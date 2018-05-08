هيئة الانتخابات: القائمات المستقلة احتلت المركز الأول في الانتخابات البلدية

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أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي اليوم الثلاثاء بان القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى فلي الانتخابات البلدية ليوم الاحد 6 ماي 2018 بنسبة 27ر 32 بالمائة.
وقال بوحوشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المركز الثالث بينما التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة متحفظا عن تقديم النسب في هذا الإطار.
واضاف انه تم الانتهاء من عملية الفرز اليدوي وهي العملية الأهم في الانتخابات البلدية قائلا في هذا الصدد "لدينا كل الاحصائيات وسيقع الإعلان عن النتائج لاحقا باعتبار ان هناك مراجعات وتثبت ومنتسبين بعد تاريخ 29 مارس 2018 (اخر اجل لسحب الترشحات) بالاضافة الى القائمات التي قد قامت بمخالفات طيلة الحملة الانتخابية وطيلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وعن نوعية الخروقات التي رفعتها هيئة الانتخابات أبرز بوحوش ان الهيئات الفرعية راسلت في العديد من التجاوزات والاخلالات موضحا ان مجلس الهيئة سيتثبت من مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات ومؤكدا ان نسبة الاقبال الرسمية في الانتخابات البلدية تتجاوز 35 بالمائة في اتظار اجراء الانتخابات البلدية في الدائرة البلدية بالمظيلة بولاية قفصة .
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي اليوم الثلاثاء بان القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى فلي الانتخابات البلدية ليوم الاحد 6 ماي 2018 بنسبة 27ر 32 بالمائة.
وقال بوحوشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المركز الثالث بينما التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة متحفظا عن تقديم النسب في هذا الإطار.
واضاف انه تم الانتهاء من عملية الفرز اليدوي وهي العملية الأهم في الانتخابات البلدية قائلا في هذا الصدد "لدينا كل الاحصائيات وسيقع الإعلان عن النتائج لاحقا باعتبار ان هناك مراجعات وتثبت ومنتسبين بعد تاريخ 29 مارس 2018 (اخر اجل لسحب الترشحات) بالاضافة الى القائمات التي قد قامت بمخالفات طيلة الحملة الانتخابية وطيلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وعن نوعية الخروقات التي رفعتها هيئة الانتخابات أبرز بوحوش ان الهيئات الفرعية راسلت في العديد من التجاوزات والاخلالات موضحا ان مجلس الهيئة سيتثبت من مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات ومؤكدا ان نسبة الاقبال الرسمية في الانتخابات البلدية تتجاوز 35 بالمائة في اتظار اجراء الانتخابات البلدية في الدائرة البلدية بالمظيلة بولاية قفصة .
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018