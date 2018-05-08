مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو

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في تصريح لقناة إسرائيلية رحّب مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بضيوف الندوة الدولية لحوار الأديان والحضارات التي انتظمت مؤخرا بجربة واشرف على افتتاحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
بطيخ الذي لم ينتبه لشعار القناة الإسرائيلية السابعة والواضح على الميركروفون والذي كتب بالغة العبرية كما تم نشره على موقع القناة على شبكة الانترنات وكتب عليه بالغة العبرية "كلنا انسان".
وقد وجّه مفتي الجمهورية عبارات الترحاب بالخصوص الى رجال الدين اليهود وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفود التي قدمت الى تونس ارض السلام والعايش السلمي بين كل الأديان.
في تصريح لقناة إسرائيلية رحّب مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بضيوف الندوة الدولية لحوار الأديان والحضارات التي انتظمت مؤخرا بجربة واشرف على افتتاحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
بطيخ الذي لم ينتبه لشعار القناة الإسرائيلية السابعة والواضح على الميركروفون والذي كتب بالغة العبرية كما تم نشره على موقع القناة على شبكة الانترنات وكتب عليه بالغة العبرية "كلنا انسان".
وقد وجّه مفتي الجمهورية عبارات الترحاب بالخصوص الى رجال الدين اليهود وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفود التي قدمت الى تونس ارض السلام والعايش السلمي بين كل الأديان.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018