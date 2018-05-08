مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو

في تصريح لقناة إسرائيلية رحّب مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بضيوف الندوة الدولية لحوار الأديان والحضارات التي انتظمت مؤخرا بجربة واشرف على افتتاحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

بطيخ الذي لم ينتبه لشعار القناة الإسرائيلية السابعة والواضح على الميركروفون والذي كتب بالغة العبرية كما تم نشره على موقع القناة على شبكة الانترنات وكتب عليه بالغة العبرية "كلنا انسان".

وقد وجّه مفتي الجمهورية عبارات الترحاب بالخصوص الى رجال الدين اليهود وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفود التي قدمت الى تونس ارض السلام والعايش السلمي بين كل الأديان.