سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

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الشروق اون لاين - مكتب الساحل - محمد علي خليفة: تنتظم اليوم بسوسة الدورة الاولى لملتقى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل التمويل بحضور نحو 40 مؤسسة صغرى ومتوسطة و12 ممثلا عن هياكل تمويل من بنوك ومؤسسات إيجار مالي وشركات ذات رأس مال مخاطر.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة للوسط إلى عقد شراكات بين الطرفين وإلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشهد صعوبات مالية على الانفتاح على أسواق جديدة وخصوصا السوق الإفريقية.
الشروق اون لاين - مكتب الساحل - محمد علي خليفة: تنتظم اليوم بسوسة الدورة الاولى لملتقى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل التمويل بحضور نحو 40 مؤسسة صغرى ومتوسطة و12 ممثلا عن هياكل تمويل من بنوك ومؤسسات إيجار مالي وشركات ذات رأس مال مخاطر.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة للوسط إلى عقد شراكات بين الطرفين وإلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشهد صعوبات مالية على الانفتاح على أسواق جديدة وخصوصا السوق الإفريقية.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018