سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا

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سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس
توفي صباح اليوم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد شاب من مواليد سنة 2002 اصيل معتمدية السعيدة متأثرا بإصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اونلاين" فإن خلاف جد البارحة بين الشقيقين تطور الى ان قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس. و قد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب و منه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي تلقاها.
هذا واذنت النيابة العمومية بعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به.
صورة توضيحية
سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس
توفي صباح اليوم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد شاب من مواليد سنة 2002 اصيل معتمدية السعيدة متأثرا بإصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اونلاين" فإن خلاف جد البارحة بين الشقيقين تطور الى ان قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس. و قد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب و منه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي تلقاها.
هذا واذنت النيابة العمومية بعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به.
صورة توضيحية
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018