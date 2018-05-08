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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
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الأولى
سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018 | 09:59

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس

توفي صباح اليوم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد شاب من مواليد سنة 2002 اصيل معتمدية السعيدة متأثرا بإصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اونلاين" فإن خلاف جد البارحة بين الشقيقين تطور الى ان قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس. و قد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب و منه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي تلقاها.

هذا واذنت النيابة العمومية بعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به.

صورة توضيحية

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الأولى
سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018 | 09:59

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس

توفي صباح اليوم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد شاب من مواليد سنة 2002 اصيل معتمدية السعيدة متأثرا بإصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اونلاين" فإن خلاف جد البارحة بين الشقيقين تطور الى ان قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس. و قد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب و منه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي تلقاها.

هذا واذنت النيابة العمومية بعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به.

صورة توضيحية

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الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
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