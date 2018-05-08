المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق

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انتهت عملية احتساب الأصوات ب31 دائرة بلدية بولاية المنستير على الساعة الواحدة و24 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة المركزية للتجميع والفرع بالمنستير. وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خالد الشطي لمراسلة (وات) أنّه "وقع تحويل محتوى 519 محضر فرز يدويا على الجداول الكبيرة المعلقة بالتوازي مع القيام بعملية عدّ على جداول أصغر حجما وآليا على منظومة خاصة وفرتها هيئة الانتخابات"، واوضح ان "عملية احتساب الأصوات والتثبت من صحتها تتم أربع مرّات للتأكد من وجود تطابقات"
وتحصلت القائمات التالية على أعلى أصوات مصرح بها حسب النتائج الأولية وهي كالتالي:
تصدرت القائمات المستقلة مجموع 17 دائرة انتخابية كالتالي:
المنستير: عينك على بلادك 4450 صوتا
قصر هلال: الأمانة 2451 صوتا
عميرة التوازرة: اتحاد شباب عميرة 466 صوتا
عميرة الفحول: المواطنة 359 صوتا
طوزة: طوزة الغد 817 صوتا
سيدي بنور: قائمة المستقبل 513 صوتا
الشراحيل: النمو 503 اصوات
منزل فارسي: قائمة الفرسان 368 صوتا
خنيس: قائمة المدينة 991 صوتا
جمال: جمال بلادنا 2923 صوتا
قصيبة المديوني: كلنا قصيبة 1902 من الاصوات
سيدي عامر-مسجد عيسى: المستقبل 661 صوتا
البقالطة: نحبك يا بقالطة 690 صوتا
بني حسان: حب بلادك 632 صوتا
منزل حياة: نحو غد أفضل 1450 صوتا
لمطة: قائمة الشروق 838 صوتا
بنّان بوضر: الازدهار 1201 صوت
10 دوائر تصدرت فيها حركة نداء تونس:
المكنين: 2424 صوتا
سيدي عامر-مسجد عيسى: 647 صوتا
غنادة: 733 صوتا
منزل كامل: 846 صوتا
مصدور-منزل حرب: 795 صوتا
زاوية قنطش: 410 اصوات
عميرة الحجاج: 790 صوتا
صيادة: 1890 صوتا
بنبلة-المنارة: 910 اصوات
الوردانين: 1608 اصوات
و3 دوائر انتخابية تصدرت فيها حركة النهضة:
طبلبة: 2412 صوتا
منزل نور: 1650 صوتا
الساحلين-معتمر: 1502 من الاصوات
ودائرة انتخابية واحدة تصدرت فيها آفاق تونس:
بوحجر: 742 صوتا
وتعدّ ولاية المنستير 31 دائرة انتخابية، بها 187 قائمة انتخابية من بينها 5 ائتلافية و93 قائمة مستقلة و89 قائمة حزبية.
انتهت عملية احتساب الأصوات ب31 دائرة بلدية بولاية المنستير على الساعة الواحدة و24 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة المركزية للتجميع والفرع بالمنستير. وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خالد الشطي لمراسلة (وات) أنّه "وقع تحويل محتوى 519 محضر فرز يدويا على الجداول الكبيرة المعلقة بالتوازي مع القيام بعملية عدّ على جداول أصغر حجما وآليا على منظومة خاصة وفرتها هيئة الانتخابات"، واوضح ان "عملية احتساب الأصوات والتثبت من صحتها تتم أربع مرّات للتأكد من وجود تطابقات"
وتحصلت القائمات التالية على أعلى أصوات مصرح بها حسب النتائج الأولية وهي كالتالي:
تصدرت القائمات المستقلة مجموع 17 دائرة انتخابية كالتالي:
المنستير: عينك على بلادك 4450 صوتا
قصر هلال: الأمانة 2451 صوتا
عميرة التوازرة: اتحاد شباب عميرة 466 صوتا
عميرة الفحول: المواطنة 359 صوتا
طوزة: طوزة الغد 817 صوتا
سيدي بنور: قائمة المستقبل 513 صوتا
الشراحيل: النمو 503 اصوات
منزل فارسي: قائمة الفرسان 368 صوتا
خنيس: قائمة المدينة 991 صوتا
جمال: جمال بلادنا 2923 صوتا
قصيبة المديوني: كلنا قصيبة 1902 من الاصوات
سيدي عامر-مسجد عيسى: المستقبل 661 صوتا
البقالطة: نحبك يا بقالطة 690 صوتا
بني حسان: حب بلادك 632 صوتا
منزل حياة: نحو غد أفضل 1450 صوتا
لمطة: قائمة الشروق 838 صوتا
بنّان بوضر: الازدهار 1201 صوت
10 دوائر تصدرت فيها حركة نداء تونس:
المكنين: 2424 صوتا
سيدي عامر-مسجد عيسى: 647 صوتا
غنادة: 733 صوتا
منزل كامل: 846 صوتا
مصدور-منزل حرب: 795 صوتا
زاوية قنطش: 410 اصوات
عميرة الحجاج: 790 صوتا
صيادة: 1890 صوتا
بنبلة-المنارة: 910 اصوات
الوردانين: 1608 اصوات
و3 دوائر انتخابية تصدرت فيها حركة النهضة:
طبلبة: 2412 صوتا
منزل نور: 1650 صوتا
الساحلين-معتمر: 1502 من الاصوات
ودائرة انتخابية واحدة تصدرت فيها آفاق تونس:
بوحجر: 742 صوتا
وتعدّ ولاية المنستير 31 دائرة انتخابية، بها 187 قائمة انتخابية من بينها 5 ائتلافية و93 قائمة مستقلة و89 قائمة حزبية.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018