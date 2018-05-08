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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
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الأولى
المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018 | 09:30

انتهت عملية احتساب الأصوات ب31 دائرة بلدية بولاية المنستير على الساعة الواحدة و24 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة المركزية للتجميع والفرع بالمنستير. وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خالد الشطي لمراسلة (وات) أنّه "وقع تحويل محتوى 519 محضر فرز يدويا على الجداول الكبيرة المعلقة بالتوازي مع القيام بعملية عدّ على جداول أصغر حجما وآليا على منظومة خاصة وفرتها هيئة الانتخابات"، واوضح ان "عملية احتساب الأصوات والتثبت من صحتها تتم أربع مرّات للتأكد من وجود تطابقات"

وتحصلت القائمات التالية على أعلى أصوات مصرح بها حسب النتائج الأولية وهي كالتالي:

تصدرت القائمات المستقلة مجموع 17 دائرة انتخابية كالتالي:

المنستير: عينك على بلادك 4450 صوتا

قصر هلال: الأمانة 2451 صوتا

عميرة التوازرة: اتحاد شباب عميرة 466 صوتا

عميرة الفحول: المواطنة 359 صوتا

طوزة: طوزة الغد 817 صوتا

سيدي بنور: قائمة المستقبل 513 صوتا

الشراحيل: النمو 503 اصوات

منزل فارسي: قائمة الفرسان 368 صوتا

خنيس: قائمة المدينة 991 صوتا

جمال: جمال بلادنا 2923 صوتا

قصيبة المديوني: كلنا قصيبة 1902 من الاصوات

سيدي عامر-مسجد عيسى: المستقبل 661 صوتا

البقالطة: نحبك يا بقالطة 690 صوتا

بني حسان: حب بلادك 632 صوتا

منزل حياة: نحو غد أفضل 1450 صوتا

لمطة: قائمة الشروق 838 صوتا

بنّان بوضر: الازدهار 1201 صوت

   10 دوائر تصدرت فيها حركة نداء تونس:

المكنين: 2424 صوتا

سيدي عامر-مسجد عيسى: 647 صوتا

غنادة: 733 صوتا

منزل كامل: 846 صوتا

مصدور-منزل حرب: 795 صوتا

زاوية قنطش: 410 اصوات

عميرة الحجاج: 790 صوتا

صيادة: 1890 صوتا

بنبلة-المنارة: 910 اصوات

الوردانين: 1608 اصوات

و3 دوائر انتخابية تصدرت فيها حركة النهضة:

طبلبة: 2412 صوتا

منزل نور: 1650 صوتا

الساحلين-معتمر: 1502 من الاصوات

ودائرة انتخابية واحدة تصدرت فيها آفاق تونس:

بوحجر: 742 صوتا

وتعدّ ولاية المنستير 31 دائرة انتخابية، بها 187 قائمة انتخابية من بينها 5 ائتلافية و93 قائمة مستقلة و89 قائمة حزبية.

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الأولى
المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018 | 09:30

انتهت عملية احتساب الأصوات ب31 دائرة بلدية بولاية المنستير على الساعة الواحدة و24 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة المركزية للتجميع والفرع بالمنستير. وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خالد الشطي لمراسلة (وات) أنّه "وقع تحويل محتوى 519 محضر فرز يدويا على الجداول الكبيرة المعلقة بالتوازي مع القيام بعملية عدّ على جداول أصغر حجما وآليا على منظومة خاصة وفرتها هيئة الانتخابات"، واوضح ان "عملية احتساب الأصوات والتثبت من صحتها تتم أربع مرّات للتأكد من وجود تطابقات"

وتحصلت القائمات التالية على أعلى أصوات مصرح بها حسب النتائج الأولية وهي كالتالي:

تصدرت القائمات المستقلة مجموع 17 دائرة انتخابية كالتالي:

المنستير: عينك على بلادك 4450 صوتا

قصر هلال: الأمانة 2451 صوتا

عميرة التوازرة: اتحاد شباب عميرة 466 صوتا

عميرة الفحول: المواطنة 359 صوتا

طوزة: طوزة الغد 817 صوتا

سيدي بنور: قائمة المستقبل 513 صوتا

الشراحيل: النمو 503 اصوات

منزل فارسي: قائمة الفرسان 368 صوتا

خنيس: قائمة المدينة 991 صوتا

جمال: جمال بلادنا 2923 صوتا

قصيبة المديوني: كلنا قصيبة 1902 من الاصوات

سيدي عامر-مسجد عيسى: المستقبل 661 صوتا

البقالطة: نحبك يا بقالطة 690 صوتا

بني حسان: حب بلادك 632 صوتا

منزل حياة: نحو غد أفضل 1450 صوتا

لمطة: قائمة الشروق 838 صوتا

بنّان بوضر: الازدهار 1201 صوت

   10 دوائر تصدرت فيها حركة نداء تونس:

المكنين: 2424 صوتا

سيدي عامر-مسجد عيسى: 647 صوتا

غنادة: 733 صوتا

منزل كامل: 846 صوتا

مصدور-منزل حرب: 795 صوتا

زاوية قنطش: 410 اصوات

عميرة الحجاج: 790 صوتا

صيادة: 1890 صوتا

بنبلة-المنارة: 910 اصوات

الوردانين: 1608 اصوات

و3 دوائر انتخابية تصدرت فيها حركة النهضة:

طبلبة: 2412 صوتا

منزل نور: 1650 صوتا

الساحلين-معتمر: 1502 من الاصوات

ودائرة انتخابية واحدة تصدرت فيها آفاق تونس:

بوحجر: 742 صوتا

وتعدّ ولاية المنستير 31 دائرة انتخابية، بها 187 قائمة انتخابية من بينها 5 ائتلافية و93 قائمة مستقلة و89 قائمة حزبية.

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08 ماي 2018 السّاعة 12:38
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08 ماي 2018 السّاعة 12:31
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في...
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الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018 السّاعة 12:23
تبعا لتعطّل الحركة الجوية بمطارات إيطاليا، جراء الإضراب الذي نفّذه المراقبون الجويّون، اضطرت الخطوط...
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وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
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افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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