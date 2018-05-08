أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد

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انتهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بأريانة في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من فرز أصوات الناخبين بمختلف بلديات دائرة أريانة وقد تحصلت القائمة المستقلة "الأفضل" على اغلب مقاعد بلدية أريانة بفارق كبيرمن الأصوات عن ملاحقتها قائمة نداء تونس.
وسجلت الهيئة المستقلة للانتخابات بأريانة فوز القائمة المستقلة "الأفضل" برئاسة الفاضل موسى (عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي) بـ11213 صوتا من مجموع 29372 ناخبا لتحصل القائمة على 15 مقعدا تليها قائمة حركة نداء تونس بـ4846 صوتا فقائمة النهضة بـ4109ـ صوتا
أما القائمة المستقلة "أريانة أنت وأنا" فتحصلت على 1221صوتا تليها القائمة المستقلة "الورد" بـ1205 صوتا فقائمة الائتلاف المدني بـ1179 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة تلمنا" بـ1069 من الأصوات والقائمة المستقلة "أريانة المزيانة" بـ1041 صوتا والقائمة الحزبية بني وطني بـ1091 صوتا .
من جهتها تحصلت القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على 864 صوتا أما القائمة المستقلة "أريانة في القلب " فحصدت 702 من الأصوات ثم القائمة المستقلة "الشموخ " بـ 571 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة في عينينا" بـ 261 من الأصوات.
انتهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بأريانة في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من فرز أصوات الناخبين بمختلف بلديات دائرة أريانة وقد تحصلت القائمة المستقلة "الأفضل" على اغلب مقاعد بلدية أريانة بفارق كبيرمن الأصوات عن ملاحقتها قائمة نداء تونس.
وسجلت الهيئة المستقلة للانتخابات بأريانة فوز القائمة المستقلة "الأفضل" برئاسة الفاضل موسى (عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي) بـ11213 صوتا من مجموع 29372 ناخبا لتحصل القائمة على 15 مقعدا تليها قائمة حركة نداء تونس بـ4846 صوتا فقائمة النهضة بـ4109ـ صوتا
أما القائمة المستقلة "أريانة أنت وأنا" فتحصلت على 1221صوتا تليها القائمة المستقلة "الورد" بـ1205 صوتا فقائمة الائتلاف المدني بـ1179 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة تلمنا" بـ1069 من الأصوات والقائمة المستقلة "أريانة المزيانة" بـ1041 صوتا والقائمة الحزبية بني وطني بـ1091 صوتا .
من جهتها تحصلت القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على 864 صوتا أما القائمة المستقلة "أريانة في القلب " فحصدت 702 من الأصوات ثم القائمة المستقلة "الشموخ " بـ 571 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة في عينينا" بـ 261 من الأصوات.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018