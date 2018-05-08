الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
الأولى
أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018 | 09:20

انتهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بأريانة في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من فرز أصوات الناخبين بمختلف بلديات دائرة أريانة وقد تحصلت القائمة المستقلة "الأفضل" على اغلب مقاعد بلدية أريانة بفارق كبيرمن الأصوات عن ملاحقتها قائمة نداء تونس.

وسجلت الهيئة المستقلة للانتخابات بأريانة فوز القائمة المستقلة "الأفضل" برئاسة الفاضل موسى (عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي) بـ11213 صوتا من مجموع 29372 ناخبا لتحصل القائمة على 15 مقعدا تليها قائمة حركة نداء تونس بـ4846 صوتا فقائمة النهضة بـ4109ـ صوتا

أما القائمة المستقلة "أريانة أنت وأنا" فتحصلت على 1221صوتا تليها القائمة المستقلة "الورد" بـ1205 صوتا فقائمة الائتلاف المدني بـ1179 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة تلمنا" بـ1069 من الأصوات والقائمة المستقلة "أريانة المزيانة" بـ1041 صوتا والقائمة الحزبية بني وطني بـ1091 صوتا .

من جهتها تحصلت القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على 864 صوتا أما القائمة المستقلة "أريانة في القلب " فحصدت 702 من الأصوات ثم القائمة المستقلة "الشموخ " بـ 571 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة في عينينا" بـ 261 من الأصوات.

تقرؤون أيضا
بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
08 ماي 2018 السّاعة 12:38
افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال...
المزيد >>
رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018 السّاعة 12:31
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في...
المزيد >>
الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018 السّاعة 12:23
تبعا لتعطّل الحركة الجوية بمطارات إيطاليا، جراء الإضراب الذي نفّذه المراقبون الجويّون، اضطرت الخطوط...
المزيد >>
وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018 السّاعة 12:20
افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018 | 09:20

انتهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بأريانة في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من فرز أصوات الناخبين بمختلف بلديات دائرة أريانة وقد تحصلت القائمة المستقلة "الأفضل" على اغلب مقاعد بلدية أريانة بفارق كبيرمن الأصوات عن ملاحقتها قائمة نداء تونس.

وسجلت الهيئة المستقلة للانتخابات بأريانة فوز القائمة المستقلة "الأفضل" برئاسة الفاضل موسى (عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي) بـ11213 صوتا من مجموع 29372 ناخبا لتحصل القائمة على 15 مقعدا تليها قائمة حركة نداء تونس بـ4846 صوتا فقائمة النهضة بـ4109ـ صوتا

أما القائمة المستقلة "أريانة أنت وأنا" فتحصلت على 1221صوتا تليها القائمة المستقلة "الورد" بـ1205 صوتا فقائمة الائتلاف المدني بـ1179 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة تلمنا" بـ1069 من الأصوات والقائمة المستقلة "أريانة المزيانة" بـ1041 صوتا والقائمة الحزبية بني وطني بـ1091 صوتا .

من جهتها تحصلت القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على 864 صوتا أما القائمة المستقلة "أريانة في القلب " فحصدت 702 من الأصوات ثم القائمة المستقلة "الشموخ " بـ 571 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة في عينينا" بـ 261 من الأصوات.

تقرؤون أيضا
بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
08 ماي 2018 السّاعة 12:38
افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال...
المزيد >>
رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018 السّاعة 12:31
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في...
المزيد >>
الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018 السّاعة 12:23
تبعا لتعطّل الحركة الجوية بمطارات إيطاليا، جراء الإضراب الذي نفّذه المراقبون الجويّون، اضطرت الخطوط...
المزيد >>
وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018 السّاعة 12:20
افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
﻿