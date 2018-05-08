أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انتهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بأريانة في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من فرز أصوات الناخبين بمختلف بلديات دائرة أريانة وقد تحصلت القائمة المستقلة "الأفضل" على اغلب مقاعد بلدية أريانة بفارق كبيرمن الأصوات عن ملاحقتها قائمة نداء تونس.

وسجلت الهيئة المستقلة للانتخابات بأريانة فوز القائمة المستقلة "الأفضل" برئاسة الفاضل موسى (عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي) بـ11213 صوتا من مجموع 29372 ناخبا لتحصل القائمة على 15 مقعدا تليها قائمة حركة نداء تونس بـ4846 صوتا فقائمة النهضة بـ4109ـ صوتا

أما القائمة المستقلة "أريانة أنت وأنا" فتحصلت على 1221صوتا تليها القائمة المستقلة "الورد" بـ1205 صوتا فقائمة الائتلاف المدني بـ1179 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة تلمنا" بـ1069 من الأصوات والقائمة المستقلة "أريانة المزيانة" بـ1041 صوتا والقائمة الحزبية بني وطني بـ1091 صوتا .

من جهتها تحصلت القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية على 864 صوتا أما القائمة المستقلة "أريانة في القلب " فحصدت 702 من الأصوات ثم القائمة المستقلة "الشموخ " بـ 571 صوتا والقائمة المستقلة "أريانة في عينينا" بـ 261 من الأصوات.