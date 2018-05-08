السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى

السرس – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :

نفذ أهالي منطقة المرجى من معتمدية السرس والمشاركون في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية التي تم إحداثها مؤخرا منددين بما اعتبروه تكريسا للمحسوبية في المناظرة والإقصاء الممنهج تجاه أبناء الجهة. وطالب المحتجون بإعادة المناظرة بعد أن تم الانتداب وفق مبدأ القرابة لبعض أعضاء النيابة الخصوصية وانتداب صاحبة شهادة علمية في خطة رافع للفضلات و امرأة في خطة ساعي صفقات مع التلاعب بالنتائج بعد أن تم تعليقها بحضور عدل تنفيذ يوم 27 أفريل أي قبل الانتخابات البلدية ثم حجبها وتعليقها من جديد بعد الانتخابات كما أضافوا أن احتجاجهم السلمي متواصل بعلم المصالح الأمنية إلى أن يتم رفع التجاوزات التي ارتكبت في حقهم و تتبع كل من تورط في ما اعتبروه قضية فساد بكل الطرق القانونية والقضائية وفق عريضة تسلمنا نسخة منها . "الشروق أون لاين" اتصلت بالسيد عبد اللطيف الصالحي كاتب عام البلدية فبين أنه تم فعلا تعليق نتيجة المناظرة عن طريق عدل تنفيذ إلا أنه تم حجبها من قبل أطراف أخرى لأغراض غير معلومة. وحول سير المناظرة فقد أكد أنها تمت عن طريق لجنة ومن حق أبناء الجهة الاحتجاج والاعتراض عليها.