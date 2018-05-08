السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى

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السرس – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
نفذ أهالي منطقة المرجى من معتمدية السرس والمشاركون في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية التي تم إحداثها مؤخرا منددين بما اعتبروه تكريسا للمحسوبية في المناظرة والإقصاء الممنهج تجاه أبناء الجهة. وطالب المحتجون بإعادة المناظرة بعد أن تم الانتداب وفق مبدأ القرابة لبعض أعضاء النيابة الخصوصية وانتداب صاحبة شهادة علمية في خطة رافع للفضلات و امرأة في خطة ساعي صفقات مع التلاعب بالنتائج بعد أن تم تعليقها بحضور عدل تنفيذ يوم 27 أفريل أي قبل الانتخابات البلدية ثم حجبها وتعليقها من جديد بعد الانتخابات كما أضافوا أن احتجاجهم السلمي متواصل بعلم المصالح الأمنية إلى أن يتم رفع التجاوزات التي ارتكبت في حقهم و تتبع كل من تورط في ما اعتبروه قضية فساد بكل الطرق القانونية والقضائية وفق عريضة تسلمنا نسخة منها . "الشروق أون لاين" اتصلت بالسيد عبد اللطيف الصالحي كاتب عام البلدية فبين أنه تم فعلا تعليق نتيجة المناظرة عن طريق عدل تنفيذ إلا أنه تم حجبها من قبل أطراف أخرى لأغراض غير معلومة. وحول سير المناظرة فقد أكد أنها تمت عن طريق لجنة ومن حق أبناء الجهة الاحتجاج والاعتراض عليها.
السرس – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
نفذ أهالي منطقة المرجى من معتمدية السرس والمشاركون في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية التي تم إحداثها مؤخرا منددين بما اعتبروه تكريسا للمحسوبية في المناظرة والإقصاء الممنهج تجاه أبناء الجهة. وطالب المحتجون بإعادة المناظرة بعد أن تم الانتداب وفق مبدأ القرابة لبعض أعضاء النيابة الخصوصية وانتداب صاحبة شهادة علمية في خطة رافع للفضلات و امرأة في خطة ساعي صفقات مع التلاعب بالنتائج بعد أن تم تعليقها بحضور عدل تنفيذ يوم 27 أفريل أي قبل الانتخابات البلدية ثم حجبها وتعليقها من جديد بعد الانتخابات كما أضافوا أن احتجاجهم السلمي متواصل بعلم المصالح الأمنية إلى أن يتم رفع التجاوزات التي ارتكبت في حقهم و تتبع كل من تورط في ما اعتبروه قضية فساد بكل الطرق القانونية والقضائية وفق عريضة تسلمنا نسخة منها . "الشروق أون لاين" اتصلت بالسيد عبد اللطيف الصالحي كاتب عام البلدية فبين أنه تم فعلا تعليق نتيجة المناظرة عن طريق عدل تنفيذ إلا أنه تم حجبها من قبل أطراف أخرى لأغراض غير معلومة. وحول سير المناظرة فقد أكد أنها تمت عن طريق لجنة ومن حق أبناء الجهة الاحتجاج والاعتراض عليها.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018