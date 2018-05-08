التداوي الطبيعي. .الفوائد الصحية والغذائية للجلجــــــــــــلان

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الجلجلان أو السمسم له فوائد عديدة أهمها زيادة الوزن حيث يعمل الجلجلان ويمكن تحضير وصفات عديدة منهم لزيادة الوزن ومن هذه الوصفات الجلجلان والعسل لزيادة الوزن، وأقراص الجلجلان المحمصة وغيرها، وسنتناول وصفات الجلجلان لزيادة الوزن في الفقرة التالية.
وصفة الجلجلان والعسل لزيادة الوزن:
مكونات الوصفة :
• كوب من الجلجلان.
• 80 غرام من السكر (4 ملاعق سكر).
• 80 مل من العسل (4 ملاعق عسل).
طريقة عمل وصفة الجلجلان والعسل :
• يتم تحميص الجلجلان .
• نحضر إناء زجاجيا ويوضع فيه الجلجلان والسكر والعسل مع التقليب جيداً.
• يتم إغلاق الإناء بإحكام.
• يتم تناوله يومياً بمقدار ثلاثة ملاعق في اليوم.
ملحوظة:
وصفة الجلجلان والعسل لزيادة الوزن غير مناسبة لمرضى السكري ويمكن استبدال السكر والعسل فيها باللبن الرايب أو القوتة كي تناسب مرضى السكر.
أقراص الجلجلان المحمصة:
أقراص الجلجلان المحمصة هي عبارة عن الجلجلان يتم تحميصه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يترك ليبرد، ثم يتم طحنه وتناوله بين الوجبات لزيادة الوزن بطريقة صحية بعيداً عن الأدوية.
وصفة الجلجلان والحليب:
يتم تحميص الجلجلان حتى يصبح لونه ذهبيا، ويتم إضافة الجلجلان إلى الحليب كامل الدسم وشربه يومياً.
وصفة القطر والسمسم:
القطر هو عسل الحلويات ويتم إضافته إلى أقراص الجلجلان وتناوله يومياً لزيادة الوزن.
الفوائد العامة للجلجلان
• الجلجلان يعالج النحافة خاصة في الأطفال بطريقة صحية آمنة.
• هام جداً لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي و القولون مثل مشكلة الإمساك المزمن ويستخدم لعلاج قرحة المعدة.
• له فوائد عديدة لجمال البشرة ونضارتها ويدخل في تصنيع العديد من كريمات البشرة، كما أن زيته مفيد جداً لجمال الشعر ولمعانه.
• يعالج زيت الجلجلان العديد من الأمراض الجلدية وجفاف الجلد.
• الجلجلان هام جداً للمرضع حيث يعتبر من أكثر الأعشاب المدرة للحليب، والتي تم تصنيع أقراص منها في الصيدليات لإدرار الحليب.
هام جداً لعلاج بعض أمراض النساء في المرأة ، كما يساعد كمسكن لآلام الدورة الشهرية.
• يستخدم في علاج بعض أمراض الصدر والحساسية .
• يسهم الجلجلان في زيادة المناعة ومقاومة الأمراض خاصة في الأطفال.
• يستخدم الجلجلان كمسكن للأسنان.
• يوجد وصفات عديدة للجلجلان وزيته لاستخدمهما في وصفات لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة.
الجلجلان أو السمسم له فوائد عديدة أهمها زيادة الوزن حيث يعمل الجلجلان ويمكن تحضير وصفات عديدة منهم لزيادة الوزن ومن هذه الوصفات الجلجلان والعسل لزيادة الوزن، وأقراص الجلجلان المحمصة وغيرها، وسنتناول وصفات الجلجلان لزيادة الوزن في الفقرة التالية.
وصفة الجلجلان والعسل لزيادة الوزن:
مكونات الوصفة :
• كوب من الجلجلان.
• 80 غرام من السكر (4 ملاعق سكر).
• 80 مل من العسل (4 ملاعق عسل).
طريقة عمل وصفة الجلجلان والعسل :
• يتم تحميص الجلجلان .
• نحضر إناء زجاجيا ويوضع فيه الجلجلان والسكر والعسل مع التقليب جيداً.
• يتم إغلاق الإناء بإحكام.
• يتم تناوله يومياً بمقدار ثلاثة ملاعق في اليوم.
ملحوظة:
وصفة الجلجلان والعسل لزيادة الوزن غير مناسبة لمرضى السكري ويمكن استبدال السكر والعسل فيها باللبن الرايب أو القوتة كي تناسب مرضى السكر.
أقراص الجلجلان المحمصة:
أقراص الجلجلان المحمصة هي عبارة عن الجلجلان يتم تحميصه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يترك ليبرد، ثم يتم طحنه وتناوله بين الوجبات لزيادة الوزن بطريقة صحية بعيداً عن الأدوية.
وصفة الجلجلان والحليب:
يتم تحميص الجلجلان حتى يصبح لونه ذهبيا، ويتم إضافة الجلجلان إلى الحليب كامل الدسم وشربه يومياً.
وصفة القطر والسمسم:
القطر هو عسل الحلويات ويتم إضافته إلى أقراص الجلجلان وتناوله يومياً لزيادة الوزن.
الفوائد العامة للجلجلان
• الجلجلان يعالج النحافة خاصة في الأطفال بطريقة صحية آمنة.
• هام جداً لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي و القولون مثل مشكلة الإمساك المزمن ويستخدم لعلاج قرحة المعدة.
• له فوائد عديدة لجمال البشرة ونضارتها ويدخل في تصنيع العديد من كريمات البشرة، كما أن زيته مفيد جداً لجمال الشعر ولمعانه.
• يعالج زيت الجلجلان العديد من الأمراض الجلدية وجفاف الجلد.
• الجلجلان هام جداً للمرضع حيث يعتبر من أكثر الأعشاب المدرة للحليب، والتي تم تصنيع أقراص منها في الصيدليات لإدرار الحليب.
هام جداً لعلاج بعض أمراض النساء في المرأة ، كما يساعد كمسكن لآلام الدورة الشهرية.
• يستخدم في علاج بعض أمراض الصدر والحساسية .
• يسهم الجلجلان في زيادة المناعة ومقاومة الأمراض خاصة في الأطفال.
• يستخدم الجلجلان كمسكن للأسنان.
• يوجد وصفات عديدة للجلجلان وزيته لاستخدمهما في وصفات لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018