التداوي الطبيعي. .الفوائد الصحية والغذائية للجلجــــــــــــلان

الجلجلان أو السمسم له فوائد عديدة أهمها زيادة الوزن حيث يعمل الجلجلان ويمكن تحضير وصفات عديدة منهم لزيادة الوزن ومن هذه الوصفات الجلجلان والعسل لزيادة الوزن، وأقراص الجلجلان المحمصة وغيرها، وسنتناول وصفات الجلجلان لزيادة الوزن في الفقرة التالية.

وصفة الجلجلان والعسل لزيادة الوزن:

مكونات الوصفة :

• كوب من الجلجلان.

• 80 غرام من السكر (4 ملاعق سكر).

• 80 مل من العسل (4 ملاعق عسل).

طريقة عمل وصفة الجلجلان والعسل :

• يتم تحميص الجلجلان .

• نحضر إناء زجاجيا ويوضع فيه الجلجلان والسكر والعسل مع التقليب جيداً.

• يتم إغلاق الإناء بإحكام.

• يتم تناوله يومياً بمقدار ثلاثة ملاعق في اليوم.

ملحوظة:

وصفة الجلجلان والعسل لزيادة الوزن غير مناسبة لمرضى السكري ويمكن استبدال السكر والعسل فيها باللبن الرايب أو القوتة كي تناسب مرضى السكر.

أقراص الجلجلان المحمصة:

أقراص الجلجلان المحمصة هي عبارة عن الجلجلان يتم تحميصه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يترك ليبرد، ثم يتم طحنه وتناوله بين الوجبات لزيادة الوزن بطريقة صحية بعيداً عن الأدوية.

وصفة الجلجلان والحليب:

يتم تحميص الجلجلان حتى يصبح لونه ذهبيا، ويتم إضافة الجلجلان إلى الحليب كامل الدسم وشربه يومياً.

وصفة القطر والسمسم:

القطر هو عسل الحلويات ويتم إضافته إلى أقراص الجلجلان وتناوله يومياً لزيادة الوزن.

الفوائد العامة للجلجلان

• الجلجلان يعالج النحافة خاصة في الأطفال بطريقة صحية آمنة.

• هام جداً لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي و القولون مثل مشكلة الإمساك المزمن ويستخدم لعلاج قرحة المعدة.

• له فوائد عديدة لجمال البشرة ونضارتها ويدخل في تصنيع العديد من كريمات البشرة، كما أن زيته مفيد جداً لجمال الشعر ولمعانه.

• يعالج زيت الجلجلان العديد من الأمراض الجلدية وجفاف الجلد.

• الجلجلان هام جداً للمرضع حيث يعتبر من أكثر الأعشاب المدرة للحليب، والتي تم تصنيع أقراص منها في الصيدليات لإدرار الحليب.

هام جداً لعلاج بعض أمراض النساء في المرأة ، كما يساعد كمسكن لآلام الدورة الشهرية.

• يستخدم في علاج بعض أمراض الصدر والحساسية .

• يسهم الجلجلان في زيادة المناعة ومقاومة الأمراض خاصة في الأطفال.

• يستخدم الجلجلان كمسكن للأسنان.

• يوجد وصفات عديدة للجلجلان وزيته لاستخدمهما في وصفات لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة.