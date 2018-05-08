مربّ يتذكّر .. السيدة هندة المكي بالحاج سليمان (أستاذة فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية متقاعدة) .. مدرسة «أيام زمان» كانت مشروعا متعدّد الخصائص واليوم تراجع الوعي بقيمها النافعة

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تونس (الشروق)
السيدة هندة المكي بالحاج سليمان - أستاذة فوق الرّتبة مميز للمدارس الابتدائية متقاعدة – خريجة مدرسة المعلمين بالمنستير 1981 وباشرت التدريس كمتربّصة بتاريخ 01 سبتمبر 1981 بالمدرسة الابتدائية محمد علي بالوردية .
وانتقلت تباعا إلى مدارس زاوية الجديدي بنابل – 103 شارع خزندار بالملاسين - حي الحبيب بالمرسى وأخيرا بمدرسة فرحات حشاد بالمرسى منذ سنة 1985 إلى غاية احالتها على الشرف المهني بتاريخ 01 جانفي 2018 بعدما قضت قرابة 37 سنة في التدريس. وفي لقاء بالسيدة هندة شدّدت أوّلا على شكر زملائها على تشريفها بالتكريم «التوديعي» الذي احتفى بالمجهود المهني وقوّة الروابط الانسانية ممّا هوّن «المغادرة» النفسيّة والمعنويّة. وأضافت بأن انتسابها لقطاع التعليم كان نتيجة اختيار ذاتي وعشق لمهنة التدريس منذ دراستها الابتدائية وأيضا وليد تأثر بإرث الوالد العامل سابقا بالقطاع التربوي وكذلك بالهامات المثاليّة لمعلميها وقتها. وعن أهمّ ذكرياتها المهنية قالت السيدة هندة بأن مسيرتها كانت نقيّة من كل الشوائب قولا وفعلا حسب تقديرها. وحرصت على أن تكون علاقتها المهنية بزملائها ذات أبعاد تكامليّة وتفاعليّة وتميّزت اجتماعيا بكثير من الودّ والتآزر مع أسرتها التربوية. وعلى مستوى علاقتها بالتلامذة قالت السيدة هندة بأنها سعت إلى الجمع بين صفتيْ المربية والأم الحاضنة لأبنائها بعبير الحب لإيجاد أرضية تواصلية خصبة تُشجع التلامذة على المثابرة والتفاعل مع دروس الحصص الدراسية ممّا خلف نتائج إيجابية على قدر الجهود الجماعيّة . ومن طرائف مسيرتها تدريسها في السنتيْن الأخيرتيْن إلى جانب تلميذتها سابقا والتي درّست معها بنفس المدرسة إلى جانب حضور إحدى الوليّات للتشكّي من مداومة حضور ابنها بالمدرسة واختياره للحصص العربيّة التي تدرّسها ونفوره من المواد الفرنسيّة. وفي مقارنة بين التعليم بالأمس واليوم أكدت السيدة هندة بأن المربّي كان لا يشعر بالإرهاق التدريسي ويتجاوز ذلك بقوّة الإنتماء وتحصيل النتائج وصفاء العلاقات البشرية مع الزملاء والتلامذة والأولياء على حدّ السّواء ممّا جعل المدرسة منظومة متعدّدة الخصائص التربوية والتعليمية والأخلاقيّة. واليوم اهتزّت صورة هذه المنظومة نتيجة تعدّد البرامج الاصلاحية المتعاقبة وغياب احترام الابعاد الفكرية والمنهجية الخلاقة للمربين ضمن ثوابت التشاركية التفاعلية ويضاف إلى ذلك التهوّر التوسّعي لممارسات أبنائنا التلامذة في المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية مما أثر على النتائج والذي يعود خصوصا إلى تراجع الترابط العاطفي الأسري وثوابت التربية التي تأثرت بأهواء الشارع إلى جانب تدني هيبة مكوّنات المؤسسة التربوية والنظرة للمربين.
تونس (الشروق)
السيدة هندة المكي بالحاج سليمان - أستاذة فوق الرّتبة مميز للمدارس الابتدائية متقاعدة – خريجة مدرسة المعلمين بالمنستير 1981 وباشرت التدريس كمتربّصة بتاريخ 01 سبتمبر 1981 بالمدرسة الابتدائية محمد علي بالوردية .
وانتقلت تباعا إلى مدارس زاوية الجديدي بنابل – 103 شارع خزندار بالملاسين - حي الحبيب بالمرسى وأخيرا بمدرسة فرحات حشاد بالمرسى منذ سنة 1985 إلى غاية احالتها على الشرف المهني بتاريخ 01 جانفي 2018 بعدما قضت قرابة 37 سنة في التدريس. وفي لقاء بالسيدة هندة شدّدت أوّلا على شكر زملائها على تشريفها بالتكريم «التوديعي» الذي احتفى بالمجهود المهني وقوّة الروابط الانسانية ممّا هوّن «المغادرة» النفسيّة والمعنويّة. وأضافت بأن انتسابها لقطاع التعليم كان نتيجة اختيار ذاتي وعشق لمهنة التدريس منذ دراستها الابتدائية وأيضا وليد تأثر بإرث الوالد العامل سابقا بالقطاع التربوي وكذلك بالهامات المثاليّة لمعلميها وقتها. وعن أهمّ ذكرياتها المهنية قالت السيدة هندة بأن مسيرتها كانت نقيّة من كل الشوائب قولا وفعلا حسب تقديرها. وحرصت على أن تكون علاقتها المهنية بزملائها ذات أبعاد تكامليّة وتفاعليّة وتميّزت اجتماعيا بكثير من الودّ والتآزر مع أسرتها التربوية. وعلى مستوى علاقتها بالتلامذة قالت السيدة هندة بأنها سعت إلى الجمع بين صفتيْ المربية والأم الحاضنة لأبنائها بعبير الحب لإيجاد أرضية تواصلية خصبة تُشجع التلامذة على المثابرة والتفاعل مع دروس الحصص الدراسية ممّا خلف نتائج إيجابية على قدر الجهود الجماعيّة . ومن طرائف مسيرتها تدريسها في السنتيْن الأخيرتيْن إلى جانب تلميذتها سابقا والتي درّست معها بنفس المدرسة إلى جانب حضور إحدى الوليّات للتشكّي من مداومة حضور ابنها بالمدرسة واختياره للحصص العربيّة التي تدرّسها ونفوره من المواد الفرنسيّة. وفي مقارنة بين التعليم بالأمس واليوم أكدت السيدة هندة بأن المربّي كان لا يشعر بالإرهاق التدريسي ويتجاوز ذلك بقوّة الإنتماء وتحصيل النتائج وصفاء العلاقات البشرية مع الزملاء والتلامذة والأولياء على حدّ السّواء ممّا جعل المدرسة منظومة متعدّدة الخصائص التربوية والتعليمية والأخلاقيّة. واليوم اهتزّت صورة هذه المنظومة نتيجة تعدّد البرامج الاصلاحية المتعاقبة وغياب احترام الابعاد الفكرية والمنهجية الخلاقة للمربين ضمن ثوابت التشاركية التفاعلية ويضاف إلى ذلك التهوّر التوسّعي لممارسات أبنائنا التلامذة في المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية مما أثر على النتائج والذي يعود خصوصا إلى تراجع الترابط العاطفي الأسري وثوابت التربية التي تأثرت بأهواء الشارع إلى جانب تدني هيبة مكوّنات المؤسسة التربوية والنظرة للمربين.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018