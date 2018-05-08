الأوقات المناسبة لشرب الماء

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يجهل الكثير ان للماء وقت يشرب فيه لتكون فائدته اكبر من الارتواء مثل تقليص الشهية او ايقاف الصداع و التخلص من التعب و الخمول . تعرف هنا على الاوقات المناسبة لشرب الماء .
عند الاستيقاظ من النوم
تُعتبر المياه في الصباح بمثابة الوقود اللازم لتشغيل الجسم للبدء بالنشاطات اليومية. فقبل البدء بأي مجهود بعد الاستيقاظ من النوم، ينصح الأطباء بشري كوب ماء على معدة فارغة، لتنبيه الأمعاء وغسل المعدة وتخليص الكليتين من الرواسب، وتجهيز الكبد لإفراز العصارة الصفراء.
قبل تناول الطعام
شرب كوب ماء قبل تناول الطعام بساعة على الأقل يُساعدك على الشعور بالامتلاء والتقليل من كمية الطعام، وبالتالي تجنب حصول زيادة بالوزن. كما أنه يُحضر المعدة لاستقبال الطعام من خلال البدء بإفراز العصارة الهاضمة.
عند الشعور بالجوع
إن شعرتَ بالجوع بين الوجبات، فإن شرب كوب ماء سيُخلِّصك من هذا الشعور، خاصة وأنه في كثيرٍ من الأحيان يُخطئ الناس بالتفريق بين الشعور بالجوع أو العطش.
قبل ممارسة الرياضة
قد تحتاج إلى كوب أو عدة أكواب من الماء لحماية جسمك من الإصابة بالجفاف أثناء وبعد التمرين.
بعد ممارسة الرياضة
وذلك من أجل تعويض النقص الكبير بالسوائل المفقودة من خلال العرق والتبوّل. ويعتمد مقدار الماء الذي تحتاجه بناءا على وزنك وصحتك وطبيعة المناخ الذي تُمارس به الرياضة إن كان جافا أو رطبا.
عند التعرض لبيئة ملوّثة بالجراثيم
إن كُنت بالقرب من مرضى أو في مستشفى أو أي بيئة تضم الجراثيم، من الأفضل شرب المياه لمساعدة الجسم على طرد الجراثيم والفيروسات التي قد يلتقطها. فالجسم الرطب يُحفز جهاز المناعة ويجعل الأجسام الغريبة بحركة مستمرة لمنع استقرارها في مكان معين.
عند المرض
عندما تكون مريضا، تحتاج للإكثار من شرب السوائل بما فيها المياه النظيفة لتحسين عمل الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم على التعافي من المرض.
الشعور بالتعب
إن كنت تشعر بالتعب أو أنك بحاجة لأخذ غفوة مع استحالة ذلك، فشرب كوب ماء سيزيد من نشاطك أكثر. ذلك لأن الشعور بالتعب عارضٌ من أعراض الجفاف.
يجهل الكثير ان للماء وقت يشرب فيه لتكون فائدته اكبر من الارتواء مثل تقليص الشهية او ايقاف الصداع و التخلص من التعب و الخمول . تعرف هنا على الاوقات المناسبة لشرب الماء .
عند الاستيقاظ من النوم
تُعتبر المياه في الصباح بمثابة الوقود اللازم لتشغيل الجسم للبدء بالنشاطات اليومية. فقبل البدء بأي مجهود بعد الاستيقاظ من النوم، ينصح الأطباء بشري كوب ماء على معدة فارغة، لتنبيه الأمعاء وغسل المعدة وتخليص الكليتين من الرواسب، وتجهيز الكبد لإفراز العصارة الصفراء.
قبل تناول الطعام
شرب كوب ماء قبل تناول الطعام بساعة على الأقل يُساعدك على الشعور بالامتلاء والتقليل من كمية الطعام، وبالتالي تجنب حصول زيادة بالوزن. كما أنه يُحضر المعدة لاستقبال الطعام من خلال البدء بإفراز العصارة الهاضمة.
عند الشعور بالجوع
إن شعرتَ بالجوع بين الوجبات، فإن شرب كوب ماء سيُخلِّصك من هذا الشعور، خاصة وأنه في كثيرٍ من الأحيان يُخطئ الناس بالتفريق بين الشعور بالجوع أو العطش.
قبل ممارسة الرياضة
قد تحتاج إلى كوب أو عدة أكواب من الماء لحماية جسمك من الإصابة بالجفاف أثناء وبعد التمرين.
بعد ممارسة الرياضة
وذلك من أجل تعويض النقص الكبير بالسوائل المفقودة من خلال العرق والتبوّل. ويعتمد مقدار الماء الذي تحتاجه بناءا على وزنك وصحتك وطبيعة المناخ الذي تُمارس به الرياضة إن كان جافا أو رطبا.
عند التعرض لبيئة ملوّثة بالجراثيم
إن كُنت بالقرب من مرضى أو في مستشفى أو أي بيئة تضم الجراثيم، من الأفضل شرب المياه لمساعدة الجسم على طرد الجراثيم والفيروسات التي قد يلتقطها. فالجسم الرطب يُحفز جهاز المناعة ويجعل الأجسام الغريبة بحركة مستمرة لمنع استقرارها في مكان معين.
عند المرض
عندما تكون مريضا، تحتاج للإكثار من شرب السوائل بما فيها المياه النظيفة لتحسين عمل الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم على التعافي من المرض.
الشعور بالتعب
إن كنت تشعر بالتعب أو أنك بحاجة لأخذ غفوة مع استحالة ذلك، فشرب كوب ماء سيزيد من نشاطك أكثر. ذلك لأن الشعور بالتعب عارضٌ من أعراض الجفاف.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018