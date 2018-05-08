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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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ذاكرة صورة.. المدرسة الابتدائيّة ب .س.ب. بجمّال
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شروق الجهات
ذاكرة صورة.. المدرسة الابتدائيّة ب .س.ب. بجمّال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس (الشروق)
الصّورة التذكاريّة لهذا العدد التقطت مع نهايّة السّنة الدراسيّة 1997 /1998 بالمدرسة الابتدائيّة ب .س.ب.

بجمّال التي تعتبر منارة تربويّة ومعرفيّة مشهود لها في محيطها بإشعاع وكفاءة مربّيها. وتخرّجت منها على امتداد تاريخها أجيال متعاقبة من التلامذة ممّن تألّقوا دراسيّا. وتؤرّخ هذه الصّورة لقسم أولى أ والمأخوذة من أرشيف توثيقي تلمذي يحفظ ويبرز المربية الفاضلة السيدة فاطمة بنبالي المحالة على الشّرف المهني. وذلك صحبة 33 من تلامذتها منهم 24 تلميذة على غرار التوائم الثلاثة أحمد – حمدي وإيمان بن مانعة – خلود بن علي – عبير ميلي – سامية قعابة – سوار بنجدو – هيثم ميلي – فاطمة بودقة وغيرهم ممّن واصلوا دراستهم وانتشروا في الحياة العامّة والمهنيّة بالدّاخل والخارج لنحت مسيرة تليق بأحلامهم وانتظاراتهم الذاتيّة . ولازالت تجمع بعضهم علاقات انسانيّة صافية تقوم على وفاء يمتدّ جذوره إلى رحاب صداقات المدرسة وذكرياتها الخالدة.

عبد الجليل بن جدو
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شروق الجهات
ذاكرة صورة.. المدرسة الابتدائيّة ب .س.ب. بجمّال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس (الشروق)
الصّورة التذكاريّة لهذا العدد التقطت مع نهايّة السّنة الدراسيّة 1997 /1998 بالمدرسة الابتدائيّة ب .س.ب.

بجمّال التي تعتبر منارة تربويّة ومعرفيّة مشهود لها في محيطها بإشعاع وكفاءة مربّيها. وتخرّجت منها على امتداد تاريخها أجيال متعاقبة من التلامذة ممّن تألّقوا دراسيّا. وتؤرّخ هذه الصّورة لقسم أولى أ والمأخوذة من أرشيف توثيقي تلمذي يحفظ ويبرز المربية الفاضلة السيدة فاطمة بنبالي المحالة على الشّرف المهني. وذلك صحبة 33 من تلامذتها منهم 24 تلميذة على غرار التوائم الثلاثة أحمد – حمدي وإيمان بن مانعة – خلود بن علي – عبير ميلي – سامية قعابة – سوار بنجدو – هيثم ميلي – فاطمة بودقة وغيرهم ممّن واصلوا دراستهم وانتشروا في الحياة العامّة والمهنيّة بالدّاخل والخارج لنحت مسيرة تليق بأحلامهم وانتظاراتهم الذاتيّة . ولازالت تجمع بعضهم علاقات انسانيّة صافية تقوم على وفاء يمتدّ جذوره إلى رحاب صداقات المدرسة وذكرياتها الخالدة.

عبد الجليل بن جدو
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08 ماي 2018 السّاعة 22:27
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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