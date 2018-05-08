ذاكرة صورة.. المدرسة الابتدائيّة ب .س.ب. بجمّال

تونس (الشروق)

الصّورة التذكاريّة لهذا العدد التقطت مع نهايّة السّنة الدراسيّة 1997 /1998 بالمدرسة الابتدائيّة ب .س.ب.

بجمّال التي تعتبر منارة تربويّة ومعرفيّة مشهود لها في محيطها بإشعاع وكفاءة مربّيها. وتخرّجت منها على امتداد تاريخها أجيال متعاقبة من التلامذة ممّن تألّقوا دراسيّا. وتؤرّخ هذه الصّورة لقسم أولى أ والمأخوذة من أرشيف توثيقي تلمذي يحفظ ويبرز المربية الفاضلة السيدة فاطمة بنبالي المحالة على الشّرف المهني. وذلك صحبة 33 من تلامذتها منهم 24 تلميذة على غرار التوائم الثلاثة أحمد – حمدي وإيمان بن مانعة – خلود بن علي – عبير ميلي – سامية قعابة – سوار بنجدو – هيثم ميلي – فاطمة بودقة وغيرهم ممّن واصلوا دراستهم وانتشروا في الحياة العامّة والمهنيّة بالدّاخل والخارج لنحت مسيرة تليق بأحلامهم وانتظاراتهم الذاتيّة . ولازالت تجمع بعضهم علاقات انسانيّة صافية تقوم على وفاء يمتدّ جذوره إلى رحاب صداقات المدرسة وذكرياتها الخالدة.





عبد الجليل بن جدو