ذاكرة صورة.. المدرسة الابتدائيّة ب .س.ب. بجمّال

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
تونس (الشروق)
الصّورة التذكاريّة لهذا العدد التقطت مع نهايّة السّنة الدراسيّة 1997 /1998 بالمدرسة الابتدائيّة ب .س.ب.
بجمّال التي تعتبر منارة تربويّة ومعرفيّة مشهود لها في محيطها بإشعاع وكفاءة مربّيها. وتخرّجت منها على امتداد تاريخها أجيال متعاقبة من التلامذة ممّن تألّقوا دراسيّا. وتؤرّخ هذه الصّورة لقسم أولى أ والمأخوذة من أرشيف توثيقي تلمذي يحفظ ويبرز المربية الفاضلة السيدة فاطمة بنبالي المحالة على الشّرف المهني. وذلك صحبة 33 من تلامذتها منهم 24 تلميذة على غرار التوائم الثلاثة أحمد – حمدي وإيمان بن مانعة – خلود بن علي – عبير ميلي – سامية قعابة – سوار بنجدو – هيثم ميلي – فاطمة بودقة وغيرهم ممّن واصلوا دراستهم وانتشروا في الحياة العامّة والمهنيّة بالدّاخل والخارج لنحت مسيرة تليق بأحلامهم وانتظاراتهم الذاتيّة . ولازالت تجمع بعضهم علاقات انسانيّة صافية تقوم على وفاء يمتدّ جذوره إلى رحاب صداقات المدرسة وذكرياتها الخالدة.
تونس (الشروق)
الصّورة التذكاريّة لهذا العدد التقطت مع نهايّة السّنة الدراسيّة 1997 /1998 بالمدرسة الابتدائيّة ب .س.ب.
بجمّال التي تعتبر منارة تربويّة ومعرفيّة مشهود لها في محيطها بإشعاع وكفاءة مربّيها. وتخرّجت منها على امتداد تاريخها أجيال متعاقبة من التلامذة ممّن تألّقوا دراسيّا. وتؤرّخ هذه الصّورة لقسم أولى أ والمأخوذة من أرشيف توثيقي تلمذي يحفظ ويبرز المربية الفاضلة السيدة فاطمة بنبالي المحالة على الشّرف المهني. وذلك صحبة 33 من تلامذتها منهم 24 تلميذة على غرار التوائم الثلاثة أحمد – حمدي وإيمان بن مانعة – خلود بن علي – عبير ميلي – سامية قعابة – سوار بنجدو – هيثم ميلي – فاطمة بودقة وغيرهم ممّن واصلوا دراستهم وانتشروا في الحياة العامّة والمهنيّة بالدّاخل والخارج لنحت مسيرة تليق بأحلامهم وانتظاراتهم الذاتيّة . ولازالت تجمع بعضهم علاقات انسانيّة صافية تقوم على وفاء يمتدّ جذوره إلى رحاب صداقات المدرسة وذكرياتها الخالدة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018