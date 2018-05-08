استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس

استعدادا لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم التي ستجمع يوم الأحد 13 ماي الجاري النادي الإفريقي بالنجم الرياضي الساحلي أدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني صحبة والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم والمصالح الامنية المعنية مساء امس الإثنين زيارة تفقدية الى الملعب الأولمبي برادس "لمعاينة حالة الملعب ومتابعة آخر الإستعدادات لتنظيم لقاء الدور النهائي وإجراء المباراة في أفضل الظروف" حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك.

وضمن كل من النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي تأهلهما الى المباراة النهائية يوم الاحد 22 أفريل حيث انتصر الافريقي في نصف النهائي بضربات الجزاء (5-4) على النادي البنزرتي (الوقت الاصلي 1/1) بملعب منزل عبد الرحمان وتأهل النجم الساحلي اثر انتصاره بهدف دون مقابل على حساب ضيفه مستقبل قابس بملعب سوسة.