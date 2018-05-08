استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس

-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018
استعدادا لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم التي ستجمع يوم الأحد 13 ماي الجاري النادي الإفريقي بالنجم الرياضي الساحلي أدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني صحبة والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم والمصالح الامنية المعنية مساء امس الإثنين زيارة تفقدية الى الملعب الأولمبي برادس "لمعاينة حالة الملعب ومتابعة آخر الإستعدادات لتنظيم لقاء الدور النهائي وإجراء المباراة في أفضل الظروف" حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك.
وضمن كل من النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي تأهلهما الى المباراة النهائية يوم الاحد 22 أفريل حيث انتصر الافريقي في نصف النهائي بضربات الجزاء (5-4) على النادي البنزرتي (الوقت الاصلي 1/1) بملعب منزل عبد الرحمان وتأهل النجم الساحلي اثر انتصاره بهدف دون مقابل على حساب ضيفه مستقبل قابس بملعب سوسة.
استعدادا لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم التي ستجمع يوم الأحد 13 ماي الجاري النادي الإفريقي بالنجم الرياضي الساحلي أدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني صحبة والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم والمصالح الامنية المعنية مساء امس الإثنين زيارة تفقدية الى الملعب الأولمبي برادس "لمعاينة حالة الملعب ومتابعة آخر الإستعدادات لتنظيم لقاء الدور النهائي وإجراء المباراة في أفضل الظروف" حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك.
وضمن كل من النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي تأهلهما الى المباراة النهائية يوم الاحد 22 أفريل حيث انتصر الافريقي في نصف النهائي بضربات الجزاء (5-4) على النادي البنزرتي (الوقت الاصلي 1/1) بملعب منزل عبد الرحمان وتأهل النجم الساحلي اثر انتصاره بهدف دون مقابل على حساب ضيفه مستقبل قابس بملعب سوسة.
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018