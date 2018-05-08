مربّ في البال.. قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

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ينطبق هذا القول على المعلم المتقاعد المسمى المختار بن السعيدي الخليفي والذي قضى خمسة وثلاثين سنة في التدريس ينشر العلم ويحث على الاخلاق الرفيعة بين الناشئة في مختلف المدارس الابتدائية التي حل بها ابتداء بمدرسة نهج جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة ثم انتقل الى مدرسة «ابار تاغوت» بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ثم انتقل بعد ذلك الى ريف مدرسة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد وقد عرف هذا المربي الفاضل بدماثة اخلاقه وتفانيه في العمل حيث تخرجت على يديه اجيال واجيال من مختلف المستويات كالمحامين والاطباء والاساتذة والمعلمين وغيرهم هم الان يحتلون مراتب عليا ..وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره راجين له الصحة والتوفيق في حياته وتحية اكبار لرجال التعليم
ينطبق هذا القول على المعلم المتقاعد المسمى المختار بن السعيدي الخليفي والذي قضى خمسة وثلاثين سنة في التدريس ينشر العلم ويحث على الاخلاق الرفيعة بين الناشئة في مختلف المدارس الابتدائية التي حل بها ابتداء بمدرسة نهج جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة ثم انتقل الى مدرسة «ابار تاغوت» بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ثم انتقل بعد ذلك الى ريف مدرسة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد وقد عرف هذا المربي الفاضل بدماثة اخلاقه وتفانيه في العمل حيث تخرجت على يديه اجيال واجيال من مختلف المستويات كالمحامين والاطباء والاساتذة والمعلمين وغيرهم هم الان يحتلون مراتب عليا ..وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره راجين له الصحة والتوفيق في حياته وتحية اكبار لرجال التعليم
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018