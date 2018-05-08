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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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مربّ في البال.. قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
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شروق الجهات
مربّ في البال.. قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ينطبق هذا القول على المعلم المتقاعد المسمى المختار بن السعيدي الخليفي والذي قضى خمسة وثلاثين سنة في التدريس ينشر العلم ويحث على الاخلاق الرفيعة بين الناشئة في مختلف المدارس الابتدائية التي حل بها ابتداء بمدرسة نهج جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة ثم انتقل الى مدرسة «ابار تاغوت» بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ثم انتقل بعد ذلك الى ريف مدرسة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد وقد عرف هذا المربي الفاضل بدماثة اخلاقه وتفانيه في العمل حيث تخرجت على يديه اجيال واجيال من مختلف المستويات كالمحامين والاطباء والاساتذة والمعلمين وغيرهم هم الان يحتلون مراتب عليا ..وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره راجين له الصحة والتوفيق في حياته وتحية اكبار لرجال التعليم

الوردي الرحيمي
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شروق الجهات
مربّ في البال.. قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ينطبق هذا القول على المعلم المتقاعد المسمى المختار بن السعيدي الخليفي والذي قضى خمسة وثلاثين سنة في التدريس ينشر العلم ويحث على الاخلاق الرفيعة بين الناشئة في مختلف المدارس الابتدائية التي حل بها ابتداء بمدرسة نهج جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة ثم انتقل الى مدرسة «ابار تاغوت» بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ثم انتقل بعد ذلك الى ريف مدرسة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد وقد عرف هذا المربي الفاضل بدماثة اخلاقه وتفانيه في العمل حيث تخرجت على يديه اجيال واجيال من مختلف المستويات كالمحامين والاطباء والاساتذة والمعلمين وغيرهم هم الان يحتلون مراتب عليا ..وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره راجين له الصحة والتوفيق في حياته وتحية اكبار لرجال التعليم

الوردي الرحيمي
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08 ماي 2018 السّاعة 23:32
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المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
المزيد >>
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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