مربّ في البال.. قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

ينطبق هذا القول على المعلم المتقاعد المسمى المختار بن السعيدي الخليفي والذي قضى خمسة وثلاثين سنة في التدريس ينشر العلم ويحث على الاخلاق الرفيعة بين الناشئة في مختلف المدارس الابتدائية التي حل بها ابتداء بمدرسة نهج جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة ثم انتقل الى مدرسة «ابار تاغوت» بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ثم انتقل بعد ذلك الى ريف مدرسة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد وقد عرف هذا المربي الفاضل بدماثة اخلاقه وتفانيه في العمل حيث تخرجت على يديه اجيال واجيال من مختلف المستويات كالمحامين والاطباء والاساتذة والمعلمين وغيرهم هم الان يحتلون مراتب عليا ..وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره راجين له الصحة والتوفيق في حياته وتحية اكبار لرجال التعليم





الوردي الرحيمي