مدرسة تحت المجهر.. المدرسة الابتدائية بـ «برنوصة». . نقص في القاعات واكتظاظ في الاقسام وغياب السور الخارجي

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
هي واحدة من اعرق المدارس الابتدائية بولاية الكاف اذ تأسست سنة 1967 بمدينة برنوصة ذات الكثافة السكانية العالية، يؤمها حوالي 600 تلميذ يسهر على تدريسهم 46 معلما واستاذ تعليم ثانوي وتقع بوسط المدينة بالقرب من المستوصف.
اكتظاظ بالاقسام بسبب نقص القاعات
من أبرز النقائص التي تعاني منها المدرسة المذكورة النقص في عدد قاعات التدريس مقارنة بعدد التلاميذ المرسمين بها ,نقص ولد اكتظاظا ببعض الاقسام وصل حد ال30 تلميذا بالقسم علما بانه بالامكان تشييد قاعات اخرى وعلى الاقل قاعتين بمحيط المدرسة وبالفضاء التابع لها
السور الخارجي
المدرسة تعاني ايضا ولمدة ثمانية سنوات من غياب سور خارجي يؤمن سلامة التلاميذ كما الاطار المربي ويوفر للمدرسة هيبتها ,هذا وقامت وزارة الشباب والرياضة برصد حوالي 18 الف دينار لتشييد السور غير انه لم يتقدم الى الصفقة سوى مقاولة من قفصة شرعت منذ حوالي اسبوعين في وضع اللمسات الاولى لبعث السور الذي ظلت مسالة التسريع بتشييده مطلبا ملحا من طرف الاولياء .
نقص في المجموعات الصحية
وتعاني المدرسة ايضا من النقص في عدد المجموعات الصحية لان الموجود غير كاف بالمرة ولا يتماشى مع عدد التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم بالمدرسة كما تبقى الضرورة ملحة لبعث مجموعة صحية خاصة بالاطار المدرس والاداري. .
نقاط مضيئة لا بد من تثمينها
بالرغم من النقائص المشار اليها وبالرغم من غياب مخفضات للسرعة امام المدرسة من شانها حماية التلاميذ من مخاطر الطريق ,فان جملة من النقاط المضيئة تسجل حضورها بقوة بالمدرسة التي تجد الدعم من قبل المندوبية الجهوية للتعليم من ذلك الباب الامامي للمدرسة والذي يفوق ارتفاعه المترين بالاضافة الى نظافة الساحة المزركشة بالورود واشجار الزينة فضلا على انضباط التلاميذ والهدوء الذي يخيم على ساحة المدرسة بما يسمح للمدرسين من تقديم الدروس في افضل الاحوال بقي ان نذكر بقيمة العمل الذي يقدمه مدير المدرسة السيد يوسف عثماني وفق تصريحات عدد من الاولياء بالمنطقة المذكورة.
هي واحدة من اعرق المدارس الابتدائية بولاية الكاف اذ تأسست سنة 1967 بمدينة برنوصة ذات الكثافة السكانية العالية، يؤمها حوالي 600 تلميذ يسهر على تدريسهم 46 معلما واستاذ تعليم ثانوي وتقع بوسط المدينة بالقرب من المستوصف.
اكتظاظ بالاقسام بسبب نقص القاعات
من أبرز النقائص التي تعاني منها المدرسة المذكورة النقص في عدد قاعات التدريس مقارنة بعدد التلاميذ المرسمين بها ,نقص ولد اكتظاظا ببعض الاقسام وصل حد ال30 تلميذا بالقسم علما بانه بالامكان تشييد قاعات اخرى وعلى الاقل قاعتين بمحيط المدرسة وبالفضاء التابع لها
السور الخارجي
المدرسة تعاني ايضا ولمدة ثمانية سنوات من غياب سور خارجي يؤمن سلامة التلاميذ كما الاطار المربي ويوفر للمدرسة هيبتها ,هذا وقامت وزارة الشباب والرياضة برصد حوالي 18 الف دينار لتشييد السور غير انه لم يتقدم الى الصفقة سوى مقاولة من قفصة شرعت منذ حوالي اسبوعين في وضع اللمسات الاولى لبعث السور الذي ظلت مسالة التسريع بتشييده مطلبا ملحا من طرف الاولياء .
نقص في المجموعات الصحية
وتعاني المدرسة ايضا من النقص في عدد المجموعات الصحية لان الموجود غير كاف بالمرة ولا يتماشى مع عدد التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم بالمدرسة كما تبقى الضرورة ملحة لبعث مجموعة صحية خاصة بالاطار المدرس والاداري. .
نقاط مضيئة لا بد من تثمينها
بالرغم من النقائص المشار اليها وبالرغم من غياب مخفضات للسرعة امام المدرسة من شانها حماية التلاميذ من مخاطر الطريق ,فان جملة من النقاط المضيئة تسجل حضورها بقوة بالمدرسة التي تجد الدعم من قبل المندوبية الجهوية للتعليم من ذلك الباب الامامي للمدرسة والذي يفوق ارتفاعه المترين بالاضافة الى نظافة الساحة المزركشة بالورود واشجار الزينة فضلا على انضباط التلاميذ والهدوء الذي يخيم على ساحة المدرسة بما يسمح للمدرسين من تقديم الدروس في افضل الاحوال بقي ان نذكر بقيمة العمل الذي يقدمه مدير المدرسة السيد يوسف عثماني وفق تصريحات عدد من الاولياء بالمنطقة المذكورة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018