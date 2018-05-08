مدرسة تحت المجهر.. المدرسة الابتدائية بـ «برنوصة». . نقص في القاعات واكتظاظ في الاقسام وغياب السور الخارجي

هي واحدة من اعرق المدارس الابتدائية بولاية الكاف اذ تأسست سنة 1967 بمدينة برنوصة ذات الكثافة السكانية العالية، يؤمها حوالي 600 تلميذ يسهر على تدريسهم 46 معلما واستاذ تعليم ثانوي وتقع بوسط المدينة بالقرب من المستوصف.

اكتظاظ بالاقسام بسبب نقص القاعات

من أبرز النقائص التي تعاني منها المدرسة المذكورة النقص في عدد قاعات التدريس مقارنة بعدد التلاميذ المرسمين بها ,نقص ولد اكتظاظا ببعض الاقسام وصل حد ال30 تلميذا بالقسم علما بانه بالامكان تشييد قاعات اخرى وعلى الاقل قاعتين بمحيط المدرسة وبالفضاء التابع لها

السور الخارجي

المدرسة تعاني ايضا ولمدة ثمانية سنوات من غياب سور خارجي يؤمن سلامة التلاميذ كما الاطار المربي ويوفر للمدرسة هيبتها ,هذا وقامت وزارة الشباب والرياضة برصد حوالي 18 الف دينار لتشييد السور غير انه لم يتقدم الى الصفقة سوى مقاولة من قفصة شرعت منذ حوالي اسبوعين في وضع اللمسات الاولى لبعث السور الذي ظلت مسالة التسريع بتشييده مطلبا ملحا من طرف الاولياء .

نقص في المجموعات الصحية

وتعاني المدرسة ايضا من النقص في عدد المجموعات الصحية لان الموجود غير كاف بالمرة ولا يتماشى مع عدد التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم بالمدرسة كما تبقى الضرورة ملحة لبعث مجموعة صحية خاصة بالاطار المدرس والاداري. .

نقاط مضيئة لا بد من تثمينها

بالرغم من النقائص المشار اليها وبالرغم من غياب مخفضات للسرعة امام المدرسة من شانها حماية التلاميذ من مخاطر الطريق ,فان جملة من النقاط المضيئة تسجل حضورها بقوة بالمدرسة التي تجد الدعم من قبل المندوبية الجهوية للتعليم من ذلك الباب الامامي للمدرسة والذي يفوق ارتفاعه المترين بالاضافة الى نظافة الساحة المزركشة بالورود واشجار الزينة فضلا على انضباط التلاميذ والهدوء الذي يخيم على ساحة المدرسة بما يسمح للمدرسين من تقديم الدروس في افضل الاحوال بقي ان نذكر بقيمة العمل الذي يقدمه مدير المدرسة السيد يوسف عثماني وفق تصريحات عدد من الاولياء بالمنطقة المذكورة.