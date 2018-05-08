سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية

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08 ماي 2018
الشروق اون لاين - مكرم السعيدي
نشرت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة النتائج الجزئية للانتخابات البلدية ل4 دوائر بلدية وكانت كالتالي:
دائرة البلدية لقصيبة الثريات
قائمة التحدي 1483
النهضة 601
بني وطني 337
نداء تونس 315
قائمة الأمل 181
الإصلاح والمصالحة 131
بلدية القريمات
قائمة اولاد بلادي:1056
قائمة الأمل:958
حركة النهضة:652
قائمة عين الحياة563
نداء توني:509
بلدية زاوية سوسة
نتائج أولية للدائرة البلدية ببلدية زاوية سوسة
حركة نداء تونس 1476
حركة النهضة 1063
قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري 746
كندار
نهضة 1549
نداء 1143
بحيث المستقبل 437
مشروع 235
التيار الديمقراطي 225
كندار للجميع 150
سيدي بوعلي :
الأمانة والوفاء 769
النهضة 748
قائمة الطيارة 697
الجبهة 500
أولادنا 473
آفاق تونس 357
نداء 339
طموح 233
بكم نستطيع 200
مشروع 172
الحزب الدستوري 133
حمام سوسة
المبادرة 2536
آفاق 1958
نداء 1651
النهضة 1131
الجبهة 790
الأمل 776
مشروع تونس 677
حمام :269
بعيدا عن الأحزاب 235
( بوفيشة والنفيضة. مساكن)
نداء تونس 2052
نهضة2009
بوفيشة الأمل 880
العمل المستقلة 486
التيار الديمقراطي 471
قائمة بوفيشة 209
كلنا توانسة 136
النفيضة
قائمة الطيارة 1813
نهضة 1411
نداء 1248
جبهة 1153
الصفاء 495
التيار 335
الغد أفضل 244
المشروع 230
مساكن
حركة النهضة 4877
نداء تونس 1791
التيار الديمقراطي 1509
مساكن توريد 1084
طريق الرقي 881
الاتحاد المدني 829
الجبهة 693
الشروق اون لاين - مكرم السعيدي
نشرت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة النتائج الجزئية للانتخابات البلدية ل4 دوائر بلدية وكانت كالتالي:
دائرة البلدية لقصيبة الثريات
قائمة التحدي 1483
النهضة 601
بني وطني 337
نداء تونس 315
قائمة الأمل 181
الإصلاح والمصالحة 131
بلدية القريمات
قائمة اولاد بلادي:1056
قائمة الأمل:958
حركة النهضة:652
قائمة عين الحياة563
نداء توني:509
بلدية زاوية سوسة
نتائج أولية للدائرة البلدية ببلدية زاوية سوسة
حركة نداء تونس 1476
حركة النهضة 1063
قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري 746
كندار
نهضة 1549
نداء 1143
بحيث المستقبل 437
مشروع 235
التيار الديمقراطي 225
كندار للجميع 150
سيدي بوعلي :
الأمانة والوفاء 769
النهضة 748
قائمة الطيارة 697
الجبهة 500
أولادنا 473
آفاق تونس 357
نداء 339
طموح 233
بكم نستطيع 200
مشروع 172
الحزب الدستوري 133
حمام سوسة
المبادرة 2536
آفاق 1958
نداء 1651
النهضة 1131
الجبهة 790
الأمل 776
مشروع تونس 677
حمام :269
بعيدا عن الأحزاب 235
( بوفيشة والنفيضة. مساكن)
نداء تونس 2052
نهضة2009
بوفيشة الأمل 880
العمل المستقلة 486
التيار الديمقراطي 471
قائمة بوفيشة 209
كلنا توانسة 136
النفيضة
قائمة الطيارة 1813
نهضة 1411
نداء 1248
جبهة 1153
الصفاء 495
التيار 335
الغد أفضل 244
المشروع 230
مساكن
حركة النهضة 4877
نداء تونس 1791
التيار الديمقراطي 1509
مساكن توريد 1084
طريق الرقي 881
الاتحاد المدني 829
الجبهة 693
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018