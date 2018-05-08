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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
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الأولى
سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018 | 08:37

الشروق اون لاين - مكرم السعيدي

نشرت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة النتائج الجزئية للانتخابات البلدية ل4 دوائر بلدية وكانت كالتالي:

دائرة البلدية لقصيبة الثريات

قائمة التحدي 1483

النهضة 601

بني وطني 337

نداء تونس 315

قائمة الأمل 181

الإصلاح والمصالحة 131

بلدية القريمات

قائمة اولاد بلادي:1056

قائمة الأمل:958

حركة النهضة:652

قائمة عين الحياة563

نداء توني:509

بلدية زاوية سوسة

نتائج أولية للدائرة البلدية ببلدية زاوية سوسة

حركة نداء تونس 1476

حركة النهضة 1063

قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري 746

كندار

نهضة 1549

نداء 1143

بحيث المستقبل 437

مشروع 235

التيار الديمقراطي 225

كندار للجميع 150

 سيدي بوعلي :

الأمانة والوفاء 769

النهضة 748

قائمة الطيارة 697

الجبهة 500

أولادنا 473

آفاق تونس 357

نداء 339

طموح 233

بكم نستطيع 200

مشروع 172

الحزب الدستوري 133

حمام سوسة

المبادرة 2536

آفاق 1958

نداء 1651

النهضة 1131

الجبهة 790

الأمل 776

مشروع تونس 677

حمام :269

بعيدا عن الأحزاب 235

(  بوفيشة والنفيضة. مساكن)

نداء تونس 2052

نهضة2009

بوفيشة الأمل 880

العمل المستقلة 486

التيار الديمقراطي 471

قائمة بوفيشة 209

كلنا توانسة 136

النفيضة

قائمة الطيارة 1813

نهضة 1411

نداء 1248

جبهة 1153

الصفاء 495

التيار 335

الغد أفضل 244

المشروع 230

مساكن

حركة النهضة 4877

نداء تونس 1791

التيار الديمقراطي 1509

مساكن توريد 1084

طريق الرقي 881

الاتحاد المدني 829

الجبهة 693

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الأولى
سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018 | 08:37

الشروق اون لاين - مكرم السعيدي

نشرت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة النتائج الجزئية للانتخابات البلدية ل4 دوائر بلدية وكانت كالتالي:

دائرة البلدية لقصيبة الثريات

قائمة التحدي 1483

النهضة 601

بني وطني 337

نداء تونس 315

قائمة الأمل 181

الإصلاح والمصالحة 131

بلدية القريمات

قائمة اولاد بلادي:1056

قائمة الأمل:958

حركة النهضة:652

قائمة عين الحياة563

نداء توني:509

بلدية زاوية سوسة

نتائج أولية للدائرة البلدية ببلدية زاوية سوسة

حركة نداء تونس 1476

حركة النهضة 1063

قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري 746

كندار

نهضة 1549

نداء 1143

بحيث المستقبل 437

مشروع 235

التيار الديمقراطي 225

كندار للجميع 150

 سيدي بوعلي :

الأمانة والوفاء 769

النهضة 748

قائمة الطيارة 697

الجبهة 500

أولادنا 473

آفاق تونس 357

نداء 339

طموح 233

بكم نستطيع 200

مشروع 172

الحزب الدستوري 133

حمام سوسة

المبادرة 2536

آفاق 1958

نداء 1651

النهضة 1131

الجبهة 790

الأمل 776

مشروع تونس 677

حمام :269

بعيدا عن الأحزاب 235

(  بوفيشة والنفيضة. مساكن)

نداء تونس 2052

نهضة2009

بوفيشة الأمل 880

العمل المستقلة 486

التيار الديمقراطي 471

قائمة بوفيشة 209

كلنا توانسة 136

النفيضة

قائمة الطيارة 1813

نهضة 1411

نداء 1248

جبهة 1153

الصفاء 495

التيار 335

الغد أفضل 244

المشروع 230

مساكن

حركة النهضة 4877

نداء تونس 1791

التيار الديمقراطي 1509

مساكن توريد 1084

طريق الرقي 881

الاتحاد المدني 829

الجبهة 693

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بلديات 2018: 100 ملف تتضمن تجاوزات خطيرة يمكن احالتها على النيابة العموميية
08 ماي 2018 السّاعة 12:38
افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي انه تم احصاء زهاء 100 ملف يتعلق بتجاوزات جدت خلال...
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رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018 السّاعة 12:31
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في...
المزيد >>
الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018 السّاعة 12:23
تبعا لتعطّل الحركة الجوية بمطارات إيطاليا، جراء الإضراب الذي نفّذه المراقبون الجويّون، اضطرت الخطوط...
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وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018 السّاعة 12:20
افاد فريق النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الثلاثاء ان " اجتماع وفد النجم الرياضي...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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