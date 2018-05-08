السرس .. تنظيم أولمبياد الهمزة لتلامذة المدارس الابتدائية

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السرس (الشروق)
نظمت جمعية الإبداع المدرسي بالشراكة مع المكتبة العمومية بالسرس الأولمبياد المدرسي في رسم الهمزة لتلامذة السنوات السادسة بالمدارس الابتدائية بجهة السرس أعد مفاصله الدكتور مراد بوقصي وأشرف على مراحل إنجاز الاختبار . وحول الأهداف التربوية والتعليمية لهذا النشاط بين زبير الرزقي (رئيس الجمعية) أن اللغة العربية تعرف اليوم شكلا كبيرا من أشكال الانحدار والانحطاط سيما ما نلاحظه من تراجع المستوى اللغوي رسما ونحوا وصرفا لدى التلميذ أو حتى لدى عامة الناس في كتاباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي بما يستوجب دروسا لغوية تحافظ على الأبعاد الجمالية والفنية للغتنا مصدر هويتنا .
السرس (الشروق)
نظمت جمعية الإبداع المدرسي بالشراكة مع المكتبة العمومية بالسرس الأولمبياد المدرسي في رسم الهمزة لتلامذة السنوات السادسة بالمدارس الابتدائية بجهة السرس أعد مفاصله الدكتور مراد بوقصي وأشرف على مراحل إنجاز الاختبار . وحول الأهداف التربوية والتعليمية لهذا النشاط بين زبير الرزقي (رئيس الجمعية) أن اللغة العربية تعرف اليوم شكلا كبيرا من أشكال الانحدار والانحطاط سيما ما نلاحظه من تراجع المستوى اللغوي رسما ونحوا وصرفا لدى التلميذ أو حتى لدى عامة الناس في كتاباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي بما يستوجب دروسا لغوية تحافظ على الأبعاد الجمالية والفنية للغتنا مصدر هويتنا .
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018