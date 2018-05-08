السرس .. تنظيم أولمبياد الهمزة لتلامذة المدارس الابتدائية

السرس (الشروق)

نظمت جمعية الإبداع المدرسي بالشراكة مع المكتبة العمومية بالسرس الأولمبياد المدرسي في رسم الهمزة لتلامذة السنوات السادسة بالمدارس الابتدائية بجهة السرس أعد مفاصله الدكتور مراد بوقصي وأشرف على مراحل إنجاز الاختبار . وحول الأهداف التربوية والتعليمية لهذا النشاط بين زبير الرزقي (رئيس الجمعية) أن اللغة العربية تعرف اليوم شكلا كبيرا من أشكال الانحدار والانحطاط سيما ما نلاحظه من تراجع المستوى اللغوي رسما ونحوا وصرفا لدى التلميذ أو حتى لدى عامة الناس في كتاباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي بما يستوجب دروسا لغوية تحافظ على الأبعاد الجمالية والفنية للغتنا مصدر هويتنا .





المولدي العباسي