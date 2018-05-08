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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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السرس .. تنظيم أولمبياد الهمزة لتلامذة المدارس الابتدائية
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شروق الجهات
السرس .. تنظيم أولمبياد الهمزة لتلامذة المدارس الابتدائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

السرس (الشروق)
نظمت جمعية الإبداع المدرسي بالشراكة مع المكتبة العمومية بالسرس الأولمبياد المدرسي في رسم الهمزة لتلامذة السنوات السادسة بالمدارس الابتدائية بجهة السرس أعد مفاصله الدكتور مراد بوقصي وأشرف على مراحل إنجاز الاختبار . وحول الأهداف التربوية والتعليمية لهذا النشاط بين زبير الرزقي (رئيس الجمعية) أن اللغة العربية تعرف اليوم شكلا كبيرا من أشكال الانحدار والانحطاط سيما ما نلاحظه من تراجع المستوى اللغوي رسما ونحوا وصرفا لدى التلميذ أو حتى لدى عامة الناس في كتاباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي بما يستوجب دروسا لغوية تحافظ على الأبعاد الجمالية والفنية للغتنا مصدر هويتنا .

المولدي العباسي
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شروق الجهات
السرس .. تنظيم أولمبياد الهمزة لتلامذة المدارس الابتدائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

السرس (الشروق)
نظمت جمعية الإبداع المدرسي بالشراكة مع المكتبة العمومية بالسرس الأولمبياد المدرسي في رسم الهمزة لتلامذة السنوات السادسة بالمدارس الابتدائية بجهة السرس أعد مفاصله الدكتور مراد بوقصي وأشرف على مراحل إنجاز الاختبار . وحول الأهداف التربوية والتعليمية لهذا النشاط بين زبير الرزقي (رئيس الجمعية) أن اللغة العربية تعرف اليوم شكلا كبيرا من أشكال الانحدار والانحطاط سيما ما نلاحظه من تراجع المستوى اللغوي رسما ونحوا وصرفا لدى التلميذ أو حتى لدى عامة الناس في كتاباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي بما يستوجب دروسا لغوية تحافظ على الأبعاد الجمالية والفنية للغتنا مصدر هويتنا .

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...
المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
المزيد >>
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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