ريبورتاج الأسبوع .. الامتحانات الوطنية على الأبواب .. نصائح من أجل مراجعة جيّدة

بعد مخاض عسير عاشت على وقعه المنظومة التربوية منذ مطلع 2018 وتزايد المخاوف من سنة بيضاء بسبب استمرار الازمة بين وزارة الاشراف ونقابة اساتذة التعليم الثانوي يستعد التلاميذ لخوض امتحاناتهم الوطنية.

تونس (الشروق) ــ أسماء سحبون

وضع كانت له تداعياته النفسية على التلاميذ والأولياء بسبب حجب اعداد السداسي الاول وعدم تمكن الاولياء من متابعة الحصيلة الدراسيّة لابنائهم خلال النصف الاول من السنة الدراسيّة وكذلك بعد تعليق الدروس لحوالي اسبوع في تصعيد نقابي كاد يحول الازمة الى ازمة داخلية صلب المركزية النقابيّة.

وضع صعب على التلميذ والولي من شأنه ان يخلق مناخا من التوتر الا ان خبراء الصحة النفسية ينصحون ب"مقدار معقول من التوتر" تفاديا لارتباك التلميذ وتشتت تركيزه.

طاقة ايجابيّة

هذا المقدار المعقول من التوتر يدفع بالتلميذ الى التركيز على تحقيق النتائج المطلوبة امّا اذا زاد التوتر عن الحد المطلوب فقد يتعرض التلميذ الى ضغط عصبي يؤثر على نتائجه وينتقل الى افراد الاسرة امّا اذا انعدم التوتر لا يشعر التلميذ بالقلق ويستطيع التركيز اكثر على الامتحانات.

كما ينصح الخبراء بتنفيس صحي مقبول بمعنى منح الفرصة للتلميذ للقيام بنشاط يخفف عنه توتر الامتحانات فعموما ينصب الاهتمام على التحضير للامتحانات وهي حقيقة تعيش على وقعها كافة الاسر التونسية الا ان السماح للابن-التلميذ بممارسة نشاط ينفّس به عن توتره ويعبر به عن نفسه ويقضي بهوايته وقتا ممتعا يكون ضروريا في هذه الظروف. ومطلوب من الاولياء وفقا لخبراء الصحة النفسية والتربوية فسح المجال للابن ـ التلميذ بممارسة نشاط رياضي او اي نشاط آخر من شأنه ان يؤثر إيجابيا على نفسيته.

ما هو مهم ايضا هو توعية التلميذ بان المهم ليس فقط التدرج في الشهادات الدراسيّة بل ان المهم هو التعلّم وهي القناعة التي ستجعله يسعى للحصول على نتائج عليا ومطلوب من الاولياء ان يحاولوا إيصال هذه الرسالة لابنائهم اثناء التحدث اليهم ليس فقط في فترة الامتحانات بل طيلة السنة الدراسيّة.

ما هو منصوح به ايضا خلال هذه الفترة من السنة الدراسيّة هو تشجيع الابن-التلميذ فالتشجيع قوة سحرية لا تخيب ابدا بالنسبة لخبراء الصحة النفسية والتربوية "فكلما كان الولي ايجابيا نحو ابنه وما ينجزه في الدراسة وكلما كان ايمانه بامكانياته وقدراته وكلما اظهر ذلك له وعبر عنه وشجعه سيتهم الابن التلميذ اكثر فاكثر وسيحب دائما ان يكون عند حسن الظن والعكس سيفقده الرغبة في بذل الجهد" ومطلوب من الولي المحافظة على الطاقة الإيجابية لمساعدة الابن-التلميذ على اجتياز هذه الفترة الصعبة من العام بسهولة.

ما قبل الامتحان

وسيشهد الشهر الجاري اجراء الاختبارات التطبيقية والشفاهية لتلاميذ الباكالوريا وذلك من 18 الى 29 ماي وستجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية ايام 6 و7 و8 و11 و12 و13 جوان على ان يتم اعلان نتائجها يوم 24 جوان. وتجرى اختبارات دورة المراقبة ايام 26 و27 و28 و29 جوان ويقع الاعلان عن نتائجها يوم 7 جويلية.

وتجرى الاختبارات الكتابية لامتحانيْ شهادتيْ ختم التعليم الاساسي العام والتقني (النوفيام) ايام 18 و19 و20 جوان ليتم الاعلان عن النتائج يوم 4 جويلية.

وتجرى مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام) ايام 21 و22 و23 جوان وتعلن نتائجها يوم الجمعة 6 جويلية. كما تجرى الامتحانات النهائية لبقية الاقسام خلال الفترة القليلة المقبلة ولتجنب الخوف هناك نصائح سهلة وبسيطة ابرزها التحضير المناسب للامتحان حتى يكون التلميذ مهيئا بصورة جيدة وكذلك ضرورة رسم التلميذ وتخيل نهاية سعيدة للامتحان عن طريق التحضير النفسي لكيفية الاجابة وكيفية توفير الوقت في الامتحان كما ينصح الخبراء بالتغذية الجيدة للجسم اذ انها تلعب دورا مهما في التفكير السليم ومطلوب تحضير طعام مناسب وصحي عند التحضير للامتحان وحتى اثناء اجراء الامتحانات.