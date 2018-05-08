قفصــــــــة.. اليـــوم الاحتفـــال باليــــوم الجهــــوي للغــة العربيــــة في دورتــــه الخامســـة

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مكتب قفصة (الشروق)
تحتفل اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 المندوبية الجهوية للتربية بقفصة باليوم الجهوي للغة العربية وذلك بمركز الفنون الركحية والدرامية بمشاركة تلاميذ مختلف المؤسسات الاعدادية والثانوية بالجهة وقد اكد السيد خيرالدين زروق متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي المشرف على هذه التظاهرة ان الرسالة التي نرغب في تمريرها هي ان المدرسة تجمع الجميع وان هذه الدورة هي نتاج لعمل على مدار السنة في كل المؤسسات التربوية وبتأطير من اساتذة مختصين وحول البرنامج فانه يتضمن فقرات متنوعة منها المسرح من خلال تقديم عروض من اهمها "دمعة طفل" و"مدينة السلام" و"صرخة" و"قواعد المرور" بالإضافة الى مجال الالقاء حيث سيتم تقديم قصائد لشعراء مشهورين مثل نزار قباني ومحمود درويش وقصائد وطنية فيما سيقدم التلميذ خليل غزالة عرضا موسيقيا وهو متحصل على التانيت الذهبي في مسابقة ايام قرطاج الموسيقية في العزف على البيانو وكذلك التلميذ لؤي بوعافية سيقدم عرضا للعزف على القيتار هذا وسيتم استعراض اغان واناشيد لكورال الاطفال .
مكتب قفصة (الشروق)
تحتفل اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 المندوبية الجهوية للتربية بقفصة باليوم الجهوي للغة العربية وذلك بمركز الفنون الركحية والدرامية بمشاركة تلاميذ مختلف المؤسسات الاعدادية والثانوية بالجهة وقد اكد السيد خيرالدين زروق متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي المشرف على هذه التظاهرة ان الرسالة التي نرغب في تمريرها هي ان المدرسة تجمع الجميع وان هذه الدورة هي نتاج لعمل على مدار السنة في كل المؤسسات التربوية وبتأطير من اساتذة مختصين وحول البرنامج فانه يتضمن فقرات متنوعة منها المسرح من خلال تقديم عروض من اهمها "دمعة طفل" و"مدينة السلام" و"صرخة" و"قواعد المرور" بالإضافة الى مجال الالقاء حيث سيتم تقديم قصائد لشعراء مشهورين مثل نزار قباني ومحمود درويش وقصائد وطنية فيما سيقدم التلميذ خليل غزالة عرضا موسيقيا وهو متحصل على التانيت الذهبي في مسابقة ايام قرطاج الموسيقية في العزف على البيانو وكذلك التلميذ لؤي بوعافية سيقدم عرضا للعزف على القيتار هذا وسيتم استعراض اغان واناشيد لكورال الاطفال .
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018