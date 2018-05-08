قفصــــــــة.. اليـــوم الاحتفـــال باليــــوم الجهــــوي للغــة العربيــــة في دورتــــه الخامســـة

مكتب قفصة (الشروق)

تحتفل اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 المندوبية الجهوية للتربية بقفصة باليوم الجهوي للغة العربية وذلك بمركز الفنون الركحية والدرامية بمشاركة تلاميذ مختلف المؤسسات الاعدادية والثانوية بالجهة وقد اكد السيد خيرالدين زروق متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي المشرف على هذه التظاهرة ان الرسالة التي نرغب في تمريرها هي ان المدرسة تجمع الجميع وان هذه الدورة هي نتاج لعمل على مدار السنة في كل المؤسسات التربوية وبتأطير من اساتذة مختصين وحول البرنامج فانه يتضمن فقرات متنوعة منها المسرح من خلال تقديم عروض من اهمها "دمعة طفل" و"مدينة السلام" و"صرخة" و"قواعد المرور" بالإضافة الى مجال الالقاء حيث سيتم تقديم قصائد لشعراء مشهورين مثل نزار قباني ومحمود درويش وقصائد وطنية فيما سيقدم التلميذ خليل غزالة عرضا موسيقيا وهو متحصل على التانيت الذهبي في مسابقة ايام قرطاج الموسيقية في العزف على البيانو وكذلك التلميذ لؤي بوعافية سيقدم عرضا للعزف على القيتار هذا وسيتم استعراض اغان واناشيد لكورال الاطفال .





عبد الملك زعلاني