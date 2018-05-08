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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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قفصــــــــة.. اليـــوم الاحتفـــال باليــــوم الجهــــوي للغــة العربيــــة في دورتــــه الخامســـة
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شروق الجهات
قفصــــــــة.. اليـــوم الاحتفـــال باليــــوم الجهــــوي للغــة العربيــــة في دورتــــه الخامســـة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب قفصة (الشروق)

تحتفل اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 المندوبية الجهوية للتربية بقفصة باليوم الجهوي للغة العربية وذلك بمركز الفنون الركحية والدرامية بمشاركة تلاميذ مختلف المؤسسات الاعدادية والثانوية بالجهة وقد اكد السيد خيرالدين زروق متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي المشرف على هذه التظاهرة ان الرسالة التي نرغب في تمريرها هي ان المدرسة تجمع الجميع وان هذه الدورة هي نتاج لعمل على مدار السنة في كل المؤسسات التربوية وبتأطير من اساتذة مختصين وحول البرنامج فانه يتضمن فقرات متنوعة منها المسرح من خلال تقديم عروض من اهمها "دمعة طفل" و"مدينة السلام" و"صرخة" و"قواعد المرور" بالإضافة الى مجال الالقاء حيث سيتم تقديم قصائد لشعراء مشهورين مثل نزار قباني ومحمود درويش وقصائد وطنية فيما سيقدم التلميذ خليل غزالة عرضا موسيقيا وهو متحصل على التانيت الذهبي في مسابقة ايام قرطاج الموسيقية في العزف على البيانو وكذلك التلميذ لؤي بوعافية سيقدم عرضا للعزف على القيتار هذا وسيتم استعراض اغان واناشيد لكورال الاطفال .

عبد الملك زعلاني
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شروق الجهات
قفصــــــــة.. اليـــوم الاحتفـــال باليــــوم الجهــــوي للغــة العربيــــة في دورتــــه الخامســـة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب قفصة (الشروق)

تحتفل اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 المندوبية الجهوية للتربية بقفصة باليوم الجهوي للغة العربية وذلك بمركز الفنون الركحية والدرامية بمشاركة تلاميذ مختلف المؤسسات الاعدادية والثانوية بالجهة وقد اكد السيد خيرالدين زروق متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي المشرف على هذه التظاهرة ان الرسالة التي نرغب في تمريرها هي ان المدرسة تجمع الجميع وان هذه الدورة هي نتاج لعمل على مدار السنة في كل المؤسسات التربوية وبتأطير من اساتذة مختصين وحول البرنامج فانه يتضمن فقرات متنوعة منها المسرح من خلال تقديم عروض من اهمها "دمعة طفل" و"مدينة السلام" و"صرخة" و"قواعد المرور" بالإضافة الى مجال الالقاء حيث سيتم تقديم قصائد لشعراء مشهورين مثل نزار قباني ومحمود درويش وقصائد وطنية فيما سيقدم التلميذ خليل غزالة عرضا موسيقيا وهو متحصل على التانيت الذهبي في مسابقة ايام قرطاج الموسيقية في العزف على البيانو وكذلك التلميذ لؤي بوعافية سيقدم عرضا للعزف على القيتار هذا وسيتم استعراض اغان واناشيد لكورال الاطفال .

عبد الملك زعلاني
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المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
المزيد >>
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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