في مهرجان الطفل بقرطاج عروض فرجويّة وتنشيطيّة لأطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائيّة والإعداديّة

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تونس ـ الشروق :
نظمت بلدية قرطاج خلال الفترة من 29 أفريل إلى 2 ماي 2018 مهرجان الطفل بقرطاج في دورته الثالثة تحت شعار "أيادي صغيرة ... أحلام كبيرة ".
وعلى امتداد الأيام الأولى للعطلة المدرسيّة عاش أطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية بكلّ من قرطاج بيرصا – قرطاج محمد علي ودرمش صُحبة الأولياء على إيقاع عروض فرجوية وأخرى تنشيطية متنوّعة. وذلك من خلال متابعة عرض للدّمى العملاقة والحكاوي وورشة للألعاب نشطها ثلّة من طلبة المعهد العالي لإطارات الطفولة بدرمش. هذا إضافة إلى عرضيْن مسرحييْن بعنوانيْ رسل السّلام والثعلب الماكر. وتضمّنت الدورة أيضا إقامة ورشات للرّسم والأقنعة والخزف وقدّم تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية المشاركة عرضا غنائيا استعراضيا باللباس التقليدي التونسي الأصيل إلى جانب أغاني تراثية وأخرى شرقية وغربية. وتابع جمهور الأطفال والتلامذة شريطا سينمائيا بعنوان "BIG FOOT JUNIOR". واختتم المهرجان في يومه الاخير بعرض فرجوي قدّمه تلامذة المدرسة الابتدائية بقرطاج بيرصا وذلك بإشراف إطارات المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية وشهدت هذه الدورة إقبالا لافتا من الناشئة من منطقة قرطاج والجهات المجاورة المصحوبين بالأولياء وسط أجواء حافلة بالأنشطة والفرجة.
تونس ـ الشروق :
نظمت بلدية قرطاج خلال الفترة من 29 أفريل إلى 2 ماي 2018 مهرجان الطفل بقرطاج في دورته الثالثة تحت شعار "أيادي صغيرة ... أحلام كبيرة ".
وعلى امتداد الأيام الأولى للعطلة المدرسيّة عاش أطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية بكلّ من قرطاج بيرصا – قرطاج محمد علي ودرمش صُحبة الأولياء على إيقاع عروض فرجوية وأخرى تنشيطية متنوّعة. وذلك من خلال متابعة عرض للدّمى العملاقة والحكاوي وورشة للألعاب نشطها ثلّة من طلبة المعهد العالي لإطارات الطفولة بدرمش. هذا إضافة إلى عرضيْن مسرحييْن بعنوانيْ رسل السّلام والثعلب الماكر. وتضمّنت الدورة أيضا إقامة ورشات للرّسم والأقنعة والخزف وقدّم تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية المشاركة عرضا غنائيا استعراضيا باللباس التقليدي التونسي الأصيل إلى جانب أغاني تراثية وأخرى شرقية وغربية. وتابع جمهور الأطفال والتلامذة شريطا سينمائيا بعنوان "BIG FOOT JUNIOR". واختتم المهرجان في يومه الاخير بعرض فرجوي قدّمه تلامذة المدرسة الابتدائية بقرطاج بيرصا وذلك بإشراف إطارات المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية وشهدت هذه الدورة إقبالا لافتا من الناشئة من منطقة قرطاج والجهات المجاورة المصحوبين بالأولياء وسط أجواء حافلة بالأنشطة والفرجة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018