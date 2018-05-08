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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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في مهرجان الطفل بقرطاج عروض فرجويّة وتنشيطيّة لأطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائيّة والإعداديّة
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شروق الجهات
في مهرجان الطفل بقرطاج عروض فرجويّة وتنشيطيّة لأطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائيّة والإعداديّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس ـ الشروق : 

نظمت بلدية قرطاج خلال الفترة من 29 أفريل إلى 2 ماي 2018 مهرجان الطفل بقرطاج في دورته الثالثة تحت شعار "أيادي صغيرة ... أحلام كبيرة ".

وعلى امتداد الأيام الأولى للعطلة المدرسيّة عاش أطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية بكلّ من قرطاج بيرصا – قرطاج محمد علي ودرمش صُحبة الأولياء على إيقاع عروض فرجوية وأخرى تنشيطية متنوّعة. وذلك من خلال متابعة عرض للدّمى العملاقة والحكاوي وورشة للألعاب نشطها ثلّة من طلبة المعهد العالي لإطارات الطفولة بدرمش. هذا إضافة إلى عرضيْن مسرحييْن بعنوانيْ رسل السّلام والثعلب الماكر. وتضمّنت الدورة أيضا إقامة ورشات للرّسم والأقنعة والخزف وقدّم تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية المشاركة عرضا غنائيا استعراضيا باللباس التقليدي التونسي الأصيل إلى جانب أغاني تراثية وأخرى شرقية وغربية. وتابع جمهور الأطفال والتلامذة شريطا سينمائيا بعنوان "BIG FOOT JUNIOR". واختتم المهرجان في يومه الاخير بعرض فرجوي قدّمه تلامذة المدرسة الابتدائية بقرطاج بيرصا وذلك بإشراف إطارات المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية وشهدت هذه الدورة إقبالا لافتا من الناشئة من منطقة قرطاج والجهات المجاورة المصحوبين بالأولياء وسط أجواء حافلة بالأنشطة والفرجة.

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شروق الجهات
في مهرجان الطفل بقرطاج عروض فرجويّة وتنشيطيّة لأطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائيّة والإعداديّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تونس ـ الشروق : 

نظمت بلدية قرطاج خلال الفترة من 29 أفريل إلى 2 ماي 2018 مهرجان الطفل بقرطاج في دورته الثالثة تحت شعار "أيادي صغيرة ... أحلام كبيرة ".

وعلى امتداد الأيام الأولى للعطلة المدرسيّة عاش أطفال الرّياض وتلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية بكلّ من قرطاج بيرصا – قرطاج محمد علي ودرمش صُحبة الأولياء على إيقاع عروض فرجوية وأخرى تنشيطية متنوّعة. وذلك من خلال متابعة عرض للدّمى العملاقة والحكاوي وورشة للألعاب نشطها ثلّة من طلبة المعهد العالي لإطارات الطفولة بدرمش. هذا إضافة إلى عرضيْن مسرحييْن بعنوانيْ رسل السّلام والثعلب الماكر. وتضمّنت الدورة أيضا إقامة ورشات للرّسم والأقنعة والخزف وقدّم تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية المشاركة عرضا غنائيا استعراضيا باللباس التقليدي التونسي الأصيل إلى جانب أغاني تراثية وأخرى شرقية وغربية. وتابع جمهور الأطفال والتلامذة شريطا سينمائيا بعنوان "BIG FOOT JUNIOR". واختتم المهرجان في يومه الاخير بعرض فرجوي قدّمه تلامذة المدرسة الابتدائية بقرطاج بيرصا وذلك بإشراف إطارات المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية وشهدت هذه الدورة إقبالا لافتا من الناشئة من منطقة قرطاج والجهات المجاورة المصحوبين بالأولياء وسط أجواء حافلة بالأنشطة والفرجة.

عبد الجليل بن جدو
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08 ماي 2018 السّاعة 22:27
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
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عبد الجليل المسعودي
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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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