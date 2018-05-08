سوسة.. نحـــو إحـــداث «متحف تربــوي»

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
الشروق ـ مكتب الساحل:
تتجه المندوبية الجهوية للتربية بسوسة إلى إحداث متحف للذاكرة التربوية بجهة سوسة، وقد وضعت نواته الأولى من خلال مشاركتها للمرة الأولى في صالون الكتاب الذي اختُتمت فعالياته أمس الأول، بجناح هو عبارة عن معرض للذاكرة التربوية بالجهة يضم وثائق ومقتنيات ثمينة يعود بعضها إلى مطلع القرن الماضي.
وقال المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي لـ «الشروق» إن الجناح ضم مقتنيات ورقية وثائقية قديمة تتراوح بين الكتب والكراسات والسجلات المتنوعة والشهادات القديمة التي تعود الى بدايات القرن العشرين وصولا الى بداية الستينات من القرن الماضي، فضلا عن صور لأجيال عديدة مرت بالمؤسسات التربوية بجهة سوسة وصور شخصيات وأعلام طبعت هذه الجهة.
وضم الجناح أيضا وسائل تعليمية متنوعة ونادرة ونفيسة جدا منها أسطوانات قديمة عمرها قرابة القرن ووسائل تعليمية قديمة تعود الى أربعينات القرن الماضي من موازين ومقاييس ومكاييل ووسائل لقيس الكهرباء والضغط وغيرها وأجيال من الطابعات وآلات التسجيل القديمة.
وأشار الزبيدي الى أن عددا من زوار الجناح بكوا تأثرا لما يحتويه من نفائس أعادتهم عقودا طويلة الى الوراء ومن بينها «الكانطينة» بكامل مكوناتها وطاولة الدراسة الخشبية القديمة والجرس الذي يعود الى 144 سنة خلت والكتب المختلفة المعروضة، من فترة التعليم الزيتوني مرورا بفترة الحماية ووصولا الى بدايات الاستقلال.
الشروق ـ مكتب الساحل:
تتجه المندوبية الجهوية للتربية بسوسة إلى إحداث متحف للذاكرة التربوية بجهة سوسة، وقد وضعت نواته الأولى من خلال مشاركتها للمرة الأولى في صالون الكتاب الذي اختُتمت فعالياته أمس الأول، بجناح هو عبارة عن معرض للذاكرة التربوية بالجهة يضم وثائق ومقتنيات ثمينة يعود بعضها إلى مطلع القرن الماضي.
وقال المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي لـ «الشروق» إن الجناح ضم مقتنيات ورقية وثائقية قديمة تتراوح بين الكتب والكراسات والسجلات المتنوعة والشهادات القديمة التي تعود الى بدايات القرن العشرين وصولا الى بداية الستينات من القرن الماضي، فضلا عن صور لأجيال عديدة مرت بالمؤسسات التربوية بجهة سوسة وصور شخصيات وأعلام طبعت هذه الجهة.
وضم الجناح أيضا وسائل تعليمية متنوعة ونادرة ونفيسة جدا منها أسطوانات قديمة عمرها قرابة القرن ووسائل تعليمية قديمة تعود الى أربعينات القرن الماضي من موازين ومقاييس ومكاييل ووسائل لقيس الكهرباء والضغط وغيرها وأجيال من الطابعات وآلات التسجيل القديمة.
وأشار الزبيدي الى أن عددا من زوار الجناح بكوا تأثرا لما يحتويه من نفائس أعادتهم عقودا طويلة الى الوراء ومن بينها «الكانطينة» بكامل مكوناتها وطاولة الدراسة الخشبية القديمة والجرس الذي يعود الى 144 سنة خلت والكتب المختلفة المعروضة، من فترة التعليم الزيتوني مرورا بفترة الحماية ووصولا الى بدايات الاستقلال.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018