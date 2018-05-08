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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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سوسة.. نحـــو إحـــداث «متحف تربــوي»
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شروق الجهات
سوسة.. نحـــو إحـــداث «متحف تربــوي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
تتجه المندوبية الجهوية للتربية بسوسة إلى إحداث متحف للذاكرة التربوية بجهة سوسة، وقد وضعت نواته الأولى من خلال مشاركتها للمرة الأولى في صالون الكتاب الذي اختُتمت فعالياته أمس الأول، بجناح هو عبارة عن معرض للذاكرة التربوية بالجهة يضم وثائق ومقتنيات ثمينة يعود بعضها إلى مطلع القرن الماضي.
وقال المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي لـ «الشروق» إن الجناح ضم مقتنيات ورقية وثائقية قديمة تتراوح بين الكتب والكراسات والسجلات المتنوعة والشهادات القديمة التي تعود الى بدايات القرن العشرين وصولا الى بداية الستينات من القرن الماضي، فضلا عن صور لأجيال عديدة مرت بالمؤسسات التربوية بجهة سوسة وصور شخصيات وأعلام طبعت هذه الجهة.
وضم الجناح أيضا وسائل تعليمية متنوعة ونادرة ونفيسة جدا منها أسطوانات قديمة عمرها قرابة القرن ووسائل تعليمية قديمة تعود الى أربعينات القرن الماضي من موازين ومقاييس ومكاييل ووسائل لقيس الكهرباء والضغط وغيرها وأجيال من الطابعات وآلات التسجيل القديمة.
وأشار الزبيدي الى أن عددا من زوار الجناح بكوا تأثرا لما يحتويه من نفائس أعادتهم عقودا طويلة الى الوراء ومن بينها «الكانطينة» بكامل مكوناتها وطاولة الدراسة الخشبية القديمة والجرس الذي يعود الى 144 سنة خلت والكتب المختلفة المعروضة، من فترة التعليم الزيتوني مرورا بفترة الحماية ووصولا الى بدايات الاستقلال.

محمد علي خليفة
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شروق الجهات
سوسة.. نحـــو إحـــداث «متحف تربــوي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
تتجه المندوبية الجهوية للتربية بسوسة إلى إحداث متحف للذاكرة التربوية بجهة سوسة، وقد وضعت نواته الأولى من خلال مشاركتها للمرة الأولى في صالون الكتاب الذي اختُتمت فعالياته أمس الأول، بجناح هو عبارة عن معرض للذاكرة التربوية بالجهة يضم وثائق ومقتنيات ثمينة يعود بعضها إلى مطلع القرن الماضي.
وقال المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي لـ «الشروق» إن الجناح ضم مقتنيات ورقية وثائقية قديمة تتراوح بين الكتب والكراسات والسجلات المتنوعة والشهادات القديمة التي تعود الى بدايات القرن العشرين وصولا الى بداية الستينات من القرن الماضي، فضلا عن صور لأجيال عديدة مرت بالمؤسسات التربوية بجهة سوسة وصور شخصيات وأعلام طبعت هذه الجهة.
وضم الجناح أيضا وسائل تعليمية متنوعة ونادرة ونفيسة جدا منها أسطوانات قديمة عمرها قرابة القرن ووسائل تعليمية قديمة تعود الى أربعينات القرن الماضي من موازين ومقاييس ومكاييل ووسائل لقيس الكهرباء والضغط وغيرها وأجيال من الطابعات وآلات التسجيل القديمة.
وأشار الزبيدي الى أن عددا من زوار الجناح بكوا تأثرا لما يحتويه من نفائس أعادتهم عقودا طويلة الى الوراء ومن بينها «الكانطينة» بكامل مكوناتها وطاولة الدراسة الخشبية القديمة والجرس الذي يعود الى 144 سنة خلت والكتب المختلفة المعروضة، من فترة التعليم الزيتوني مرورا بفترة الحماية ووصولا الى بدايات الاستقلال.

محمد علي خليفة
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قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
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بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
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القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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