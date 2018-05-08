قـــــــابس... تكريم الدكتورة وئام عبد الرحيم

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نظمت جامعة قابس بالتعاون مع أطراف المجتمع المدني بالمدينة من ضمنهم الناشط الجمعياتي الدكتور عبد الله الزرلي حفل تكريم على شرف الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أصيلي الجهة بعنوان سنة 2017 ، الحفل احتضنه مقر جامعة قابس بحضور والي الجهة ورئيس الجامعة وبعض اطاراتها وتأتي هذه الحركة العلمية في اطار توطيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها وعملا على تثمين التحصيل العلمي والاحتفاء بالطاقات العلمية الواعدة وتوفير فرصة التلاقي بين الدكاترة من مختلف الاختصاصات . من بين المحتفى بهم الدكتورة وئام عبد الرحيم الحاصلة على الدكتوراه في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحديدا ما يتعلق بخصائص الاشتغال في الحوسبة السحابية ، الدكتورة وئام حاصلة على الباكالوريا بملاحظة حسن جدا سنة 2008 وتخرجت مهندسة من المدرسة العليا للمواصلات سنة 2013 وواصلت مرحلة الدكتوراه بنفس المؤسسة الى حين حصولها على شهادة الدكتوراه سنة 2017 . الدكتورة لها دراسات وورقات علمية حول علوم الحاسب والاتصالات منشورة في مجلات علمية بايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .
نظمت جامعة قابس بالتعاون مع أطراف المجتمع المدني بالمدينة من ضمنهم الناشط الجمعياتي الدكتور عبد الله الزرلي حفل تكريم على شرف الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أصيلي الجهة بعنوان سنة 2017 ، الحفل احتضنه مقر جامعة قابس بحضور والي الجهة ورئيس الجامعة وبعض اطاراتها وتأتي هذه الحركة العلمية في اطار توطيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها وعملا على تثمين التحصيل العلمي والاحتفاء بالطاقات العلمية الواعدة وتوفير فرصة التلاقي بين الدكاترة من مختلف الاختصاصات . من بين المحتفى بهم الدكتورة وئام عبد الرحيم الحاصلة على الدكتوراه في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحديدا ما يتعلق بخصائص الاشتغال في الحوسبة السحابية ، الدكتورة وئام حاصلة على الباكالوريا بملاحظة حسن جدا سنة 2008 وتخرجت مهندسة من المدرسة العليا للمواصلات سنة 2013 وواصلت مرحلة الدكتوراه بنفس المؤسسة الى حين حصولها على شهادة الدكتوراه سنة 2017 . الدكتورة لها دراسات وورقات علمية حول علوم الحاسب والاتصالات منشورة في مجلات علمية بايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018