قـــــــابس... تكريم الدكتورة وئام عبد الرحيم

نظمت جامعة قابس بالتعاون مع أطراف المجتمع المدني بالمدينة من ضمنهم الناشط الجمعياتي الدكتور عبد الله الزرلي حفل تكريم على شرف الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أصيلي الجهة بعنوان سنة 2017 ، الحفل احتضنه مقر جامعة قابس بحضور والي الجهة ورئيس الجامعة وبعض اطاراتها وتأتي هذه الحركة العلمية في اطار توطيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها وعملا على تثمين التحصيل العلمي والاحتفاء بالطاقات العلمية الواعدة وتوفير فرصة التلاقي بين الدكاترة من مختلف الاختصاصات . من بين المحتفى بهم الدكتورة وئام عبد الرحيم الحاصلة على الدكتوراه في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحديدا ما يتعلق بخصائص الاشتغال في الحوسبة السحابية ، الدكتورة وئام حاصلة على الباكالوريا بملاحظة حسن جدا سنة 2008 وتخرجت مهندسة من المدرسة العليا للمواصلات سنة 2013 وواصلت مرحلة الدكتوراه بنفس المؤسسة الى حين حصولها على شهادة الدكتوراه سنة 2017 . الدكتورة لها دراسات وورقات علمية حول علوم الحاسب والاتصالات منشورة في مجلات علمية بايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .





الحبيب الحفيان