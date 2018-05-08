الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قـــــــابس... تكريم الدكتورة وئام عبد الرحيم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
شروق الجهات
قـــــــابس... تكريم الدكتورة وئام عبد الرحيم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

نظمت جامعة قابس بالتعاون مع أطراف المجتمع المدني بالمدينة من ضمنهم الناشط الجمعياتي الدكتور عبد الله الزرلي حفل تكريم على شرف الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أصيلي الجهة بعنوان سنة 2017 ، الحفل احتضنه مقر جامعة قابس بحضور والي الجهة ورئيس الجامعة وبعض اطاراتها وتأتي هذه الحركة العلمية في اطار توطيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها وعملا على تثمين التحصيل العلمي والاحتفاء بالطاقات العلمية الواعدة وتوفير فرصة التلاقي بين الدكاترة من مختلف الاختصاصات . من بين المحتفى بهم الدكتورة وئام عبد الرحيم الحاصلة على الدكتوراه في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحديدا ما يتعلق بخصائص الاشتغال في الحوسبة السحابية ، الدكتورة وئام حاصلة على الباكالوريا بملاحظة حسن جدا سنة 2008 وتخرجت مهندسة من المدرسة العليا للمواصلات سنة 2013 وواصلت مرحلة الدكتوراه بنفس المؤسسة الى حين حصولها على شهادة الدكتوراه سنة 2017 . الدكتورة لها دراسات وورقات علمية حول علوم الحاسب والاتصالات منشورة في مجلات علمية بايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .

الحبيب الحفيان
تقرؤون أيضا
النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...
المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
المزيد >>
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
قـــــــابس... تكريم الدكتورة وئام عبد الرحيم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

نظمت جامعة قابس بالتعاون مع أطراف المجتمع المدني بالمدينة من ضمنهم الناشط الجمعياتي الدكتور عبد الله الزرلي حفل تكريم على شرف الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أصيلي الجهة بعنوان سنة 2017 ، الحفل احتضنه مقر جامعة قابس بحضور والي الجهة ورئيس الجامعة وبعض اطاراتها وتأتي هذه الحركة العلمية في اطار توطيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها وعملا على تثمين التحصيل العلمي والاحتفاء بالطاقات العلمية الواعدة وتوفير فرصة التلاقي بين الدكاترة من مختلف الاختصاصات . من بين المحتفى بهم الدكتورة وئام عبد الرحيم الحاصلة على الدكتوراه في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحديدا ما يتعلق بخصائص الاشتغال في الحوسبة السحابية ، الدكتورة وئام حاصلة على الباكالوريا بملاحظة حسن جدا سنة 2008 وتخرجت مهندسة من المدرسة العليا للمواصلات سنة 2013 وواصلت مرحلة الدكتوراه بنفس المؤسسة الى حين حصولها على شهادة الدكتوراه سنة 2017 . الدكتورة لها دراسات وورقات علمية حول علوم الحاسب والاتصالات منشورة في مجلات علمية بايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .

الحبيب الحفيان
تقرؤون أيضا
النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018 السّاعة 23:32
سوسة – الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة قبل قليل في حجز شاحنة قادمة من...
المزيد >>
قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018 السّاعة 22:27
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: في إطار متابعة المشاريع الخاصة بدعم الموارد المائية التي تقوم بها...
المزيد >>
بنزرت:حركة النهضة ومستقلون يكتسحون 7 دوائر انتخابية
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل بمركز تجميع النتائج بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بنزرت عمليات التثبت ودراسة المحاضر. وبصفة مبدئية...
المزيد >>
القيروان:قائمات مستقلة تصنع المفاجأة والمنافسة قائمة بين النهضة والنداء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت عملية الفرز بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان المتعلقة بآخر النتائج لعدد من القوائم الحزبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
﻿