قفصـــــة.. التلميذة سهى الذيبي تتحصـل على الجائزة الأولــى وطنيـــا في الإبــداع اللغوي بالفرنسية

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مكتب قفصة (الشروق)
تحصلت التلميذة سهى الذيبي على الجائزة الاولى في مسابقة الابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية على المستوى الوطني وقد تم تكريمها من قبل وزير التربية واحدى الجمعيات المشرفة على هذه المسابقة .التلميذة سهى تبلغ من العمر 15سنة تدرس باعدادية سيدي عيش بالسنة التاسعة وهي مولعة بالمطالعة وخاصة القصص باللغة الفرنسية وقد اكدت سهى انها انطلقت من خلال مشاركتها في نادي الفرنسية بالاعدادية بتأطيرمن الاستاذ نوفل قروي وشاركت بكتابة قصة في مجلة يصدرها النادي ولما جاءت الفرصة من خلال مسابقة جهوية شاركت بقصة كتبتها بالفرنسية بعنوان كتاب عن حياتي تروي فيه تفاصيل عائلتها خاصة وانها فقدت والدها مشيرة انها بنفس القصة شاركت في المسابقة الوطنية للابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية وتحصلت على المرتبة الاولى وهي فخورة بهذا الانجاز والذي سيدفعها الى مزيد التألق ومواصلة الابداع .هذا واكدت سهى انها تقدم هذا التتويج كهدية لروح والدها وايضا والدتها التي تشقى وتتعب من اجل توفير ظروف النجاح لها وكرد اعتبار لهما وللاشارة فانه تم منح سهى حاسوب وكتب والشهادة الوطنية كما تم تكريمها من قبل ادارة الاعدادية وقد اشارت سهى الى انها ستواصل المشوار بكل ثبات من اجل تحقيق اهدافها.
مكتب قفصة (الشروق)
تحصلت التلميذة سهى الذيبي على الجائزة الاولى في مسابقة الابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية على المستوى الوطني وقد تم تكريمها من قبل وزير التربية واحدى الجمعيات المشرفة على هذه المسابقة .التلميذة سهى تبلغ من العمر 15سنة تدرس باعدادية سيدي عيش بالسنة التاسعة وهي مولعة بالمطالعة وخاصة القصص باللغة الفرنسية وقد اكدت سهى انها انطلقت من خلال مشاركتها في نادي الفرنسية بالاعدادية بتأطيرمن الاستاذ نوفل قروي وشاركت بكتابة قصة في مجلة يصدرها النادي ولما جاءت الفرصة من خلال مسابقة جهوية شاركت بقصة كتبتها بالفرنسية بعنوان كتاب عن حياتي تروي فيه تفاصيل عائلتها خاصة وانها فقدت والدها مشيرة انها بنفس القصة شاركت في المسابقة الوطنية للابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية وتحصلت على المرتبة الاولى وهي فخورة بهذا الانجاز والذي سيدفعها الى مزيد التألق ومواصلة الابداع .هذا واكدت سهى انها تقدم هذا التتويج كهدية لروح والدها وايضا والدتها التي تشقى وتتعب من اجل توفير ظروف النجاح لها وكرد اعتبار لهما وللاشارة فانه تم منح سهى حاسوب وكتب والشهادة الوطنية كما تم تكريمها من قبل ادارة الاعدادية وقد اشارت سهى الى انها ستواصل المشوار بكل ثبات من اجل تحقيق اهدافها.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018