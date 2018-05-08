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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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قفصـــــة.. التلميذة سهى الذيبي تتحصـل على الجائزة الأولــى وطنيـــا في الإبــداع اللغوي بالفرنسية
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قفصـــــة.. التلميذة سهى الذيبي تتحصـل على الجائزة الأولــى وطنيـــا في الإبــداع اللغوي بالفرنسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب قفصة (الشروق)

تحصلت التلميذة سهى الذيبي على الجائزة الاولى في مسابقة الابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية على المستوى الوطني وقد تم تكريمها من قبل وزير التربية واحدى الجمعيات المشرفة على هذه المسابقة .التلميذة سهى تبلغ من العمر 15سنة تدرس باعدادية سيدي عيش بالسنة التاسعة وهي مولعة بالمطالعة وخاصة القصص باللغة الفرنسية وقد اكدت سهى انها انطلقت من خلال مشاركتها في نادي الفرنسية بالاعدادية بتأطيرمن الاستاذ نوفل قروي وشاركت بكتابة قصة في مجلة يصدرها النادي ولما جاءت الفرصة من خلال مسابقة جهوية شاركت بقصة كتبتها بالفرنسية بعنوان كتاب عن حياتي تروي فيه تفاصيل عائلتها خاصة وانها فقدت والدها مشيرة انها بنفس القصة شاركت في المسابقة الوطنية للابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية وتحصلت على المرتبة الاولى وهي فخورة بهذا الانجاز والذي سيدفعها الى مزيد التألق ومواصلة الابداع .هذا واكدت سهى انها تقدم هذا التتويج كهدية لروح والدها وايضا والدتها التي تشقى وتتعب من اجل توفير ظروف النجاح لها وكرد اعتبار لهما وللاشارة فانه تم منح سهى حاسوب وكتب والشهادة الوطنية كما تم تكريمها من قبل ادارة الاعدادية وقد اشارت سهى الى انها ستواصل المشوار بكل ثبات من اجل تحقيق اهدافها.

عبد الملك زعلاني
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شروق الجهات
قفصـــــة.. التلميذة سهى الذيبي تتحصـل على الجائزة الأولــى وطنيـــا في الإبــداع اللغوي بالفرنسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مكتب قفصة (الشروق)

تحصلت التلميذة سهى الذيبي على الجائزة الاولى في مسابقة الابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية على المستوى الوطني وقد تم تكريمها من قبل وزير التربية واحدى الجمعيات المشرفة على هذه المسابقة .التلميذة سهى تبلغ من العمر 15سنة تدرس باعدادية سيدي عيش بالسنة التاسعة وهي مولعة بالمطالعة وخاصة القصص باللغة الفرنسية وقد اكدت سهى انها انطلقت من خلال مشاركتها في نادي الفرنسية بالاعدادية بتأطيرمن الاستاذ نوفل قروي وشاركت بكتابة قصة في مجلة يصدرها النادي ولما جاءت الفرصة من خلال مسابقة جهوية شاركت بقصة كتبتها بالفرنسية بعنوان كتاب عن حياتي تروي فيه تفاصيل عائلتها خاصة وانها فقدت والدها مشيرة انها بنفس القصة شاركت في المسابقة الوطنية للابداع اللغوي في الكتابة بالفرنسية وتحصلت على المرتبة الاولى وهي فخورة بهذا الانجاز والذي سيدفعها الى مزيد التألق ومواصلة الابداع .هذا واكدت سهى انها تقدم هذا التتويج كهدية لروح والدها وايضا والدتها التي تشقى وتتعب من اجل توفير ظروف النجاح لها وكرد اعتبار لهما وللاشارة فانه تم منح سهى حاسوب وكتب والشهادة الوطنية كما تم تكريمها من قبل ادارة الاعدادية وقد اشارت سهى الى انها ستواصل المشوار بكل ثبات من اجل تحقيق اهدافها.

عبد الملك زعلاني
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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