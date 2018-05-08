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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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الوطنية
بطاقة الأسبوع ... رفقــــــا بالأوليـــــاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ونحن على ابواب الامتحانات الوطنية وخاصة منها البكالوريا يعيش الاولياء تحت الضغط العالي لان فترة الاستعداد للامتحانات ستدفعهم الى الدخول في حالة استنفار قصوى لاسباب نفسية ومادية .

وابدأ بالجانب النفسي و«الستراس» الذي يصيب الاولياء خلال فترة المراجعة بسبب الرغبة في تحقيق نتيجة ايجابية في الامتحانات مع القلق والانشغال اكثر لانها تتزامن مع شهر رمضان.
وثانيا ما عاشته المؤسسة التربوية من اضطرابات وكثرة الاضرابات أدت ببعض الاساتذة الى استغلال عدم اكتمال البرنامج للترفيع في مقابل الدروس الخصوصية فدخل الولي في دوامة كيفية اقتسام الميزانية المهترئة بين تخصيص مقابل لهذه الدروس وبين مصاريف رمضان الذي يرتفع فيه نسق الاستهلاك .
ولان نجاح التلاميذ وتحقيق الفرحة في جميع المنازل التونسية امر يهمنا ندعو جميع المربين الذين يمنحون دروسا خصوصية في هذه الفترة الى الرفق بحال الاولياء وبميزانيتهم التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد وان يحرصوا على استعادة صورة المربي الذي يدافع فعلا على المنظومة العمومية وضحى طيلة سنوات الاستقلال من اجلها وندعو خاصة جميع الاولياء الذين يتعرضون للابتزاز من قبل بعض المربين الى فضح هذه الممارسات لدى الهياكل المعنية وندعو خاصة المنظمات المعنية بالتلميذ والأولياء لاسيما منظمة التربية والاسرة الى حمايتهم من الجشع والابتزاز.

بقلم نزيهة بوسعيدي
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ونحن على ابواب الامتحانات الوطنية وخاصة منها البكالوريا يعيش الاولياء تحت الضغط العالي لان فترة الاستعداد للامتحانات ستدفعهم الى الدخول في حالة استنفار قصوى لاسباب نفسية ومادية .

وابدأ بالجانب النفسي و«الستراس» الذي يصيب الاولياء خلال فترة المراجعة بسبب الرغبة في تحقيق نتيجة ايجابية في الامتحانات مع القلق والانشغال اكثر لانها تتزامن مع شهر رمضان.
وثانيا ما عاشته المؤسسة التربوية من اضطرابات وكثرة الاضرابات أدت ببعض الاساتذة الى استغلال عدم اكتمال البرنامج للترفيع في مقابل الدروس الخصوصية فدخل الولي في دوامة كيفية اقتسام الميزانية المهترئة بين تخصيص مقابل لهذه الدروس وبين مصاريف رمضان الذي يرتفع فيه نسق الاستهلاك .
ولان نجاح التلاميذ وتحقيق الفرحة في جميع المنازل التونسية امر يهمنا ندعو جميع المربين الذين يمنحون دروسا خصوصية في هذه الفترة الى الرفق بحال الاولياء وبميزانيتهم التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد وان يحرصوا على استعادة صورة المربي الذي يدافع فعلا على المنظومة العمومية وضحى طيلة سنوات الاستقلال من اجلها وندعو خاصة جميع الاولياء الذين يتعرضون للابتزاز من قبل بعض المربين الى فضح هذه الممارسات لدى الهياكل المعنية وندعو خاصة المنظمات المعنية بالتلميذ والأولياء لاسيما منظمة التربية والاسرة الى حمايتهم من الجشع والابتزاز.

بقلم نزيهة بوسعيدي
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الأهمية الكبرى للانتخابات البلدية في حياة التونسيين إلا أن ارتفاع نسبةالعزوف عن الاقتراع مثّل المفاجأة...
المزيد >>
صوت الشــــــــــارع:هل أن التونســي فقــد الحسّ الوطنــــي ؟
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
ما يحصل في تونس لا علاقة له بتراجع الحس الوطني،...
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بطاقة الأسبوع ... رفقــــــا بالأوليـــــاء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
ونحن على ابواب الامتحانات الوطنية وخاصة منها...
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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد مخاض عسير عاشت على وقعه المنظومة التربوية...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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