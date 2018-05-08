بطاقة الأسبوع ... رفقــــــا بالأوليـــــاء

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ونحن على ابواب الامتحانات الوطنية وخاصة منها البكالوريا يعيش الاولياء تحت الضغط العالي لان فترة الاستعداد للامتحانات ستدفعهم الى الدخول في حالة استنفار قصوى لاسباب نفسية ومادية .
وابدأ بالجانب النفسي و«الستراس» الذي يصيب الاولياء خلال فترة المراجعة بسبب الرغبة في تحقيق نتيجة ايجابية في الامتحانات مع القلق والانشغال اكثر لانها تتزامن مع شهر رمضان.
وثانيا ما عاشته المؤسسة التربوية من اضطرابات وكثرة الاضرابات أدت ببعض الاساتذة الى استغلال عدم اكتمال البرنامج للترفيع في مقابل الدروس الخصوصية فدخل الولي في دوامة كيفية اقتسام الميزانية المهترئة بين تخصيص مقابل لهذه الدروس وبين مصاريف رمضان الذي يرتفع فيه نسق الاستهلاك .
ولان نجاح التلاميذ وتحقيق الفرحة في جميع المنازل التونسية امر يهمنا ندعو جميع المربين الذين يمنحون دروسا خصوصية في هذه الفترة الى الرفق بحال الاولياء وبميزانيتهم التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد وان يحرصوا على استعادة صورة المربي الذي يدافع فعلا على المنظومة العمومية وضحى طيلة سنوات الاستقلال من اجلها وندعو خاصة جميع الاولياء الذين يتعرضون للابتزاز من قبل بعض المربين الى فضح هذه الممارسات لدى الهياكل المعنية وندعو خاصة المنظمات المعنية بالتلميذ والأولياء لاسيما منظمة التربية والاسرة الى حمايتهم من الجشع والابتزاز.
ونحن على ابواب الامتحانات الوطنية وخاصة منها البكالوريا يعيش الاولياء تحت الضغط العالي لان فترة الاستعداد للامتحانات ستدفعهم الى الدخول في حالة استنفار قصوى لاسباب نفسية ومادية .
وابدأ بالجانب النفسي و«الستراس» الذي يصيب الاولياء خلال فترة المراجعة بسبب الرغبة في تحقيق نتيجة ايجابية في الامتحانات مع القلق والانشغال اكثر لانها تتزامن مع شهر رمضان.
وثانيا ما عاشته المؤسسة التربوية من اضطرابات وكثرة الاضرابات أدت ببعض الاساتذة الى استغلال عدم اكتمال البرنامج للترفيع في مقابل الدروس الخصوصية فدخل الولي في دوامة كيفية اقتسام الميزانية المهترئة بين تخصيص مقابل لهذه الدروس وبين مصاريف رمضان الذي يرتفع فيه نسق الاستهلاك .
ولان نجاح التلاميذ وتحقيق الفرحة في جميع المنازل التونسية امر يهمنا ندعو جميع المربين الذين يمنحون دروسا خصوصية في هذه الفترة الى الرفق بحال الاولياء وبميزانيتهم التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد وان يحرصوا على استعادة صورة المربي الذي يدافع فعلا على المنظومة العمومية وضحى طيلة سنوات الاستقلال من اجلها وندعو خاصة جميع الاولياء الذين يتعرضون للابتزاز من قبل بعض المربين الى فضح هذه الممارسات لدى الهياكل المعنية وندعو خاصة المنظمات المعنية بالتلميذ والأولياء لاسيما منظمة التربية والاسرة الى حمايتهم من الجشع والابتزاز.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018