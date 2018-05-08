راموس .. ميسي فرض ضغطا على الحكم بين الشوطين

قال قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، إن مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، وضع ضغطا على الحكم بين شوطي مباراة القمة المثيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 اول أمس الأحد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل. وطُرد مدافع برشلونة سيرجي روبرتو، ببطاقة حمراء مباشرة في نهاية الشوط الأول بعد احتكاك مع مارسيلو وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الكاتالوني والجماهير بعدما أفلت قبلها بلحظات مهاجم ريال غاريث بيل، دون عقاب عقب مخالفة عنيفة ضد صامويل أومتيتي. وحرم مهاجم منتخب بلاد الغال بعد ذلك برشلونة من الفوز حين سجل هدف التعادل الرائع قرب النهاية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وأدت المشاحنات المستمرة داخل الملعب لأن يشهر الحكم أليخاندرو هرنانديز البطاقة الصفراء 8 مرات بينها إنذاران لراموس ولويس سواريز مهاجم برشلونة. وأبلغ راموس الصحافيين: «ميسي وضع الحكم تحت الضغط في النفق المؤدي لحجرات الملابس)، لا أدري إن كانت هناك كاميرات، ربما تسبب في قيامه بالتحكيم بشكل مختلف في الشوط الثاني». وأضاف: «قال له كل شيء، إنها كرة قدم ويجب أن يبقى كل شيء في الملعب». كما قال راموس: «أعتقد أن سواريز كان يبالغ في ادعاء الإصابة» عندما سقط مهاجم الأوروغواي بعد احتكاك مع مدافع ريال، ولم يُخرج ريال الكرة من الملعب وقتها وهو ما أغضب لاعبي برشلونة. وتابع راموس: «عندما يسقط منافس على الأرض وتعتقد أن الأمر خطير فإنك تقوم بإخراج الكرة بشكل طبيعي من اللعب، لكني أعرفه جيدا وأعرف من هو، أحترم برشلونة دائما لكن في هذه اللعبة اعتقدت أن إخراج الكرة من الملعب ليس ضروريا». وألغي هدف سجله سواريز بداعي التسلل بينما حرم الحكم ريال من ركلة جزاء قرب النهاية عندما تعرض مارسيلو لإعاقة داخل المنطقة من جانب جوردي ألبا.