رونالدو جاهز لنهائي رابطة الابطال

أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير لها امس أن إصابة رونالدو، نجم نادي ريال مدريد عبارة عن التواء في الكاحل، مُشيرة إلى أنها لن تعيقه عن اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا في كييف أواخر ماي الحالي. ويذكر أن القلق كان قد انتاب بعض من جماهير ريال مدريد بعد إصابة كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال مواجهة برشلونة اول أمس في الجولة 36 للبطولة الإسبانية، التي انتهت بتعادل الفريقين 2/2. وأثارت الشكوك محبي العملاق الإسباني حول مد لحاق رونالدو بنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، ولكن جاءت التقارير بعد إجراء الكشف الطبي علي رونالدو صباح امس مطمئنة لجماهير الريال. وأصبح من المنتظر غياب رونالدو عن مقابلتي إشبيلية وسيلتا فيغو في االبطولة الإسبانية لإراحتة، على أن يلتحق بمواجهة ليفربول المصيرية للملكي هذا الموسم في نهائي دوري الأبطال يوم 26 ماي الجاري. يذكر أن دوري الأبطال هو المسابقة الوحيدة التي ينافس ريال مدريد عليها هذا الموسم بعد خسارته البطولة والكأس الاسبانيتين لحساب منافسه الأزلي برشلونة.