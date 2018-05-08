رونالدو جاهز لنهائي رابطة الابطال

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أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير لها امس أن إصابة رونالدو، نجم نادي ريال مدريد عبارة عن التواء في الكاحل، مُشيرة إلى أنها لن تعيقه عن اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا في كييف أواخر ماي الحالي. ويذكر أن القلق كان قد انتاب بعض من جماهير ريال مدريد بعد إصابة كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال مواجهة برشلونة اول أمس في الجولة 36 للبطولة الإسبانية، التي انتهت بتعادل الفريقين 2/2. وأثارت الشكوك محبي العملاق الإسباني حول مد لحاق رونالدو بنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، ولكن جاءت التقارير بعد إجراء الكشف الطبي علي رونالدو صباح امس مطمئنة لجماهير الريال. وأصبح من المنتظر غياب رونالدو عن مقابلتي إشبيلية وسيلتا فيغو في االبطولة الإسبانية لإراحتة، على أن يلتحق بمواجهة ليفربول المصيرية للملكي هذا الموسم في نهائي دوري الأبطال يوم 26 ماي الجاري. يذكر أن دوري الأبطال هو المسابقة الوحيدة التي ينافس ريال مدريد عليها هذا الموسم بعد خسارته البطولة والكأس الاسبانيتين لحساب منافسه الأزلي برشلونة.
أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير لها امس أن إصابة رونالدو، نجم نادي ريال مدريد عبارة عن التواء في الكاحل، مُشيرة إلى أنها لن تعيقه عن اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا في كييف أواخر ماي الحالي. ويذكر أن القلق كان قد انتاب بعض من جماهير ريال مدريد بعد إصابة كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال مواجهة برشلونة اول أمس في الجولة 36 للبطولة الإسبانية، التي انتهت بتعادل الفريقين 2/2. وأثارت الشكوك محبي العملاق الإسباني حول مد لحاق رونالدو بنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، ولكن جاءت التقارير بعد إجراء الكشف الطبي علي رونالدو صباح امس مطمئنة لجماهير الريال. وأصبح من المنتظر غياب رونالدو عن مقابلتي إشبيلية وسيلتا فيغو في االبطولة الإسبانية لإراحتة، على أن يلتحق بمواجهة ليفربول المصيرية للملكي هذا الموسم في نهائي دوري الأبطال يوم 26 ماي الجاري. يذكر أن دوري الأبطال هو المسابقة الوحيدة التي ينافس ريال مدريد عليها هذا الموسم بعد خسارته البطولة والكأس الاسبانيتين لحساب منافسه الأزلي برشلونة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018