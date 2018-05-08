أخبار النادي الصفاقسي..مفاوضات مع الاسباني «مينوز»

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لا حديث في الشارع الرياضي بصفاقس الا عن المدرب الجديد الذي سيخلف غازي الغرايري مباشرة بعد آخر مباراة سيجريها الفريق يوم الخميس القادم امام النادي الافريقي ولئن تعددت الاسماء والجنسيات فإن الهيئة لم تحسم في الموضوع.
في هذا السياق اتصل النادي الصفاقسي بالمدرب الاسباني «مينوز» الذي سبق للهيئة ان تفاوضت معه وكاد ان يتسلم مقاليد الامور قبل ان يتعاقد النادي مع البرتغالي جورج داكوستا .
تربص مغلق
بالرغم من عدم اهمية نتيجة المباراة التي ستجمع يوم الخميس القادم النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بعد ان عرف الفريق مصيره في الترتيب النهائي للبطولة(المرتبة الرابعة)فان الاطار الفني للنادي مصر على انهاء الموسم بانتصار لارضاء الجمهور الذي سيحضر باعداد غفيرة بعد رفع عقوبة الويكلو وعلى هذا الاساس سيدخل الفريق ابتداء من اليوم في تربص مغلق باحد النزل في صفاقس يتواصل حتى يوم المباراة سيشارك فيه 18 لاعبا قبل ان تركن المجموعة للراحة لمدة لا تقل عن 3 اسابيع.
اليوم الحكم في قضية الدربالي
بعد تأجيلها البت في قضية زياد الدربالي في اكثر من مناسبة ستصدر لجنة الاستئناف اليوم قرارها النهائي في قضية اللاعب السابق للنادي الصفاقسي الذي طعن محاميه في قرار الرابطة المحترفة الاولى القاضي بالزام النادي الصفاقسي بدفع مبلغ مالي قدره 130 الف دينار لكن الدربالي طعن في الحكم وطالب بمبلغ لا يقل عن 800 الف دينار ويبقى السؤال المطروح كيف ستتصرف لجنة الاستئناف اليوم؟
المطالبة برحيل الاسباني لوباز
رغم ما وفرته ومازالت توفره الهيئة المديرة من ممهدات النجاح في جميع المجالات فان نتائج اصناف الشبان تبعث على الحيرة والقلق واقل ما يقال عنها أنها مخجلة واغضبت كل الاحباء بدون استثناء خاصة فريق الاصاغر الذي يشرف عليه المدرب الاسباني لوباز والذي طالب الانصار برحيله في اقرب الآجال ومن ابرز النتائج السلبية الحاصلة في اصناف الشبان في نهاية الاسبوع الماضي هزيمة فريق النخبة في صفاقس بالذات ضد النادي البنزرتي 1 - 0 ونسج على منواله فريق الاصاغر ب الذي انهزم في صفاقس امام النجم 3-0 كما انهزم فريق اداني ضد النجم الساحلي ايضا في صفاقس بنتيجة 3-1 وعلى ضوء هذه النتائج يطالب الاحباء بمراجعة سياسة النادي ووضع استراتيجية جديدة لأصناف الشبان.
دعوة لعقد جلسة عامةفي اقرب الآجال
كل المجموعات التابعة للجنة الاحباء تدعو الهيئة المديرة بتحديد موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وعدم اضاعة الوقت وتطالب هذه المجموعات بتفسيرات عاجلة حول ما حصل للنادي هذا الموسم وماهي اسباب خروجه بيد فارغة والاخرى لا شيء فيها.
لا حديث في الشارع الرياضي بصفاقس الا عن المدرب الجديد الذي سيخلف غازي الغرايري مباشرة بعد آخر مباراة سيجريها الفريق يوم الخميس القادم امام النادي الافريقي ولئن تعددت الاسماء والجنسيات فإن الهيئة لم تحسم في الموضوع.
في هذا السياق اتصل النادي الصفاقسي بالمدرب الاسباني «مينوز» الذي سبق للهيئة ان تفاوضت معه وكاد ان يتسلم مقاليد الامور قبل ان يتعاقد النادي مع البرتغالي جورج داكوستا .
تربص مغلق
بالرغم من عدم اهمية نتيجة المباراة التي ستجمع يوم الخميس القادم النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بعد ان عرف الفريق مصيره في الترتيب النهائي للبطولة(المرتبة الرابعة)فان الاطار الفني للنادي مصر على انهاء الموسم بانتصار لارضاء الجمهور الذي سيحضر باعداد غفيرة بعد رفع عقوبة الويكلو وعلى هذا الاساس سيدخل الفريق ابتداء من اليوم في تربص مغلق باحد النزل في صفاقس يتواصل حتى يوم المباراة سيشارك فيه 18 لاعبا قبل ان تركن المجموعة للراحة لمدة لا تقل عن 3 اسابيع.
اليوم الحكم في قضية الدربالي
بعد تأجيلها البت في قضية زياد الدربالي في اكثر من مناسبة ستصدر لجنة الاستئناف اليوم قرارها النهائي في قضية اللاعب السابق للنادي الصفاقسي الذي طعن محاميه في قرار الرابطة المحترفة الاولى القاضي بالزام النادي الصفاقسي بدفع مبلغ مالي قدره 130 الف دينار لكن الدربالي طعن في الحكم وطالب بمبلغ لا يقل عن 800 الف دينار ويبقى السؤال المطروح كيف ستتصرف لجنة الاستئناف اليوم؟
المطالبة برحيل الاسباني لوباز
رغم ما وفرته ومازالت توفره الهيئة المديرة من ممهدات النجاح في جميع المجالات فان نتائج اصناف الشبان تبعث على الحيرة والقلق واقل ما يقال عنها أنها مخجلة واغضبت كل الاحباء بدون استثناء خاصة فريق الاصاغر الذي يشرف عليه المدرب الاسباني لوباز والذي طالب الانصار برحيله في اقرب الآجال ومن ابرز النتائج السلبية الحاصلة في اصناف الشبان في نهاية الاسبوع الماضي هزيمة فريق النخبة في صفاقس بالذات ضد النادي البنزرتي 1 - 0 ونسج على منواله فريق الاصاغر ب الذي انهزم في صفاقس امام النجم 3-0 كما انهزم فريق اداني ضد النجم الساحلي ايضا في صفاقس بنتيجة 3-1 وعلى ضوء هذه النتائج يطالب الاحباء بمراجعة سياسة النادي ووضع استراتيجية جديدة لأصناف الشبان.
دعوة لعقد جلسة عامةفي اقرب الآجال
كل المجموعات التابعة للجنة الاحباء تدعو الهيئة المديرة بتحديد موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية في اقرب الآجال وعدم اضاعة الوقت وتطالب هذه المجموعات بتفسيرات عاجلة حول ما حصل للنادي هذا الموسم وماهي اسباب خروجه بيد فارغة والاخرى لا شيء فيها.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018