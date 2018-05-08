ما حقيقـــة تهديد خماخـــــــم بالإنسحـــــــــــــــــــــاب؟

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أشاع البعض خبرا مَفاده تهديد رئيس «السي .آس .آس» المنصف خماخم بالإنسحاب من منصبه في صورة توفّر بديل لخلافته في الجمعية.
هذا النبأ يحتمل تأويلين لا ثالث لهما: فإمّا أن الرجل غير متمسّك فعلا بالكرسي وإمّا أن هذا الخبر مجرّد فرقعة إعلامية المُراد منها «إلهاء» الجمهور بقضية جانبية في هذه السنة التي مرّت فيها الجمعية بجانب الحدث بطولةً وكأساً. ومن المعلوم أيضا أن الجماهير التونسية تعوّدت على تهديدات الرؤساء بالإنسحاب وغَالبا ما يَبقون في مناصبهم.
«البقلاوة» تُطلق خدمــة «الأساماسينغ»
في نطاق دعم مواردها المالية راهنت «البقلاوة» على قاعدتها الشعبية الجارفة في كافة أنحاء الجمهورية وقرّرت أن تُطلق بداية من اليوم خدمة «الأساماسينغ». فريق باردو سيضع على ذمّة أنصاره الأوفياء هذه الخدمة لدعم الفريق بدينار وهو مبلغ رمزي وبسيط لكنّه قد يساهم مع ذلك في إنعاش الخزينة ومساعدة النادي على مُجابهة الصعوبات المادية ورفع سقف الطّموحات بداية من الموسم القادم الذي سيكون عنوانه الإقلاع. وسيكون بوسع «الستادستية» الذين تربطهم علاقة «عُضوية» بالجمعية المشاركة في هذه الخدمة من خلال بعث إرسالية قصيرة تتضمّن حرفين (ST) وذلك على الرّقم 748 85.
أشاع البعض خبرا مَفاده تهديد رئيس «السي .آس .آس» المنصف خماخم بالإنسحاب من منصبه في صورة توفّر بديل لخلافته في الجمعية.
هذا النبأ يحتمل تأويلين لا ثالث لهما: فإمّا أن الرجل غير متمسّك فعلا بالكرسي وإمّا أن هذا الخبر مجرّد فرقعة إعلامية المُراد منها «إلهاء» الجمهور بقضية جانبية في هذه السنة التي مرّت فيها الجمعية بجانب الحدث بطولةً وكأساً. ومن المعلوم أيضا أن الجماهير التونسية تعوّدت على تهديدات الرؤساء بالإنسحاب وغَالبا ما يَبقون في مناصبهم.
«البقلاوة» تُطلق خدمــة «الأساماسينغ»
في نطاق دعم مواردها المالية راهنت «البقلاوة» على قاعدتها الشعبية الجارفة في كافة أنحاء الجمهورية وقرّرت أن تُطلق بداية من اليوم خدمة «الأساماسينغ». فريق باردو سيضع على ذمّة أنصاره الأوفياء هذه الخدمة لدعم الفريق بدينار وهو مبلغ رمزي وبسيط لكنّه قد يساهم مع ذلك في إنعاش الخزينة ومساعدة النادي على مُجابهة الصعوبات المادية ورفع سقف الطّموحات بداية من الموسم القادم الذي سيكون عنوانه الإقلاع. وسيكون بوسع «الستادستية» الذين تربطهم علاقة «عُضوية» بالجمعية المشاركة في هذه الخدمة من خلال بعث إرسالية قصيرة تتضمّن حرفين (ST) وذلك على الرّقم 748 85.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018