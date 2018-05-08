ما حقيقـــة تهديد خماخـــــــم بالإنسحـــــــــــــــــــــاب؟

أشاع البعض خبرا مَفاده تهديد رئيس «السي .آس .آس» المنصف خماخم بالإنسحاب من منصبه في صورة توفّر بديل لخلافته في الجمعية.

هذا النبأ يحتمل تأويلين لا ثالث لهما: فإمّا أن الرجل غير متمسّك فعلا بالكرسي وإمّا أن هذا الخبر مجرّد فرقعة إعلامية المُراد منها «إلهاء» الجمهور بقضية جانبية في هذه السنة التي مرّت فيها الجمعية بجانب الحدث بطولةً وكأساً. ومن المعلوم أيضا أن الجماهير التونسية تعوّدت على تهديدات الرؤساء بالإنسحاب وغَالبا ما يَبقون في مناصبهم.



«البقلاوة» تُطلق خدمــة «الأساماسينغ»

في نطاق دعم مواردها المالية راهنت «البقلاوة» على قاعدتها الشعبية الجارفة في كافة أنحاء الجمهورية وقرّرت أن تُطلق بداية من اليوم خدمة «الأساماسينغ». فريق باردو سيضع على ذمّة أنصاره الأوفياء هذه الخدمة لدعم الفريق بدينار وهو مبلغ رمزي وبسيط لكنّه قد يساهم مع ذلك في إنعاش الخزينة ومساعدة النادي على مُجابهة الصعوبات المادية ورفع سقف الطّموحات بداية من الموسم القادم الذي سيكون عنوانه الإقلاع. وسيكون بوسع «الستادستية» الذين تربطهم علاقة «عُضوية» بالجمعية المشاركة في هذه الخدمة من خلال بعث إرسالية قصيرة تتضمّن حرفين (ST) وذلك على الرّقم 748 85.





مراد الخترشي