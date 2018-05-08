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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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قائمة «المونديال» قد تضم 4 حراس مرمى... بن مصطفــــى وحســــان «يورّطـــان» معلـــول
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كرة القدم
قائمة «المونديال» قد تضم 4 حراس مرمى... بن مصطفــــى وحســــان «يورّطـــان» معلـــول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

عندما راهن معلول على حارسي الشباب السعودي و»شاتورو» الفرنسي فاروق بن مصطفى ومعز حسان في المواجهتين الوديتين ضدّ إيران وكوستاريكا كان على يقين بأنه وَضعهما وجها لوجه مع الجماهيرة التونسية وكان يدرك جيّدا أنّهما أمام حتمية إثبات جَدارتهما بالتواجد في التركيبة المثالية أوالبقاء في الظل والجلوس خلف المثلوثي وبن شريفية.
ورغم أن بن مصطفى وحسّان كانا في فوهة المدفع فإنهما كسبا الرهان وأكدا أن شباك «النسور» في أمان بعد أن ساد الاعتقاد لفترة أنّنا سنواجه «أزمة» في حراسة المرمى قبل فترة وجيزة من المونديال.
قائمة بأربعة حرّاس؟
حسّان الذي أقنع أمام كُوستاريكا وبن مصطفى المُتوّج كأفضل حارس مرمى في السعودية «ورّطا» نبيل معلول الذي قد يضطّر إلى وضع قائمة تضمّ أربعة حرّاس خلال المُعسكرات المُرتقبة لـ» النسور» على أن يَضع أحدهم في المدارج مع انطلاق النهائيات المُونديالية في روسيا.
لُعبة الكواليس
معلول وَفّر الحماية لـ»الكابتن» أيمن المثلوثي ولم يتخل عن حارس «الباطن» السعودي وهو في أسوإ حَالاته وذلك من باب الاعتراف له بالجميل بعد أن ساهم في ترشّح تونس لكأس العالم.
وقد يكون «البلبولي» من المُرسّمين في القائمة النهائية مثله مثل حارس الترجي معز بن شريفية بوصفه «الفتى المُدلّل» لمعلول الذي يُشاع بأنه راهن على بن مصطفى وحسّان في مباراتي إيران وكُوستاريكا ليختبرهما وكذلك من أجل «حماية» المثلوثي وبن شريفية من انتقادات الجمهور إلى حين ترسيمهما في القائمة الختامية ويضع الجميع آنذاك أمام الأمر الواقع.
عين على المستقبل
واقعيا، يُعتبر معز حسّان الحارس الأصغر سنّا والأكثر حَماسا في المنتخب وهو مؤشر سيأخذه حتما الإطار الفني للمنتخب والجامعة أيضا في الحُسبان. وقد يُرجّح هذا المُعطى كفّته للتواجد في قائمة الحراس الثلاثة للمنتخب في المونديال أوعلى الأقل ترسيمه في «اللائحة الرباعية» بوصفه حارس المُستقبل الذي يؤكد أن مونديال روسيا قد يكون آخر مَحطّة مُهمّة لـ «البلبولي» بقميص الفريق الوطني (المثلوثي من مواليد عام 1984 وحسّان من مواليد سنة 1995). هذا وتوجد العديد من الأسماء الأخرى التي قد تُسقطها الحسابات من نهائيات المونديال لكنّها قد تنال في المقابل فُرصتها مع المنتخب في المرحلة القادمة كما هو الحال بالنسبة إلى حارسي النجم والإفريقي سيف الشرفي وأشرف كرير.
التمارين بين تونس وسوسة
فرضت «البطالة» الكُروية التي تُواجهها عناصرنا الدولية «المحترفة» في السعودية التدرّب على مجموعتين الأولى في سوسة وتضمّ أساسا حارس «الباطن» أيمن المثلوثي والثانية في العاصمة وتشمل فاروق بن مصطفى (الشباب) والفرجاني ساسي (النصر) وفخرالدين بن يوسف (الإتّفاق).
تحت المجهر
بالتوازي مع قائمة «الكوارجية» الثابتين في ورقة معلول والمُشرحين بقوّة للذهاب إلى روسيا تُوجد قائمة مُوسّعة قد يُسعف الحظ بعض المنتمين إليها للظّفر بمقعد في الطائرة التونسية المُتّجهة إلى «موسكو».
من هؤلاء نذكر نجم الإفريقي صابر خليفة ولاعب الوسط الهجومي لـ»تشيزينا» الإيطالي كريم العريبي المتألّق في بطولة الدرجة الثانية (7 أهداف).

سامي حمّاني
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كرة القدم
قائمة «المونديال» قد تضم 4 حراس مرمى... بن مصطفــــى وحســــان «يورّطـــان» معلـــول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

عندما راهن معلول على حارسي الشباب السعودي و»شاتورو» الفرنسي فاروق بن مصطفى ومعز حسان في المواجهتين الوديتين ضدّ إيران وكوستاريكا كان على يقين بأنه وَضعهما وجها لوجه مع الجماهيرة التونسية وكان يدرك جيّدا أنّهما أمام حتمية إثبات جَدارتهما بالتواجد في التركيبة المثالية أوالبقاء في الظل والجلوس خلف المثلوثي وبن شريفية.
ورغم أن بن مصطفى وحسّان كانا في فوهة المدفع فإنهما كسبا الرهان وأكدا أن شباك «النسور» في أمان بعد أن ساد الاعتقاد لفترة أنّنا سنواجه «أزمة» في حراسة المرمى قبل فترة وجيزة من المونديال.
قائمة بأربعة حرّاس؟
حسّان الذي أقنع أمام كُوستاريكا وبن مصطفى المُتوّج كأفضل حارس مرمى في السعودية «ورّطا» نبيل معلول الذي قد يضطّر إلى وضع قائمة تضمّ أربعة حرّاس خلال المُعسكرات المُرتقبة لـ» النسور» على أن يَضع أحدهم في المدارج مع انطلاق النهائيات المُونديالية في روسيا.
لُعبة الكواليس
معلول وَفّر الحماية لـ»الكابتن» أيمن المثلوثي ولم يتخل عن حارس «الباطن» السعودي وهو في أسوإ حَالاته وذلك من باب الاعتراف له بالجميل بعد أن ساهم في ترشّح تونس لكأس العالم.
وقد يكون «البلبولي» من المُرسّمين في القائمة النهائية مثله مثل حارس الترجي معز بن شريفية بوصفه «الفتى المُدلّل» لمعلول الذي يُشاع بأنه راهن على بن مصطفى وحسّان في مباراتي إيران وكُوستاريكا ليختبرهما وكذلك من أجل «حماية» المثلوثي وبن شريفية من انتقادات الجمهور إلى حين ترسيمهما في القائمة الختامية ويضع الجميع آنذاك أمام الأمر الواقع.
عين على المستقبل
واقعيا، يُعتبر معز حسّان الحارس الأصغر سنّا والأكثر حَماسا في المنتخب وهو مؤشر سيأخذه حتما الإطار الفني للمنتخب والجامعة أيضا في الحُسبان. وقد يُرجّح هذا المُعطى كفّته للتواجد في قائمة الحراس الثلاثة للمنتخب في المونديال أوعلى الأقل ترسيمه في «اللائحة الرباعية» بوصفه حارس المُستقبل الذي يؤكد أن مونديال روسيا قد يكون آخر مَحطّة مُهمّة لـ «البلبولي» بقميص الفريق الوطني (المثلوثي من مواليد عام 1984 وحسّان من مواليد سنة 1995). هذا وتوجد العديد من الأسماء الأخرى التي قد تُسقطها الحسابات من نهائيات المونديال لكنّها قد تنال في المقابل فُرصتها مع المنتخب في المرحلة القادمة كما هو الحال بالنسبة إلى حارسي النجم والإفريقي سيف الشرفي وأشرف كرير.
التمارين بين تونس وسوسة
فرضت «البطالة» الكُروية التي تُواجهها عناصرنا الدولية «المحترفة» في السعودية التدرّب على مجموعتين الأولى في سوسة وتضمّ أساسا حارس «الباطن» أيمن المثلوثي والثانية في العاصمة وتشمل فاروق بن مصطفى (الشباب) والفرجاني ساسي (النصر) وفخرالدين بن يوسف (الإتّفاق).
تحت المجهر
بالتوازي مع قائمة «الكوارجية» الثابتين في ورقة معلول والمُشرحين بقوّة للذهاب إلى روسيا تُوجد قائمة مُوسّعة قد يُسعف الحظ بعض المنتمين إليها للظّفر بمقعد في الطائرة التونسية المُتّجهة إلى «موسكو».
من هؤلاء نذكر نجم الإفريقي صابر خليفة ولاعب الوسط الهجومي لـ»تشيزينا» الإيطالي كريم العريبي المتألّق في بطولة الدرجة الثانية (7 أهداف).

سامي حمّاني
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