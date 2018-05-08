أخبار النجم الساحلي .. شرف الدين يقدّم اليوم ملف الفساد للـ«فيفا»

يعلم الجميع في مركب النجم أن فريق جوهرة الساحل مقبل على مرحلة صعبة وحساسة للغاية إذ أن مصير موسمه ستحدده الأيام القليلة القادمة خاصة أنه سيخوض ماراطونا مضنيا من المباريات محليا وافريقيا.

هذا الماراطون من اللقاءات سيمثل رهانا حقيقيا للمدرب خيرالدين مضوي الذي سيكون بدوره أمام امتحان كبير لإثبات جدارته بتدريب النجم الذي تنتظره بعد غد الخميس مقابلة هامة في بن قردان ضد اتحاد المكان ستحدد مصيره على مستوى المركز الثاني في الترتيب العام.. وذلك قبل المراهنة يوم 3 أيام فقط على لقب كأس الجمهورية في رادس ضد النادي الافريقي في انظار مواجهة يوم 16 ماي نادي سيزكو يونايتد الزمبي في إطار الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية.

«الكنز الثمين»

كشفت مباراة «بريميرو دي أوغوستو» عن ورقة جديدة في صفوف النجم تتمثل أساسا في الظهير الأيمن وجدي كشريدة الذي أغدق عليه الأحباء عبارات الثناء بعد نجاحه في لقاء الجولة الافتتاحية لدوري مجموعات رابطة الأبطال الافريقية.. ومن المؤكد ان جماهير النجم لاحظت قدرة كشريدة على الجمع بين الدورين الدفاعي والهجومي لذلك فإن بداية هذا الفتى كانت مشجعة في انتظار التأكيد في المرحلة القادمة.

«الفينال» في البال

عقبة واحدة تفصل فريق جوهرة الساحل عن «الأميرة» التونسية. وتعلق جماهير النجم الساحلي آمالا عريضة على أبناء خير الدين لتجاوز عقبة النادي الافريقي وصناعة الفرح يوم الأحد القادم بمناسبة كأس الجمهورية... اهتمامات الجميع بـ «الفينال» غطى على مباراة الجولة الختامية للبطولة الوطنية والرهان على المركز الثاني في الترتيب العام.

انطلاق التحضيرات

ينطلق زملاء حمزة لحمر بداية من عشية اليوم في الإعداد لموعد الأحد وإزاء ماراطون المقابلات يعتزم المدرب خير الدين مضوي تدعيم مجموعته ببعض العناصر المنتمية لفريق النخبة بما ان نيته تتجه نحو إعفاء بعض ركائز الفريق من مباراة اتحاد بن قردان تفاديا لمزيد من الارهاق او التعرض الى الاصابات العضلية خصوصا أن المواجهة ستدور فوق ميدان عشبة اصطناعي.

ثالث الانذار للجمل

في ذات السياق يسجل النجم عدة غيابات بخصوص مباراة بعد غد الخميس لأسباب فنية وتأديبية في مقدمتها عمار الجمل الذي يوجد تحت طائلة عقوبة الانذار الثالث الذي رفع في وجهه في مباراة الجولة الماضية ضد أولمبيك مدنين .وهناك متغيبون آخرون عن الجولة الختامية وهم علية البريقي وإيهاب المساكني وياسين العمري.

اليوم تقديم ملف الفساد للـ«فيفا»

كما هو معلوم يتواجد منذ أمس كل من رئيس الجمعية رضا شرف الدين والكاتب العام عادل غيث والأستاذ رضا بن عثمان محامي النجم الساحلي بمدينة زوريخ السويسرية لتقديم ملف الشكوى ضد منظومة الفساد في كرة القدم التونسية الى لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن إدارة فريق جوهرة الساحل تلقت يوم 23 أفريل الماضي مراسلة من «الفيفا» أخطرتها من خلالها بموعد تقديم الشكوى وهي خطوة انتظرتها جماهير النجم الساحلي ومن ورائها جماهير الأندية الأخرى لوضع حد للتجاوزات والإخلالات التي أفسدت البطولة الوطنية وشوهت صورتها... وفد النجم تحوّل أمس الى سويسرا محمّلا بملف مستوفى جميع الشروط التي تدين أهل القرار في جامعة كرة القدم والهياكل التابعة لها... مصادر مقربة أكدت ان الملف المذكور يتوفّر على العديد من الأدلة والبراهين المكتوبة والمصوّرة التي تجرم عدة أطراف في تغيير نتائج عديد من المقابلات والعمل على توجيه الألقاب والتتويجات.

الثبات رغم التدخلات

ما تجدر الاشارة اليه ان رضا شرف الدين وعلى اثر دعوة لجنة الأخلاق بالفيفا واهتمامها بالملف تعرض لعديد الضغوطات لإقناعه بضرورة سحب الشكوى ضد الجامعة التونسية لكرة القدم الا ان رئيس النجم الساحلي رفض كل المساعي والوساطات مؤكدا ان «القضية» ليست شخصية بل هي مبدئية وتتعلق بمصلحة الجمعية وقاعدتها الجماهيرية. ويذكر ان إدارة النجم الساحلي سبق لها أن تقدمت بشكوى الى القضاء في تونس بوجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة فريقه في البطولة الوطنية والتي انهزم فيها في ملعب رادس بنتيجة (2ـ3).. واتهمت إدارة النجم صراحة الحكم كريم الخميري بالانحياز للترجي بعدما منح فريق باب سويقة ضربة جزاء في وقت قاتل كانت وراء تغيير وجه المباراة ونتيجتها النهائية... وتبعا لذلك سارعت جامعة كرة القدم بإيقاف الحكم كريم الخميري عن النشاط الى آخر الموسم وهو قرار اعتبرته إدارة النجم الساحلي غير كاف وغير منصف وهو ما دفع بها الى اللجوء الى القضاء قبل تقديم شكوى الى لجنة الأخلاق بالفيفا.





محمد باللطيفة