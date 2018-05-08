اتّحاد الشغل يَحتفي بالمنتخب

العلاقة بين النقابيين والرياضة قديمة ويكفي التذكير بأن الشهيد فرحات حشّاد كان من المؤسسين لإتّحاد جبل الجلود. ومن هذا المنطلق فإنّ إحتفاء المنظّمة الشغيلة أمس بالمنتخب الوطني لكرة القدم ليس بالغريب عن الاتحاد وهو صاحب الثّقل الكبير في السّاحة.

وزار الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي أمس جامعة الكرة التي نجح أهلها في تحقيق حلم التونسيين وتمكّنوا من قيادة «النسور» إلى الكأس العالمية وهو إنجاز استحقّ عليه الفريق الوطني بمختلف مكوّناته الإشادة والتكريم من كلّ أبناء البلد.

واستقبل وديع الجريء وفد الإتّحاد العام التونسي للشغل بالورود وقدّم لأمينه العام «مريول» المنتخب وقد كُتب عليه اسم الطبوبي الذي ردّ التحية بأحسن منها ومنح رئيس الجامعة درع المنظّمة الشغيلة اعترافا بمساهمة الجامعة في صناعة الفرح عبر الترشح إلى المونديال وتنويهاً بمجهودات الجريء للنهوض باللّعبة في مختلف الأقسام والجهات.





سامي حمّاني