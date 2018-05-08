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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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اتّحاد الشغل يَحتفي بالمنتخب
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كرة القدم
اتّحاد الشغل يَحتفي بالمنتخب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

العلاقة بين النقابيين والرياضة قديمة ويكفي التذكير بأن الشهيد فرحات حشّاد كان من المؤسسين لإتّحاد جبل الجلود. ومن هذا المنطلق فإنّ إحتفاء المنظّمة الشغيلة أمس بالمنتخب الوطني لكرة القدم ليس بالغريب عن الاتحاد وهو صاحب الثّقل الكبير في السّاحة.
وزار الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي أمس جامعة الكرة التي نجح أهلها في تحقيق حلم التونسيين وتمكّنوا من قيادة «النسور» إلى الكأس العالمية وهو إنجاز استحقّ عليه الفريق الوطني بمختلف مكوّناته الإشادة والتكريم من كلّ أبناء البلد.
واستقبل وديع الجريء وفد الإتّحاد العام التونسي للشغل بالورود وقدّم لأمينه العام «مريول» المنتخب وقد كُتب عليه اسم الطبوبي الذي ردّ التحية بأحسن منها ومنح رئيس الجامعة درع المنظّمة الشغيلة اعترافا بمساهمة الجامعة في صناعة الفرح عبر الترشح إلى المونديال وتنويهاً بمجهودات الجريء للنهوض باللّعبة في مختلف الأقسام والجهات.

سامي حمّاني
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كرة القدم
اتّحاد الشغل يَحتفي بالمنتخب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

العلاقة بين النقابيين والرياضة قديمة ويكفي التذكير بأن الشهيد فرحات حشّاد كان من المؤسسين لإتّحاد جبل الجلود. ومن هذا المنطلق فإنّ إحتفاء المنظّمة الشغيلة أمس بالمنتخب الوطني لكرة القدم ليس بالغريب عن الاتحاد وهو صاحب الثّقل الكبير في السّاحة.
وزار الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي أمس جامعة الكرة التي نجح أهلها في تحقيق حلم التونسيين وتمكّنوا من قيادة «النسور» إلى الكأس العالمية وهو إنجاز استحقّ عليه الفريق الوطني بمختلف مكوّناته الإشادة والتكريم من كلّ أبناء البلد.
واستقبل وديع الجريء وفد الإتّحاد العام التونسي للشغل بالورود وقدّم لأمينه العام «مريول» المنتخب وقد كُتب عليه اسم الطبوبي الذي ردّ التحية بأحسن منها ومنح رئيس الجامعة درع المنظّمة الشغيلة اعترافا بمساهمة الجامعة في صناعة الفرح عبر الترشح إلى المونديال وتنويهاً بمجهودات الجريء للنهوض باللّعبة في مختلف الأقسام والجهات.

سامي حمّاني
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تتواصل تحضيرات فريق النادي البنزرتي للمباراة الختامية التي ستجمع أبناء جلال القادري بمستقبل قابس وتتواصل...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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