اتّحاد الشغل يَحتفي بالمنتخب

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العلاقة بين النقابيين والرياضة قديمة ويكفي التذكير بأن الشهيد فرحات حشّاد كان من المؤسسين لإتّحاد جبل الجلود. ومن هذا المنطلق فإنّ إحتفاء المنظّمة الشغيلة أمس بالمنتخب الوطني لكرة القدم ليس بالغريب عن الاتحاد وهو صاحب الثّقل الكبير في السّاحة.
وزار الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي أمس جامعة الكرة التي نجح أهلها في تحقيق حلم التونسيين وتمكّنوا من قيادة «النسور» إلى الكأس العالمية وهو إنجاز استحقّ عليه الفريق الوطني بمختلف مكوّناته الإشادة والتكريم من كلّ أبناء البلد.
واستقبل وديع الجريء وفد الإتّحاد العام التونسي للشغل بالورود وقدّم لأمينه العام «مريول» المنتخب وقد كُتب عليه اسم الطبوبي الذي ردّ التحية بأحسن منها ومنح رئيس الجامعة درع المنظّمة الشغيلة اعترافا بمساهمة الجامعة في صناعة الفرح عبر الترشح إلى المونديال وتنويهاً بمجهودات الجريء للنهوض باللّعبة في مختلف الأقسام والجهات.
العلاقة بين النقابيين والرياضة قديمة ويكفي التذكير بأن الشهيد فرحات حشّاد كان من المؤسسين لإتّحاد جبل الجلود. ومن هذا المنطلق فإنّ إحتفاء المنظّمة الشغيلة أمس بالمنتخب الوطني لكرة القدم ليس بالغريب عن الاتحاد وهو صاحب الثّقل الكبير في السّاحة.
وزار الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي أمس جامعة الكرة التي نجح أهلها في تحقيق حلم التونسيين وتمكّنوا من قيادة «النسور» إلى الكأس العالمية وهو إنجاز استحقّ عليه الفريق الوطني بمختلف مكوّناته الإشادة والتكريم من كلّ أبناء البلد.
واستقبل وديع الجريء وفد الإتّحاد العام التونسي للشغل بالورود وقدّم لأمينه العام «مريول» المنتخب وقد كُتب عليه اسم الطبوبي الذي ردّ التحية بأحسن منها ومنح رئيس الجامعة درع المنظّمة الشغيلة اعترافا بمساهمة الجامعة في صناعة الفرح عبر الترشح إلى المونديال وتنويهاً بمجهودات الجريء للنهوض باللّعبة في مختلف الأقسام والجهات.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018