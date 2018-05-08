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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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أخبار النادي البنزرتي.. بحث يومي عن ملعب للتمارين
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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي.. بحث يومي عن ملعب للتمارين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تتواصل تحضيرات فريق النادي البنزرتي للمباراة الختامية التي ستجمع أبناء جلال القادري بمستقبل قابس وتتواصل معها رحلة البحث يوميا عن ملعب للتمارين حيث تدرب الفريق أمس بملعب احمد البصيري ولا يدري اللاعبون أين سيتدربون اليوم وغدا؟ وهي وضعية حتمها التأخير الحاصل في تهيئة ملعب 15أكتوبر والوعود غير الدقيقة للمسؤولين.
بخصوص مباراة الخميس مازال إلى حد كتابة الأسطر لم يحدد مكانها اما بملعب المنزه مثل لقاء النادي الصفاقسي أو بملعب العالية وينتظر أن تحسم الرابطة الأمر اليوم. 
غموض بعد اللقاء 
ينهي الفريق يوم الخميس موسمه دون أن تكون الصورة واضحة سواء على المستوى الفني أو الإداري باعتبار أن عقد جلال القادري ينتهي بانتهاء الموسم في المقابل تنتهي المدة النيابية لهيئة عبد السلام السعيداني أيضا خلال أسابيع ويطالب الأحباء بتوضيح الصورة حتى لا يتأثر الفريق خاصة على مستوى الرصيد البشري نظرا لانتهاء عقود عدد من أبرز العناصر بانتهاء الموسم.  
غيابات منتظرة 
ميدانيا ستكون تشكيلة الفريق يوم الخميس منقوصة من عنصرين على الأقل وهما آليو سيسي بسبب عقوبة الإنذار الثالث ومهدي الرصايصي الذي سافر أمس بترخيص من إدارة النادي لقضاء شؤون عائلية .   
«برافو» لفريق كرة اليد
حقق كما هو معلوم فريق كرة اليد حلما طارده منذ عشرين عاما بالارتقاء إلى قسم  الوطني – أ - .نتيجة عكست المجهود الكبير الي قام به الثنائي محمد مسرار وكمال المحواشي على مستوى الإدارة وشوقي العابد على مستوى التدريب دون استنقاص حق اللاعبين الذين تسلحوا بالعزيمة رغم غياب الدعم المادي اللازم ودور الجمهور الذي ساند الفريق من اول جولة إلى آخرها 

مراد الدلاجي
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أخبار النادي البنزرتي.. بحث يومي عن ملعب للتمارين
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل تحضيرات فريق النادي البنزرتي للمباراة الختامية التي ستجمع أبناء جلال القادري بمستقبل قابس وتتواصل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي.. بحث يومي عن ملعب للتمارين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

تتواصل تحضيرات فريق النادي البنزرتي للمباراة الختامية التي ستجمع أبناء جلال القادري بمستقبل قابس وتتواصل معها رحلة البحث يوميا عن ملعب للتمارين حيث تدرب الفريق أمس بملعب احمد البصيري ولا يدري اللاعبون أين سيتدربون اليوم وغدا؟ وهي وضعية حتمها التأخير الحاصل في تهيئة ملعب 15أكتوبر والوعود غير الدقيقة للمسؤولين.
بخصوص مباراة الخميس مازال إلى حد كتابة الأسطر لم يحدد مكانها اما بملعب المنزه مثل لقاء النادي الصفاقسي أو بملعب العالية وينتظر أن تحسم الرابطة الأمر اليوم. 
غموض بعد اللقاء 
ينهي الفريق يوم الخميس موسمه دون أن تكون الصورة واضحة سواء على المستوى الفني أو الإداري باعتبار أن عقد جلال القادري ينتهي بانتهاء الموسم في المقابل تنتهي المدة النيابية لهيئة عبد السلام السعيداني أيضا خلال أسابيع ويطالب الأحباء بتوضيح الصورة حتى لا يتأثر الفريق خاصة على مستوى الرصيد البشري نظرا لانتهاء عقود عدد من أبرز العناصر بانتهاء الموسم.  
غيابات منتظرة 
ميدانيا ستكون تشكيلة الفريق يوم الخميس منقوصة من عنصرين على الأقل وهما آليو سيسي بسبب عقوبة الإنذار الثالث ومهدي الرصايصي الذي سافر أمس بترخيص من إدارة النادي لقضاء شؤون عائلية .   
«برافو» لفريق كرة اليد
حقق كما هو معلوم فريق كرة اليد حلما طارده منذ عشرين عاما بالارتقاء إلى قسم  الوطني – أ - .نتيجة عكست المجهود الكبير الي قام به الثنائي محمد مسرار وكمال المحواشي على مستوى الإدارة وشوقي العابد على مستوى التدريب دون استنقاص حق اللاعبين الذين تسلحوا بالعزيمة رغم غياب الدعم المادي اللازم ودور الجمهور الذي ساند الفريق من اول جولة إلى آخرها 

مراد الدلاجي
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أخبار النادي البنزرتي.. بحث يومي عن ملعب للتمارين
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتواصل تحضيرات فريق النادي البنزرتي للمباراة الختامية التي ستجمع أبناء جلال القادري بمستقبل قابس وتتواصل...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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