أخبار النادي الافريقي.. حموديــــة يخطط للتحالف مع اليونســــي قبل الانتخابات

واصل الافريقي استعداداته للمرحلة القادمة الحاسمة جدا لأن ملامح الموسم القادم ستحدد خلال الايام القليلة القادمة.

الافريقي سيخوض اللقاءات الاصعب هذا الموسم بمواجهة النادي الصفاقسي في البطولة للبقاء في المركز الثاني المؤهل لرابطة أبطال افريقيا والنجم الساحلي في نهائي الكأس قبل أيام من البطولة العربية.

هذه المقابلات ستكون حاسمة لتحديد ملامح الموسم القادم والحالي أولا لأنها قد تمكن الفريق من الفوز بلقب وثانيا لأنها ستمكن الفريق من المشاركة في البطولة العربية ورابطة أبطال افريقيا.

حمودية يلتقي اليونسي

كان من المفروض أن يلتقي الرئيس الحالي للافريقي مروان حمودية المسؤول السابق عبد السلام اليونسي يوم الاحد وتم تأجيل اللقاء الى الاثنين بسبب «كلاسيكو الأرض» بين برشلونة والريال ويدخل اللقاء في اطار تقريب وجهات النظر أو على الأقل جس النبض قبل الانتخابات القادمة ويسعى حمودية الى اقناع اليونسي بالانضمام الى حلفه على أن يمنحه المركز الذي يريده سواء كرئيس فرع أو نائب رئيس أو أي منصب آخر.

في نفس السياق يعتقد البعض أن رغبة حمودية في استقطاب اليونسي ستكون على حساب رئيس الفرع الحالي يوسف العلمي الذي ينوي المغادرة لأنه وجد نفسه مجبرا على دفع الأموال ومجابهة عديد الملفات الساخنة بمفرده ولكن مصدراخاصا أكد لـ«الشروق» أن حمودية سيفعل المستحيل لاقناع العلمي بالبقاء والعمل جنبا الى جنب مع اليونسي وفي صورة نجاح حمودية في ما يخطط له فإن هذه «الجبهة» ستكون الأقوى والأكثر قدرة على اقناع الاحباء يوم التصويت.

الأصوات محسوبة لكنها غير ثابتة

بعد انهاء الموسم والالتزامات الكروية بطولة وكأسا وكذلك البطولة العربية سيكون الحدث الأهم بالتأكيد الجلسة العامة الانتخابية وما ستفرزه وقد بدأت التحركات منذ فترة.

يعلم الجميع أن مجموع الأصوات سيكون أكثر من 400 صوت رغم أن التوقعات تشير أنها ستكون أقل من ذلك بسبب نسبة الاقبال ويعرف المطلع على كواليس النادي أن الأصوات محسوبة أي أن كل طرف له عدد معين ومحسوب من الأصوات وعدد الانخراطات موزعة بين حمادي بوصبيع الأب الروحي (ستكون لفائدة مرشحه طبعا) وعبد السلام اليونسي المسؤول السابق وخلايا الاحباء ورابطة أحباء الافريقي، الى جانب الرئيس الحالي . ولكن هذه الأصوات غير ثابتة أي أن الأصوات الموالية لبوصبيع مثلا لا نعلم لمن ستؤول كما أن الموالين لرابطة أحباء النادي أو خلايا الاحباء مازالوا لم يتخذوا القرار النهائي ويذكر أن رابطة أحباء الافريقي مثلا هي التي نصبت سليم الرياحي لكن هي التي أزاحته بسبب ما حلّ بالنادي خلال الفترة الأخيرة لرئاسة كما أن هناك العديد من الأصوات التي قد تغيّر اتجاهها في آخر لحظة وتعلم كل الأطراف المتداخلة أن التحكم في التصويت سيكون صعبا وأن المنافسة ستكون على أشدها الا في صورة التحالف بين قوتين من الحجم الكبير مثل بوصبيع مع اليونسي وهذا مستبعد جدا أو بوصبيع مع الرئيس الحالي او حمودية مع اليونسي و هذا وارد .

اتصالات مع القادري

بدأت الهيئة الحالية في التفكير في مرحلة ما بعد القلصي أي بعد نهاية الموسم والبطولة العربية وهناك تفكير جدي في التعاقد مع إطار فني تونسي وفي هذا المجال هناك اتصالات أولية بمدرب النادي البنزرتي الحالي جلال القادري وهناك اتفاق من حيث المبدأ ولكن المفاوضات الرسمية مؤجلة.

الانتدابات قادمة وديارا يريد العودة

في سياق آخر تحادثت الهيئة الحالية مع المدرب كمال القلصي لضبط حاجات الفريق من الانتدابات وفي هذا المجال هناك اجماع على ضرورة تعزيز الفريق بعديد اللاعبين المحليين (ينشطون خاصة في النادي البنزرتي وشبيبة القيروان وقابس) وأكد مصدر خاص أن الافريقي سينتدب على الأقل 3 لاعبين (مدافع ومهاجم ولاعب وسط) وفي نفس السياق عبر اللاعب السابق أبوبكر ديارا (عن طريق وكيل أعمال) عن رغبته في العودة الى الافريقي بعد ان كانت له تجربتان في مصر وبلجيكا.

لقاءات صعبة في البطولة العربية

يعتقد البعض أن الدور الاول من البطولة العربية سيكون سهلا بالنسبة الى الافريقي ولكن عديد المحللين والعارفين بمستوى الاندية العربية يؤكدون ان المهمة ستكون صعبة جدا خاصة انها ستدور في السعودية اي في درجة حرارة مرتفعة جدا وفي هذا السياق أكد المدرب كمال القلصي ان المهمة ستكون صعبة وستكون بعد لقاءات حاسمة وصعبة جدا (أمام النادي الصفاقسي والنجم الساحلي) بالاضافة الى ان المنافسين أكثر راحة وخاصة الفيصلي السعودي الذي أنهى البطولة.

يذكر أن النادي الافريقي سيخوض اللقاءات في مواعيد متقاربة جدا (النادي الصفاقسي يوم 10 ماي والنجم يوم 13 ثم البطولة العربية بعد 4 أيام فقط.

عودة جماعية

شهدت تمارين الفريق منذ نهاية الاسبوع عودة كل اللاعبين بعد لقاء «البقلاوة» الودي والراحة الخاطفة و عاد صابر خليفة الى التمارين العادية وعاد ايضا زهير الذوادي وغازي العيادي ولذلك من المنتظر ان يكون الافريقي مكتمل الصفوف أمام النادي الصفاقسي الخميس القادم.

الاتحاد السكندري يريد الجزيري

قدم المهاجم سيف الدين الجزيري موسما متميزا مع نادي طنطا المصري وكان أبرز مهاجم في صفوفه ولذلك اصبح الجزيري محل متابعة من عديد الاندية المصرية او التونسية وآخر الفرق الراغبة في الجزيري هو الاتحاد السكندري الذي اتصل بطنطا ودخل معه في مفاوضات خاصة ان هناك رغبة من اللاعب في مغادرة ناديه الحالي وهناك رغبة من الفريق في التفريط فيه بعد النزول الى الدرجة الثانية.





فرج الفجاري