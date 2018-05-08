حكايتنا مع المونديال .. «كاسبرجاك» واجه تونس في 78 وقادها لمونديال 98

بعد أن عُدنا بعقارب الساعة إلى 1978 وبعد أن نَبشنا في ذكريات نجوم تلك «الملحمة» الخالدة وقدّمنا للأحياء منهم والأموات لمسة وفاء، نَنتقل من مشاركتنا التاريخية في الملاعب الأرجنتينية إلى المُغامرة التونسية في كأس العالم سنة 1998 بالأراضي الفرنسية.

الوصول إلى «بلد الأنوار» عام 1998 لم يكن هيّنا رغم قُربها بحرا وجوّا مُقارنة بتلك الرحلة المكوكية التي قام بها منتخب الشتالي لبلوغ ملاعب الأرجنتين في 78.

عشرون عاما من الانتظار

الجماهير التونسية صَبرت وبكت وكَادت أن تستسلم لليأس وهي تَنتظر خبر الرّجوع إلى المونديال. عشرون عاما مرّت كأنّها الدّهر خاصّة أنه لا أحد كان يصدّق أن «النسور» الذين أذهلوا العالم في مونديال الأرجنتين والذين «تَعملقوا» أمام «الكبار» وفتحوا أبواب المجد للعرب وكافّة الأفارقة سَيُضيّعون الطريق المؤدية إلى الكأس العالمية لمدّة عقدين من الزّمن.

وقد اختلطت المشاعر بين الفرح والحزن في تلك «السنوات المُظلمة» على المستوى العالمي. ذلك أن الشعب التونسي كان يتألّم لغياب المنتخب عن هذه التظاهرة الكونية لكنّه يُواسي نفسه في الوقت عينه بما حقّقته الفرق العربية والإفريقية التي عبّد لها «النّسور» طريق الإبداع في المُونديال.

في تلك الفترة وهي طويلة ومريرة كسر العرب والأفارقة الحواجز النفسية وبلغوا أدوارا مُشرّفة في المونديال كما حصل مع المغرب والكامرون ونيجيريا والسعودية.

دون جدوى

بعد الحقبة الذهبية التي عاشها المنتخب في 78 اختار الشتالي أن ينسحب ويعيش بذكريات الأرجنتين هذا في الوقت الذي انشغلت فيه الجامعة بالبحث عن ربّان يكون على قدر المسؤولية وبوسعه أن يُحقّق الأفضل أوعلى الأقل يحافظ على المكاسب المُنجزة.

تونس جرّبت فيلقا من الفنيين المحليين والأجانب وفيهم الزواوي ومحجوب و»بيتشنزاك» والتليلي و»فانسان» والذيب لكن دون تحقيق الأهداف المنشودة.

ولم نسجّل في تلك الحَقبة الزمنية سوى مكسب واحد قد يستحقّ الذّكر وهو عُبور «النّسور» إلى أولمبياد «سيول» 88 بقيادة أحد صُنّاع «مَلحمة» الأرجنتين وهو توفيق بن عثمان الذي كان مُساعدا للشتالي في مونديال 78.

ورغم أهمية ذلك الإنجاز فإنّ تجربة توفيق مع المنتخب لم تُعمّر كثيرا بما أنّه وقع التخطيط لإبعاده من قبل جهات معلومة وهي نفسها التي سَتُنهي مسيرة مدرّب الفريق الوطني أثناء نهائيات مونديال فرنسا 98. إنّها لُعبة الكواليس التي لم تتوقّف يوما في مسيرة المنتخب.

لُعبة الأقدار تأتي بـ«كاسبرجاك»

في مونديال الأرجنتين عام 1978 واجهت تونس في اللّقاء الثاني «بُولونيا» وكان في صفوف الهدّاف المعروف «لاتو» علاوة على «هنري كسابرجاك» الذي لم يكن يعلم أنه سيدرّب تونس في يوم ما وأنه سينال شرف قيادتها إلى المونديال بعد عشرين عاما من تلك المواجهة التي لا يمكن أن نمرّ عليها دون التذكير بالموقف المُحرج الذي تعرّض له آنذاك «كاسبرجاك».

«هنري» كان «ضحيّة» في تلك المباراة لـ»سحر» حمادي العقربي الذي قام بمراوغة جسدية سقط على إثرها «كاسبرجاك» أرضا.

في 1994 شاءت الأقدار أن يزور «كاسبرجاك» تونس كمدرّب للفريق الإيفواري وذلك بمناسبة الـ»كان» وقد تمكّن «هنري» آنذاك من إنهاء السباق في المركز الثالث لترتفع أسهمه ويُغري الجامعة التونسية لكرة القدم بإنتدابه على الفور ووسيط ضجّة كبيرة في الكوت ديفوار التي اتّهمت مسؤولينا بـ»تحويل وجهته».

وقد لعب رئيس الجامعة آنذاك رؤوف النّجار دورا مُهمّا وحاسما لإتمام هذه الصّفقة التي ستكون لها فوائد كثيرة على الكرة التونسية بعد أن عاشت «نكسة» كبيرة إثر المُشاركة المُخيّبة للآمال في كأس إفريقيا عام 94.

مسيرة ناجحة

حَقّق «كاسبرجاك» الامتياز مع المنتخب حيث قاده إلى «فينال» كأس إفريقيا للأمم عام 96 في جنوب إفريقيا (جيل الواعر وبوقديدة والمرحوم بالرخيصة وشوشان والغضبان وبيّة والسليمي...).

كما بلغ منتخب «كاسبرجاك» مونديال 1998 وهو الحلم الذي انتظره الشعب التونسي من 1978.

نهاية مُؤسفة

أثناء النهائيات المُونديالية في فرنسا حدثت عدّة تطورات مثيرة و»تجاوزات» خطيرة أدّت إلى «انفصال» المدرّب عن المنتخب أثناء التظاهرة التي واجهت خلالها تونس إنقلترا وكولمبيا بقيادة «كاسبرجاك» قبل الاصطدام برومانيا تحت إشراف المدرّب المساعد علي السلمي.

بعض الروايات (وهي كثيرة) تؤكد أن إقدام «كاسبرجاك» آنذاك على الإمضاء لـ»باستيا» الفرنسي رغم ارتباطه مع الفريق الوطني كان نتيجة الخِلافات الدائرة في الكواليس مع بعض الشخصيات المُؤثرة في الكرة التونسية ومُحيط «النسور».

«كاسبرجاك» كان علي يقين بأنّه لا مكان له مُستقبلا في الفريق في ظلّ تصدّع علاقته مع الأطراف المذكورة وهو ما دفعه حسب بعض شهود العيان إلى الاتّفاق مع «باستيا».

الغريب أنّ «كاسبرجاك» سيعود من جديد إلى تونس وسيساهم في وضع حجر الأساس لحلم العُبور إلى مونديال روسيا 2018 (4 انتصارات أمام موريتانيا وغينيا وليبيا).

والعجيب أن النهاية كانت مَرّة أخرى مُؤسفة بما أن جامعة الجريء دخلت معه في صراع مرير و»أطردته» بعد أن أضعفته و»أهانته» خاصّة عندما أرفقت ملف الإقالة بشهادة طبية تُثبت حسب البعض أنّه أصيب بـ»الخُرف» ولم يُعد قادرا على مباشرة مَهامه بصفة طبيعية.

اليوم ونحن نفتح الصّفحة الأولى من مُغامرتنا في مونديال فرنسا 98 نُقدّم لمسة وفاء لـ «كاسبرجاك» الذي صنع يوما ما الفرح في رُبوع تونس.





سامي حمّاني