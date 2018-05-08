زرافة تقتل مخرج سينمائي

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تسببت زرافة بمنتزه بجنوب افريقيا في مقتل مخرج سينمائي بعد أن اقترب منها كثيرا لتصويرها عن كثب وبأكثر دقة، وفق ما أعلنه القائم بالمنتزه اول امس.
وأردت الزرافة المخرج والمصور كارلوس كارفاليو بعد أن ضربته على رأسه في متنزه «غلين أفريك كاونتري لودج» الواقع في إقليم نورث ويست، عندما كان يلتقط صورًا لها عن كثب وفق «فرانس برس».
وقال ريتشارد بروكر القائم بالمتنزه إن «كارلوس كان يقف أمام الزرافة حين حرك الحيوان حوافره وطوى رقبته وسدد ضربة قاتلة لكارلوس على مستوى رأسه››.
وتوفي كارفاليو (47 عامًا) بالمستشفى الأربعاء المنقضي جراء اصابته الخطيرة حسب ما اعلنته وكالة «كالاكرو» الجنوب أفريقية للإنتاج السينمائي التي يشتغل معها الضحية.
تسببت زرافة بمنتزه بجنوب افريقيا في مقتل مخرج سينمائي بعد أن اقترب منها كثيرا لتصويرها عن كثب وبأكثر دقة، وفق ما أعلنه القائم بالمنتزه اول امس.
وأردت الزرافة المخرج والمصور كارلوس كارفاليو بعد أن ضربته على رأسه في متنزه «غلين أفريك كاونتري لودج» الواقع في إقليم نورث ويست، عندما كان يلتقط صورًا لها عن كثب وفق «فرانس برس».
وقال ريتشارد بروكر القائم بالمتنزه إن «كارلوس كان يقف أمام الزرافة حين حرك الحيوان حوافره وطوى رقبته وسدد ضربة قاتلة لكارلوس على مستوى رأسه››.
وتوفي كارفاليو (47 عامًا) بالمستشفى الأربعاء المنقضي جراء اصابته الخطيرة حسب ما اعلنته وكالة «كالاكرو» الجنوب أفريقية للإنتاج السينمائي التي يشتغل معها الضحية.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018