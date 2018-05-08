زرافة تقتل مخرج سينمائي

تسببت زرافة بمنتزه بجنوب افريقيا في مقتل مخرج سينمائي بعد أن اقترب منها كثيرا لتصويرها عن كثب وبأكثر دقة، وفق ما أعلنه القائم بالمنتزه اول امس.

وأردت الزرافة المخرج والمصور كارلوس كارفاليو بعد أن ضربته على رأسه في متنزه «غلين أفريك كاونتري لودج» الواقع في إقليم نورث ويست، عندما كان يلتقط صورًا لها عن كثب وفق «فرانس برس».

وقال ريتشارد بروكر القائم بالمتنزه إن «كارلوس كان يقف أمام الزرافة حين حرك الحيوان حوافره وطوى رقبته وسدد ضربة قاتلة لكارلوس على مستوى رأسه››.

وتوفي كارفاليو (47 عامًا) بالمستشفى الأربعاء المنقضي جراء اصابته الخطيرة حسب ما اعلنته وكالة «كالاكرو» الجنوب أفريقية للإنتاج السينمائي التي يشتغل معها الضحية.