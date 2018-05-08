ممثلة بريطانية شهيرة بطلة مسلسل فايسبوك الجديد

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
تؤدي الممثلة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، دور البطولة في العمل الكوميدي «كوين أمريكا»، وهو أول مسلسل كبير تنتجه «فايسبوك» الساعية إلى حجز مكان مهم لها في سوق المسلسلات عبر المنصات الإلكترونية التي تشهد منافسة قوية.
وأكدت الممثلة البالغة 48 عاماً والحائزة جائزة أوسكار عام 2003 عن دورها في فيلم «شيكاغو»، هذه المعلومات التي نشرها موقع «ديديلاين» المتخصص في رسالة عبر «فيسبوك».
وكتبت زيتا جونز عبر «فيسبوك»، «أنا متحمسة جداً إزاء مشروعي المقبل. أظن أنكم ستحبونه»ويدخل «كوين أمريكا» إلى عالم مسابقات الجمال في الولايات المتحدة.
وتؤدي زيتا جونز دور المدربة الجريئة فيكي إيليس التي تتلقى طلبات كثيرة من الفتيات والنساء الطامحات لنيل لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.
تؤدي الممثلة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، دور البطولة في العمل الكوميدي «كوين أمريكا»، وهو أول مسلسل كبير تنتجه «فايسبوك» الساعية إلى حجز مكان مهم لها في سوق المسلسلات عبر المنصات الإلكترونية التي تشهد منافسة قوية.
وأكدت الممثلة البالغة 48 عاماً والحائزة جائزة أوسكار عام 2003 عن دورها في فيلم «شيكاغو»، هذه المعلومات التي نشرها موقع «ديديلاين» المتخصص في رسالة عبر «فيسبوك».
وكتبت زيتا جونز عبر «فيسبوك»، «أنا متحمسة جداً إزاء مشروعي المقبل. أظن أنكم ستحبونه»ويدخل «كوين أمريكا» إلى عالم مسابقات الجمال في الولايات المتحدة.
وتؤدي زيتا جونز دور المدربة الجريئة فيكي إيليس التي تتلقى طلبات كثيرة من الفتيات والنساء الطامحات لنيل لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018