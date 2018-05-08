ممثلة بريطانية شهيرة بطلة مسلسل فايسبوك الجديد

تؤدي الممثلة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، دور البطولة في العمل الكوميدي «كوين أمريكا»، وهو أول مسلسل كبير تنتجه «فايسبوك» الساعية إلى حجز مكان مهم لها في سوق المسلسلات عبر المنصات الإلكترونية التي تشهد منافسة قوية.

وأكدت الممثلة البالغة 48 عاماً والحائزة جائزة أوسكار عام 2003 عن دورها في فيلم «شيكاغو»، هذه المعلومات التي نشرها موقع «ديديلاين» المتخصص في رسالة عبر «فيسبوك».

وكتبت زيتا جونز عبر «فيسبوك»، «أنا متحمسة جداً إزاء مشروعي المقبل. أظن أنكم ستحبونه»ويدخل «كوين أمريكا» إلى عالم مسابقات الجمال في الولايات المتحدة.

وتؤدي زيتا جونز دور المدربة الجريئة فيكي إيليس التي تتلقى طلبات كثيرة من الفتيات والنساء الطامحات لنيل لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.