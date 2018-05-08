هاكر محترف يسرق مئات آلاف الدولارات من باريس هيلتون

-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
وقعت النجمة العالمية، سيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.
وكشف موقع «تي ام زاد» عن تفاصيل القضية في تقرير له، حيث قال إن الهاكر امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، نشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. وسرقت باريس هيلتون وشخصين آخرين.
وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل عشية رأس السنة الجديدة 2015 في فندق «هوليوود روزفلت».
ويقول المحققون إن بايستار دفعت ما يصل إلى 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس، تلك الليلة، كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.
وقعت النجمة العالمية، سيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.
وكشف موقع «تي ام زاد» عن تفاصيل القضية في تقرير له، حيث قال إن الهاكر امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، نشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. وسرقت باريس هيلتون وشخصين آخرين.
وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل عشية رأس السنة الجديدة 2015 في فندق «هوليوود روزفلت».
ويقول المحققون إن بايستار دفعت ما يصل إلى 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس، تلك الليلة، كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018