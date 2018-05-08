هاكر محترف يسرق مئات آلاف الدولارات من باريس هيلتون

وقعت النجمة العالمية، سيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

وكشف موقع «تي ام زاد» عن تفاصيل القضية في تقرير له، حيث قال إن الهاكر امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، نشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. وسرقت باريس هيلتون وشخصين آخرين.

وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل عشية رأس السنة الجديدة 2015 في فندق «هوليوود روزفلت».

ويقول المحققون إن بايستار دفعت ما يصل إلى 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس، تلك الليلة، كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.