ضعف نسبة الإقبال على التصويت:الفايسبوكيون يقدّمون الأسباب

ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في تونس وجد في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الكثير من الصدى وسعت مختلف التدوينات الى تقديم أسباب وتبريرات لهذا العزوف

فتراجع نسبة المشاركة فسر لدى البعض من الفايسبوكيين بأنه منطقي ويعكس حالة فشل النخبة السياسية وهذا ما أكده رياض الشاكري في تدوينة له :" العزوف منطقي في ظل تراجع أداء النخبة السياسية وفشلها في حلحلة المشاكل وايجاد الحلول للبطالة والفقر وهذا الفشل في الحقيقة هو ليس وليد اليوم بل منذ الثورة وأغلب الحكومات المتتالية لم تحقق المطلوب منها ".من جهته اعتبر زياد الكوني في تدوينة له "أن العزوف يعود الى عدم فهم الطبقة السياسية وخاصة الأحزاب لمشاكل المواطنين الذين بقوا رهينة تجاذبات سياسية ولم يلمسوا تحقق مكاسب على مستوى الواقع فتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية يفسر أن النخبة في واد والشعب في واد آخر" .

وفسر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك هذا العزوف على الذهاب الى مراكز الاقتراع بوجود فجوة بين الشباب والسلطة الرسمية وهذا ما قصده جمال الحرازي والذي دون:" الشباب قال كلمته ولم يرد المشاركة في المهزلة والناس راكبة على الفساد والانتهازية والشعبوية".

واعتبر ابراهيم بوعزيز في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن من أسباب ضعف نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الأخيرة استفحال الأزمة الاقتصادية في تونس والبطالة والفقر وغلاء الأسعار وهبوط قيمة الدينار واليأس لدى التونسيين من الأحزاب السياسية ومن الديمقراطية التي لم تحقق لهم شيء "

واعتبر قاسم بن حسن في تدوينة له أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تحمل رسائل عديدة للنخبة السياسية واليأس من الانتقال الديمقراطي والذي لم يحقق سوى الفشل الذريع في حل مشاكل المواطنين. في حين اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن ضعف نسبة اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع لم يكن مفاجئا وكان متوقعا لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقم بالدور الكافي لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وحتى الحملات التحسيسية والاعلانية لم تكن قادرة على اقناع الشباب خاصة على المشاركة في الانتخابات .

صفحة من إعداد رضا بركة