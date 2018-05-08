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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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ضعف نسبة الإقبال على التصويت:الفايسبوكيون يقدّمون الأسباب
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الفايس بوك
ضعف نسبة الإقبال على التصويت:الفايسبوكيون يقدّمون الأسباب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في تونس وجد في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الكثير من الصدى وسعت مختلف التدوينات الى تقديم أسباب وتبريرات لهذا العزوف
فتراجع نسبة المشاركة فسر لدى البعض من الفايسبوكيين بأنه منطقي ويعكس حالة فشل النخبة السياسية وهذا ما أكده رياض الشاكري في تدوينة له :" العزوف منطقي في ظل تراجع أداء النخبة السياسية وفشلها في حلحلة المشاكل وايجاد الحلول للبطالة والفقر وهذا الفشل في الحقيقة هو ليس وليد اليوم بل منذ الثورة وأغلب الحكومات المتتالية لم تحقق المطلوب منها ".من جهته اعتبر زياد الكوني في تدوينة له "أن العزوف يعود الى عدم فهم الطبقة السياسية وخاصة الأحزاب لمشاكل المواطنين الذين بقوا رهينة تجاذبات سياسية ولم يلمسوا تحقق مكاسب على مستوى الواقع فتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية يفسر أن النخبة في واد والشعب في واد آخر" .
وفسر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك هذا العزوف على الذهاب الى مراكز الاقتراع بوجود فجوة بين الشباب والسلطة الرسمية وهذا ما قصده جمال الحرازي والذي دون:" الشباب قال كلمته ولم يرد المشاركة في المهزلة والناس راكبة على الفساد والانتهازية والشعبوية".
واعتبر ابراهيم بوعزيز في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن من أسباب ضعف نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الأخيرة استفحال الأزمة الاقتصادية في تونس والبطالة والفقر وغلاء الأسعار وهبوط قيمة الدينار واليأس لدى التونسيين من الأحزاب السياسية ومن الديمقراطية التي لم تحقق لهم شيء "
واعتبر قاسم بن حسن في تدوينة له أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تحمل رسائل عديدة للنخبة السياسية واليأس من الانتقال الديمقراطي والذي لم يحقق سوى الفشل الذريع في حل مشاكل المواطنين. في حين اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن ضعف نسبة اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع لم يكن مفاجئا وكان متوقعا لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقم بالدور الكافي لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وحتى الحملات التحسيسية والاعلانية لم تكن قادرة على اقناع الشباب خاصة على المشاركة في الانتخابات .

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الفايس بوك
ضعف نسبة الإقبال على التصويت:الفايسبوكيون يقدّمون الأسباب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في تونس وجد في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الكثير من الصدى وسعت مختلف التدوينات الى تقديم أسباب وتبريرات لهذا العزوف
فتراجع نسبة المشاركة فسر لدى البعض من الفايسبوكيين بأنه منطقي ويعكس حالة فشل النخبة السياسية وهذا ما أكده رياض الشاكري في تدوينة له :" العزوف منطقي في ظل تراجع أداء النخبة السياسية وفشلها في حلحلة المشاكل وايجاد الحلول للبطالة والفقر وهذا الفشل في الحقيقة هو ليس وليد اليوم بل منذ الثورة وأغلب الحكومات المتتالية لم تحقق المطلوب منها ".من جهته اعتبر زياد الكوني في تدوينة له "أن العزوف يعود الى عدم فهم الطبقة السياسية وخاصة الأحزاب لمشاكل المواطنين الذين بقوا رهينة تجاذبات سياسية ولم يلمسوا تحقق مكاسب على مستوى الواقع فتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية يفسر أن النخبة في واد والشعب في واد آخر" .
وفسر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك هذا العزوف على الذهاب الى مراكز الاقتراع بوجود فجوة بين الشباب والسلطة الرسمية وهذا ما قصده جمال الحرازي والذي دون:" الشباب قال كلمته ولم يرد المشاركة في المهزلة والناس راكبة على الفساد والانتهازية والشعبوية".
واعتبر ابراهيم بوعزيز في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن من أسباب ضعف نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الأخيرة استفحال الأزمة الاقتصادية في تونس والبطالة والفقر وغلاء الأسعار وهبوط قيمة الدينار واليأس لدى التونسيين من الأحزاب السياسية ومن الديمقراطية التي لم تحقق لهم شيء "
واعتبر قاسم بن حسن في تدوينة له أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تحمل رسائل عديدة للنخبة السياسية واليأس من الانتقال الديمقراطي والذي لم يحقق سوى الفشل الذريع في حل مشاكل المواطنين. في حين اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن ضعف نسبة اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع لم يكن مفاجئا وكان متوقعا لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقم بالدور الكافي لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وحتى الحملات التحسيسية والاعلانية لم تكن قادرة على اقناع الشباب خاصة على المشاركة في الانتخابات .

صفحة من إعداد رضا بركة
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نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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الكشــــف عن شبكــــة مختصــــة في تدليـــــــس العملــــة
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت يوم الاحد سيارة...
المزيد >>
تقريـــــر أولــــــي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
حسب التقرير الأولي للمركز التونسي المتوسطي حول ملاحظة الانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي الذي تم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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