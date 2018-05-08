تقريـــــر أولــــــي

حسب التقرير الأولي للمركز التونسي المتوسطي حول ملاحظة الانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي الذي تم تقديمه أمس في ندوة صحفية وبعد ان قام المركز بنشر 147ملاحظ وملاحظة بـ147 مركز اقتراع في ستة ولايات (القصرين جندوبة سليانة سيدي بوزيد قبلي قفصة) فقد تم تسجيل غياب لملاحظي الجمعيات والاحزاب بـ74 مركز اقتراع ريفي و حدودي.

كما شهد ملاحظو المركز11حالة من العنف والمشاحنات خارج مراكز الاقتراع في جميع الجهات المستهدفة.

وفي ولاية القصرين تسببت هذه الأحداث في منع عدد من النساء من التصويت وتم كذلك تسجيل 31 حالة منع لنساء ريفيات من التصويت في عدد من المراكز التي تمت ملاحظتها.