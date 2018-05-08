تقريـــــر أولــــــي

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حسب التقرير الأولي للمركز التونسي المتوسطي حول ملاحظة الانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي الذي تم تقديمه أمس في ندوة صحفية وبعد ان قام المركز بنشر 147ملاحظ وملاحظة بـ147 مركز اقتراع في ستة ولايات (القصرين جندوبة سليانة سيدي بوزيد قبلي قفصة) فقد تم تسجيل غياب لملاحظي الجمعيات والاحزاب بـ74 مركز اقتراع ريفي و حدودي.
كما شهد ملاحظو المركز11حالة من العنف والمشاحنات خارج مراكز الاقتراع في جميع الجهات المستهدفة.
وفي ولاية القصرين تسببت هذه الأحداث في منع عدد من النساء من التصويت وتم كذلك تسجيل 31 حالة منع لنساء ريفيات من التصويت في عدد من المراكز التي تمت ملاحظتها.
حسب التقرير الأولي للمركز التونسي المتوسطي حول ملاحظة الانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي الذي تم تقديمه أمس في ندوة صحفية وبعد ان قام المركز بنشر 147ملاحظ وملاحظة بـ147 مركز اقتراع في ستة ولايات (القصرين جندوبة سليانة سيدي بوزيد قبلي قفصة) فقد تم تسجيل غياب لملاحظي الجمعيات والاحزاب بـ74 مركز اقتراع ريفي و حدودي.
كما شهد ملاحظو المركز11حالة من العنف والمشاحنات خارج مراكز الاقتراع في جميع الجهات المستهدفة.
وفي ولاية القصرين تسببت هذه الأحداث في منع عدد من النساء من التصويت وتم كذلك تسجيل 31 حالة منع لنساء ريفيات من التصويت في عدد من المراكز التي تمت ملاحظتها.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018