الكشــــف عن شبكــــة مختصــــة في تدليـــــــس العملــــة

جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت يوم الاحد سيارة يقودها شخص قاطن بمعتمدية دوار هيشر (صادرة في شأنه 07 مناشير تفتيش) من أجل «إصدار صك دون رصيد» ومحكوم عليه بـ23 سنة سجنا.

وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 5500 جنيه ليبي عملة قديمة و3220 دينارا من العملة التونسية.

وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة أفاد أنه تسلم العملة الليبية من طرف أحد متساكني الجهة قصد تدليسها إلى عملة أجنبية من فئة 500 «أورو.