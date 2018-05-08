الكشــــف عن شبكــــة مختصــــة في تدليـــــــس العملــــة

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جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت يوم الاحد سيارة يقودها شخص قاطن بمعتمدية دوار هيشر (صادرة في شأنه 07 مناشير تفتيش) من أجل «إصدار صك دون رصيد» ومحكوم عليه بـ23 سنة سجنا.
وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 5500 جنيه ليبي عملة قديمة و3220 دينارا من العملة التونسية.
وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة أفاد أنه تسلم العملة الليبية من طرف أحد متساكني الجهة قصد تدليسها إلى عملة أجنبية من فئة 500 «أورو.
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت يوم الاحد سيارة يقودها شخص قاطن بمعتمدية دوار هيشر (صادرة في شأنه 07 مناشير تفتيش) من أجل «إصدار صك دون رصيد» ومحكوم عليه بـ23 سنة سجنا.
وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 5500 جنيه ليبي عملة قديمة و3220 دينارا من العملة التونسية.
وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة أفاد أنه تسلم العملة الليبية من طرف أحد متساكني الجهة قصد تدليسها إلى عملة أجنبية من فئة 500 «أورو.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018