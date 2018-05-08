الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
الفايس بوك
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

معلمة قالت لتلامذتها صوروا قطارا فما واحد ما صور حتى شيء قاتلو وين تصويرة القطار قاللها مشى

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتخابات يوم الأحد الفارط رسالة بمثابة الزلزال؛ من لم يستوعبها جيدا سيجد نفسه وجها لوجه مع ارتدادات هذا...
المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
معلمة قالت لتلامذتها صوروا قطارا فما واحد ما صور حتى شيء قاتلو وين تصويرة القطار قاللها مشى
المزيد >>
الكشــــف عن شبكــــة مختصــــة في تدليـــــــس العملــــة
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت يوم الاحد سيارة...
المزيد >>
تقريـــــر أولــــــي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
حسب التقرير الأولي للمركز التونسي المتوسطي حول ملاحظة الانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي الذي تم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

معلمة قالت لتلامذتها صوروا قطارا فما واحد ما صور حتى شيء قاتلو وين تصويرة القطار قاللها مشى

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتخابات يوم الأحد الفارط رسالة بمثابة الزلزال؛ من لم يستوعبها جيدا سيجد نفسه وجها لوجه مع ارتدادات هذا...
المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
معلمة قالت لتلامذتها صوروا قطارا فما واحد ما صور حتى شيء قاتلو وين تصويرة القطار قاللها مشى
المزيد >>
الكشــــف عن شبكــــة مختصــــة في تدليـــــــس العملــــة
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت يوم الاحد سيارة...
المزيد >>
تقريـــــر أولــــــي
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
حسب التقرير الأولي للمركز التونسي المتوسطي حول ملاحظة الانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي الذي تم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
﻿