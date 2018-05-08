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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

خالد عبيد
انتخابات يوم الأحد الفارط رسالة بمثابة الزلزال؛ من لم يستوعبها جيدا سيجد نفسه وجها لوجه مع ارتدادات هذا الزلزال، وواهم من يعتقد أنه قد فاز أو خسر، ﻷن الفرز قد اقترب وما حدث في ذلك اليوم هو خارج هذا الفرز
التعليقات
شاكر بن محسن
ولكن يا سي خالد النتائج لم تكن مفاجأة فالنهضة والنداء قاما بمجهودات كبيرة من أجل الاستعداد لهذا الاستحقاق.
رجاء بن سلامة:
أهمّ قوّة رابحة هي القائمات المستقلّة، وليست حركة النهضة.
أهمّ خاسر لجزء هامّ من المصوّتين السّابقين لها، رغم التّرتيب، حركة نداء تونس ثمّ حركة النهضة.
وفي الكثير من القائمات المستقلّة متطوّعون صادقون، نجحوا في تجنيد المواطنين رغم قلّة الإمكانيات. 
أمّا نسبة التصويت فهي 37,7 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة وليست كارثيّة كما كانت تتوقّع جوقة النّاعبين بخراب البلاد.
سعيدة بالتّمرين الدّيمقراطيّ. أنظر إلى المستقبل، ولست أسيرة اليوم. ستتغيّر الخارطة السياسيّة ضرورة، وفي اتّجاه الافضل.
تهانيّ للقائمات المواطنيّة الفائزة
التعليقات
ثرية التومي :
التفاؤل يا أستاذة رجاء أمر ايجابي ولكن على النخبة السياسية أن تتحلى بشيء من الواقعية ..
محمد شلبي:
لله عليكــــم لا نتعجل في الاستنتاجات. نتائج المعدل الوطني لا تعني الكثير وجماعة النهضة والنداء الذين يتحدثون عن مواصلة التوافق هم خارج المنطق. فحتى إن صادفت نتائج كل بلدية المعدل الوطني أي ٪50 للنهضة والنداء فإن ذلك لن يمكنهما من الأغلبية. قد يحدث أن يتمكنا معا من الأغلبية في عدد ضئيل من البلديات. في معظم البلديات لن يجدي توافقهما نفعا. فهناك خيوط كثيرة بأيدي المستقلين والأحزاب الأخرى مثل الجبهة لفرض واقع جديد.

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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

خالد عبيد
انتخابات يوم الأحد الفارط رسالة بمثابة الزلزال؛ من لم يستوعبها جيدا سيجد نفسه وجها لوجه مع ارتدادات هذا الزلزال، وواهم من يعتقد أنه قد فاز أو خسر، ﻷن الفرز قد اقترب وما حدث في ذلك اليوم هو خارج هذا الفرز
التعليقات
شاكر بن محسن
ولكن يا سي خالد النتائج لم تكن مفاجأة فالنهضة والنداء قاما بمجهودات كبيرة من أجل الاستعداد لهذا الاستحقاق.
رجاء بن سلامة:
أهمّ قوّة رابحة هي القائمات المستقلّة، وليست حركة النهضة.
أهمّ خاسر لجزء هامّ من المصوّتين السّابقين لها، رغم التّرتيب، حركة نداء تونس ثمّ حركة النهضة.
وفي الكثير من القائمات المستقلّة متطوّعون صادقون، نجحوا في تجنيد المواطنين رغم قلّة الإمكانيات. 
أمّا نسبة التصويت فهي 37,7 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة وليست كارثيّة كما كانت تتوقّع جوقة النّاعبين بخراب البلاد.
سعيدة بالتّمرين الدّيمقراطيّ. أنظر إلى المستقبل، ولست أسيرة اليوم. ستتغيّر الخارطة السياسيّة ضرورة، وفي اتّجاه الافضل.
تهانيّ للقائمات المواطنيّة الفائزة
التعليقات
ثرية التومي :
التفاؤل يا أستاذة رجاء أمر ايجابي ولكن على النخبة السياسية أن تتحلى بشيء من الواقعية ..
محمد شلبي:
لله عليكــــم لا نتعجل في الاستنتاجات. نتائج المعدل الوطني لا تعني الكثير وجماعة النهضة والنداء الذين يتحدثون عن مواصلة التوافق هم خارج المنطق. فحتى إن صادفت نتائج كل بلدية المعدل الوطني أي ٪50 للنهضة والنداء فإن ذلك لن يمكنهما من الأغلبية. قد يحدث أن يتمكنا معا من الأغلبية في عدد ضئيل من البلديات. في معظم البلديات لن يجدي توافقهما نفعا. فهناك خيوط كثيرة بأيدي المستقلين والأحزاب الأخرى مثل الجبهة لفرض واقع جديد.

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عبد الجليل المسعودي
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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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