دوّنوا على جدرانهم

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خالد عبيد
انتخابات يوم الأحد الفارط رسالة بمثابة الزلزال؛ من لم يستوعبها جيدا سيجد نفسه وجها لوجه مع ارتدادات هذا الزلزال، وواهم من يعتقد أنه قد فاز أو خسر، ﻷن الفرز قد اقترب وما حدث في ذلك اليوم هو خارج هذا الفرز
التعليقات
شاكر بن محسن
ولكن يا سي خالد النتائج لم تكن مفاجأة فالنهضة والنداء قاما بمجهودات كبيرة من أجل الاستعداد لهذا الاستحقاق.
رجاء بن سلامة:
أهمّ قوّة رابحة هي القائمات المستقلّة، وليست حركة النهضة.
أهمّ خاسر لجزء هامّ من المصوّتين السّابقين لها، رغم التّرتيب، حركة نداء تونس ثمّ حركة النهضة.
وفي الكثير من القائمات المستقلّة متطوّعون صادقون، نجحوا في تجنيد المواطنين رغم قلّة الإمكانيات.
أمّا نسبة التصويت فهي 37,7 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة وليست كارثيّة كما كانت تتوقّع جوقة النّاعبين بخراب البلاد.
سعيدة بالتّمرين الدّيمقراطيّ. أنظر إلى المستقبل، ولست أسيرة اليوم. ستتغيّر الخارطة السياسيّة ضرورة، وفي اتّجاه الافضل.
تهانيّ للقائمات المواطنيّة الفائزة
التعليقات
ثرية التومي :
التفاؤل يا أستاذة رجاء أمر ايجابي ولكن على النخبة السياسية أن تتحلى بشيء من الواقعية ..
محمد شلبي:
لله عليكــــم لا نتعجل في الاستنتاجات. نتائج المعدل الوطني لا تعني الكثير وجماعة النهضة والنداء الذين يتحدثون عن مواصلة التوافق هم خارج المنطق. فحتى إن صادفت نتائج كل بلدية المعدل الوطني أي ٪50 للنهضة والنداء فإن ذلك لن يمكنهما من الأغلبية. قد يحدث أن يتمكنا معا من الأغلبية في عدد ضئيل من البلديات. في معظم البلديات لن يجدي توافقهما نفعا. فهناك خيوط كثيرة بأيدي المستقلين والأحزاب الأخرى مثل الجبهة لفرض واقع جديد.
خالد عبيد
انتخابات يوم الأحد الفارط رسالة بمثابة الزلزال؛ من لم يستوعبها جيدا سيجد نفسه وجها لوجه مع ارتدادات هذا الزلزال، وواهم من يعتقد أنه قد فاز أو خسر، ﻷن الفرز قد اقترب وما حدث في ذلك اليوم هو خارج هذا الفرز
التعليقات
شاكر بن محسن
ولكن يا سي خالد النتائج لم تكن مفاجأة فالنهضة والنداء قاما بمجهودات كبيرة من أجل الاستعداد لهذا الاستحقاق.
رجاء بن سلامة:
أهمّ قوّة رابحة هي القائمات المستقلّة، وليست حركة النهضة.
أهمّ خاسر لجزء هامّ من المصوّتين السّابقين لها، رغم التّرتيب، حركة نداء تونس ثمّ حركة النهضة.
وفي الكثير من القائمات المستقلّة متطوّعون صادقون، نجحوا في تجنيد المواطنين رغم قلّة الإمكانيات.
أمّا نسبة التصويت فهي 37,7 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة وليست كارثيّة كما كانت تتوقّع جوقة النّاعبين بخراب البلاد.
سعيدة بالتّمرين الدّيمقراطيّ. أنظر إلى المستقبل، ولست أسيرة اليوم. ستتغيّر الخارطة السياسيّة ضرورة، وفي اتّجاه الافضل.
تهانيّ للقائمات المواطنيّة الفائزة
التعليقات
ثرية التومي :
التفاؤل يا أستاذة رجاء أمر ايجابي ولكن على النخبة السياسية أن تتحلى بشيء من الواقعية ..
محمد شلبي:
لله عليكــــم لا نتعجل في الاستنتاجات. نتائج المعدل الوطني لا تعني الكثير وجماعة النهضة والنداء الذين يتحدثون عن مواصلة التوافق هم خارج المنطق. فحتى إن صادفت نتائج كل بلدية المعدل الوطني أي ٪50 للنهضة والنداء فإن ذلك لن يمكنهما من الأغلبية. قد يحدث أن يتمكنا معا من الأغلبية في عدد ضئيل من البلديات. في معظم البلديات لن يجدي توافقهما نفعا. فهناك خيوط كثيرة بأيدي المستقلين والأحزاب الأخرى مثل الجبهة لفرض واقع جديد.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018