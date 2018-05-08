الانتخابات النيابيـــــــــة في لبنـــــــان:انتصار ساحق لحزب الله ونكسة للحريري

أكّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن ما كان يتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق، مشددا أن تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة كبيرة لخيار المقاومة، وحماية المعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة).

بيروت (وكالات)

وقال نصر الله، في خطاب ألقاه مساء أمس «تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة وحماية وقوة كبيرة لحماية خيار المقاومة».

وأضاف نصر الله «بناء على النتائج العامة التي أصبحت متداولة الآن، نستطيع القول إن ما كنا نتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق وأُنجز».

وأكّد نصرالله أن إجراء الانتخابات إنجاز وطني كبير جدا ويسجّل هذا الإنجاز للعهد وللرئيس عون والحكومة ولكل فئات الشعب. وقال نصر الله «كان هناك من ينتظر ليقول إن المقاومة ضعفت في بيئتها الشعبية ولكن النتائج أظهرت نتيجة معاكسة».

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء إنه للنتائج التي أعلنها السياسيون والحملات الانتخابية للمرشحين فإن حزب الله والقوى والشخصيات المتحالفة معها حصلت إجمالا على ما لا يقل عن 67 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ128، أي أنها ستتمتع بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد).

من جهة أخرى أكّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن تيار «المستقبل» الذي يتزعمه خسر أكثر من ثلث مقاعده في البرلمان، حسب نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت أول أمس في البلاد.

وأقر الحريري، أثناء مؤتمر صحفي، بأن تياره حصل على 21 مقعدا فقط مقارنة مع 33 في البرلمان السابق، مؤكدا أن التيار الذي «يحارب على أكثر من جبهة» كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل في أول انتخابات نيابية في البلاد منذ نحو عقد.

واعترف الحريري بأن «ثغرات كثيرة» كانت في تياره، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنها والعمل أكثر، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة، مهما كانت نتائجها، هي رسالة إيجابية جدا إلى المجتمع الدولي.

وللمرة الاولى فازت 6 نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني الجديد الذي تم انتخابه أول أمس ، وبقي مصير مرشحة سابعة معلقا بعد إعلان فوزها صباح أمس والتراجع عنه لاحقا. وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات النيابية في لبنان فوز 6 نساء من كتل وتيارات مختلفة بمقاعد نيابية، بعد أن كن 4 نائبات فقط في برلمان 2009 المنتهية ولايته.

من جهته قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 49,20 %، مضيفا أن من لم يقترع يتحمل المسؤولة بأن لا يعترض مستقبلا لأنه أتيح له أن يقترع وأبى.

واختتمت، اول امس، في لبنان عملية التصويت وبدأ فرز الأصوات بأول انتخابات برلمانية منذ نحو عقد، حيث ينتخب المواطنون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.

ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان.