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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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خلفت زوبعة دبلوماسية:نتنياهو يقدم وليمة لرئيس وزراء اليابان في الأحذية
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العالمية
خلفت زوبعة دبلوماسية:نتنياهو يقدم وليمة لرئيس وزراء اليابان في الأحذية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)
أثار العشاء الذي أقامه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى الكيان الصهيوني، زوبعة دبلوماسية وجدلا كبيرا. وتعلق الجدل بوجبة العشاء التي تضمنت وضع الحلويات في مجسم حذاء.
وفوجيء الضيف الياباني وزوجته ومرافقيهما من الدبلوماسيين بدخول الطاهي «الشيف» العامل في منزل نتنياهو وهو يقدم الحلوى في حذائين، الأمر الذي للوهلة الأولى أثار انتباه آبي وزوجته وصفقا «للشيف»، لاعتقادهما أن هذا الأمر موجود في الثقافة الإسرائيلية أو اليهودية وأخذا الأمر بروح الدعابة، حسب ما قال البروفيسور بن عامي شيلوني الخبير في الثقافة اليابانية.
ولكن دبلوماسيا إسرائيليا عمل في اليابان، وصف الطاهي بأنه تصرف بشكل ساذج وبعدم مسؤولية، قائلا: «إن أحقر شيء عند اليابانيين هو الحذاء لذلك فإنهم لا يدخلون به المنازل وحتى مكاتبهم تخلوا من الأحذية».
وأضاف الدبلوماسي الصهيوني إن ما حصل إهانة وازدراء سياسي وعدم احترام من الدرجة الأولى، مضيفا أن الأمر يشبه أن تضع الحلويات في مجسم خنزير وتقدمها ليهودي.
من جهته عقب دبلوماسي ياباني على الحادثة قائلا: «لا توجد ثقافة في العالم تضع الأحذية على المائدة، وإن كان الطاهي يقصد الفكاهة فإن الأمر غير مضحك أبدا، لقد شعرنا بالإهانة لما حدث لرئيس وزرائنا».

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العالمية
خلفت زوبعة دبلوماسية:نتنياهو يقدم وليمة لرئيس وزراء اليابان في الأحذية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)
أثار العشاء الذي أقامه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى الكيان الصهيوني، زوبعة دبلوماسية وجدلا كبيرا. وتعلق الجدل بوجبة العشاء التي تضمنت وضع الحلويات في مجسم حذاء.
وفوجيء الضيف الياباني وزوجته ومرافقيهما من الدبلوماسيين بدخول الطاهي «الشيف» العامل في منزل نتنياهو وهو يقدم الحلوى في حذائين، الأمر الذي للوهلة الأولى أثار انتباه آبي وزوجته وصفقا «للشيف»، لاعتقادهما أن هذا الأمر موجود في الثقافة الإسرائيلية أو اليهودية وأخذا الأمر بروح الدعابة، حسب ما قال البروفيسور بن عامي شيلوني الخبير في الثقافة اليابانية.
ولكن دبلوماسيا إسرائيليا عمل في اليابان، وصف الطاهي بأنه تصرف بشكل ساذج وبعدم مسؤولية، قائلا: «إن أحقر شيء عند اليابانيين هو الحذاء لذلك فإنهم لا يدخلون به المنازل وحتى مكاتبهم تخلوا من الأحذية».
وأضاف الدبلوماسي الصهيوني إن ما حصل إهانة وازدراء سياسي وعدم احترام من الدرجة الأولى، مضيفا أن الأمر يشبه أن تضع الحلويات في مجسم خنزير وتقدمها ليهودي.
من جهته عقب دبلوماسي ياباني على الحادثة قائلا: «لا توجد ثقافة في العالم تضع الأحذية على المائدة، وإن كان الطاهي يقصد الفكاهة فإن الأمر غير مضحك أبدا، لقد شعرنا بالإهانة لما حدث لرئيس وزرائنا».

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مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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