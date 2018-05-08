حماس تنفي إبرامها صفقة مع الكيان الصهيوني

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القدس المحتلة (وكالات)
نفت حركة حماس الفلسطينية سعيها لإبرام هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني، كما ذكرت صحيفة الاحتلال «هآرتس» في تقرير لها، أمس، مؤكدة أن تركيزها ينصب على الحشد لمسيرات العودة في الوقت الحالي. وذكرت الصحيفة أن حماس ترغب في التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني، وأن هناك مراسلات بينها وبين الكيان الصهيوني عبر قنوات دبلوماسية، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر انفتاحا لمناقشة أمور كانت ترفضها في الماضي. ونفى المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية، صحة ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، مشيرا إلى أن حماس لم تطرح مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الاحتلال ملتزم بالتهدئة الموجودة حاليا، ضمن إطار دولي.
القدس المحتلة (وكالات)
نفت حركة حماس الفلسطينية سعيها لإبرام هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني، كما ذكرت صحيفة الاحتلال «هآرتس» في تقرير لها، أمس، مؤكدة أن تركيزها ينصب على الحشد لمسيرات العودة في الوقت الحالي. وذكرت الصحيفة أن حماس ترغب في التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني، وأن هناك مراسلات بينها وبين الكيان الصهيوني عبر قنوات دبلوماسية، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر انفتاحا لمناقشة أمور كانت ترفضها في الماضي. ونفى المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية، صحة ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، مشيرا إلى أن حماس لم تطرح مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الاحتلال ملتزم بالتهدئة الموجودة حاليا، ضمن إطار دولي.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018