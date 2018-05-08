حماس تنفي إبرامها صفقة مع الكيان الصهيوني

القدس المحتلة (وكالات)

نفت حركة حماس الفلسطينية سعيها لإبرام هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني، كما ذكرت صحيفة الاحتلال «هآرتس» في تقرير لها، أمس، مؤكدة أن تركيزها ينصب على الحشد لمسيرات العودة في الوقت الحالي. وذكرت الصحيفة أن حماس ترغب في التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني، وأن هناك مراسلات بينها وبين الكيان الصهيوني عبر قنوات دبلوماسية، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر انفتاحا لمناقشة أمور كانت ترفضها في الماضي. ونفى المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية، صحة ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، مشيرا إلى أن حماس لم تطرح مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الاحتلال ملتزم بالتهدئة الموجودة حاليا، ضمن إطار دولي.