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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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مصر تعلن فشل الاجتماع الفني بشأن سد النهضة
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العالمية
مصر تعلن فشل الاجتماع الفني بشأن سد النهضة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء ويتكلف أربعة مليارات دولار وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة أمس «فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس بابا تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع وما وصل لي بأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد عن سنة تقريبا».

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مصر تعلن فشل الاجتماع الفني بشأن سد النهضة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء ويتكلف أربعة مليارات دولار وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة أمس «فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس بابا تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع وما وصل لي بأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد عن سنة تقريبا».

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مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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