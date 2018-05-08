بإيجـــــــــــاز

مقتل 7 جنود كينيين

لقي 7 جنود كينيين مصرعهم حينما انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم في هجوم لجماعة الشباب في بلدة دوبلي الصومالية قرب الحدود الكينية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أمس.

نذر حرب

وجدت جزيرة «فورنوي» النائية في بحر إيجة نفسها عالقة في مواجهة متزايدة الخطورة بين اليونان وتركيا، ويعبر المواطنون هناك عن قلقهم المتزايد بشأن الخلافات المتعددة بين البلدين بشأن عدّة قضايا.

رفض فرنسي وألماني «حاسم»

قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين انهم: «ملتزمون بالاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي».

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسيل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.

فتاة قاصر تتعرض للاغتصاب والحرق

أفادت الشرطة الهندية بأن فتاة في سن 17 عاما تصارع الموت، إثر تعرضها للاغتصاب والحرق يوم الجمعة الماضي، في جريمة مرعبة هي الثانية من نوعها التي شهدتها ولاية جهارخاند شرق البلاد.

تنصيب بوتين لولاية رابعة

تولى فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه رئيسا لروسيا في مارس الماضي، منصبه أمس الاثنين، بحفل تنصيب هو الرابع في حياته السياسية، يوليه قيادة البلاد للسنوات الست المقبلة.