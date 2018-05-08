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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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العالمية
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مقتل 7 جنود كينيين
لقي 7 جنود كينيين مصرعهم حينما انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم في هجوم لجماعة الشباب في بلدة دوبلي الصومالية قرب الحدود الكينية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أمس.
نذر حرب
وجدت جزيرة «فورنوي» النائية في بحر إيجة نفسها عالقة في مواجهة متزايدة الخطورة بين اليونان وتركيا، ويعبر المواطنون هناك عن قلقهم المتزايد بشأن الخلافات المتعددة بين البلدين بشأن عدّة قضايا.
رفض فرنسي وألماني «حاسم»
قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين انهم: «ملتزمون بالاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي».
أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسيل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.
فتاة قاصر تتعرض للاغتصاب والحرق
أفادت الشرطة الهندية بأن فتاة في سن 17 عاما تصارع الموت، إثر تعرضها للاغتصاب والحرق يوم الجمعة الماضي، في جريمة مرعبة هي الثانية من نوعها التي شهدتها ولاية جهارخاند شرق البلاد.
تنصيب بوتين لولاية رابعة
تولى فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه رئيسا لروسيا في مارس الماضي، منصبه أمس الاثنين، بحفل تنصيب هو الرابع في حياته السياسية، يوليه قيادة البلاد للسنوات الست المقبلة.

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العالمية
بإيجـــــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

مقتل 7 جنود كينيين
لقي 7 جنود كينيين مصرعهم حينما انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم في هجوم لجماعة الشباب في بلدة دوبلي الصومالية قرب الحدود الكينية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أمس.
نذر حرب
وجدت جزيرة «فورنوي» النائية في بحر إيجة نفسها عالقة في مواجهة متزايدة الخطورة بين اليونان وتركيا، ويعبر المواطنون هناك عن قلقهم المتزايد بشأن الخلافات المتعددة بين البلدين بشأن عدّة قضايا.
رفض فرنسي وألماني «حاسم»
قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين انهم: «ملتزمون بالاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي».
أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسيل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.
فتاة قاصر تتعرض للاغتصاب والحرق
أفادت الشرطة الهندية بأن فتاة في سن 17 عاما تصارع الموت، إثر تعرضها للاغتصاب والحرق يوم الجمعة الماضي، في جريمة مرعبة هي الثانية من نوعها التي شهدتها ولاية جهارخاند شرق البلاد.
تنصيب بوتين لولاية رابعة
تولى فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه رئيسا لروسيا في مارس الماضي، منصبه أمس الاثنين، بحفل تنصيب هو الرابع في حياته السياسية، يوليه قيادة البلاد للسنوات الست المقبلة.

تقرؤون أيضا
الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018 السّاعة 21:05
قال مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في...
المزيد >>
فيما تركيا ترتكب مجزرة في الباب السورية:الاحتلال الإسرائيلي يهدّد باغتيال بشار الأسد
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
وجه وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، امس الاثنين، إنذارا ناريا جديدا إلى الرئيس السوري بشار الأسد،...
المزيد >>
التقاريــــر الأمريكيــــة لا تــدل على استخدام الكيميائي في سوريــا
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
فندت الأكاديمية الطبية في إيران المزاعم الغربية باستخدام غازي السارين والكلور في سوريا، وذلك وفقاً لاختبار...
المزيد >>
مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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