بإيجـــــــــــاز

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مقتل 7 جنود كينيين
لقي 7 جنود كينيين مصرعهم حينما انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم في هجوم لجماعة الشباب في بلدة دوبلي الصومالية قرب الحدود الكينية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أمس.
نذر حرب
وجدت جزيرة «فورنوي» النائية في بحر إيجة نفسها عالقة في مواجهة متزايدة الخطورة بين اليونان وتركيا، ويعبر المواطنون هناك عن قلقهم المتزايد بشأن الخلافات المتعددة بين البلدين بشأن عدّة قضايا.
رفض فرنسي وألماني «حاسم»
قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين انهم: «ملتزمون بالاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي».
أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسيل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.
فتاة قاصر تتعرض للاغتصاب والحرق
أفادت الشرطة الهندية بأن فتاة في سن 17 عاما تصارع الموت، إثر تعرضها للاغتصاب والحرق يوم الجمعة الماضي، في جريمة مرعبة هي الثانية من نوعها التي شهدتها ولاية جهارخاند شرق البلاد.
تنصيب بوتين لولاية رابعة
تولى فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه رئيسا لروسيا في مارس الماضي، منصبه أمس الاثنين، بحفل تنصيب هو الرابع في حياته السياسية، يوليه قيادة البلاد للسنوات الست المقبلة.
مقتل 7 جنود كينيين
لقي 7 جنود كينيين مصرعهم حينما انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم في هجوم لجماعة الشباب في بلدة دوبلي الصومالية قرب الحدود الكينية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أمس.
نذر حرب
وجدت جزيرة «فورنوي» النائية في بحر إيجة نفسها عالقة في مواجهة متزايدة الخطورة بين اليونان وتركيا، ويعبر المواطنون هناك عن قلقهم المتزايد بشأن الخلافات المتعددة بين البلدين بشأن عدّة قضايا.
رفض فرنسي وألماني «حاسم»
قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين انهم: «ملتزمون بالاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي».
أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسيل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.
فتاة قاصر تتعرض للاغتصاب والحرق
أفادت الشرطة الهندية بأن فتاة في سن 17 عاما تصارع الموت، إثر تعرضها للاغتصاب والحرق يوم الجمعة الماضي، في جريمة مرعبة هي الثانية من نوعها التي شهدتها ولاية جهارخاند شرق البلاد.
تنصيب بوتين لولاية رابعة
تولى فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه رئيسا لروسيا في مارس الماضي، منصبه أمس الاثنين، بحفل تنصيب هو الرابع في حياته السياسية، يوليه قيادة البلاد للسنوات الست المقبلة.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018