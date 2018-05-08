فرنسا تتخلى عن مطلبها برحيل الاسد

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موسكو (وكالات)
أكدت فرنسا أنها تخلت عن مطلب ” رحيل الأسد ” واستقالته من منصبه كشرط ضروري لتسوية الأزمة التي تعصف بسوريا منذ 7 سنوات. وقالت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان، في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” مساء امس الاول ردا على سؤال حول مصير الرئيس السوري: “إننا لن نتخذ قرارا بشأن هذه القضية بدل الشعب السوري، لكن الحديث لم يعد يدور عن المطالبة برحيل بشار الأسد دون أي شروط”. وأضافت بيرمان "مع ذلك فرنسا تعارض انتقال السيطرة على الأراضي، التي تم تحريرها من قبضة الجماعات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية، إلى القوات السورية الحكومية، مشددة على ضرورة تحديد مستقبل سوريا من خلال حوار يشمل جميع القوى السياسية."
موسكو (وكالات)
أكدت فرنسا أنها تخلت عن مطلب ” رحيل الأسد ” واستقالته من منصبه كشرط ضروري لتسوية الأزمة التي تعصف بسوريا منذ 7 سنوات. وقالت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان، في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” مساء امس الاول ردا على سؤال حول مصير الرئيس السوري: “إننا لن نتخذ قرارا بشأن هذه القضية بدل الشعب السوري، لكن الحديث لم يعد يدور عن المطالبة برحيل بشار الأسد دون أي شروط”. وأضافت بيرمان "مع ذلك فرنسا تعارض انتقال السيطرة على الأراضي، التي تم تحريرها من قبضة الجماعات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية، إلى القوات السورية الحكومية، مشددة على ضرورة تحديد مستقبل سوريا من خلال حوار يشمل جميع القوى السياسية."
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018