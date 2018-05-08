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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
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العالمية
مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

دمشق (وكالات)
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بينها عشرات الدبابات والمدافع وذلك تطبيقا للاتفاق القاضي بخروج الإرهابيين وعوائلهم من المنطقة إلى الشمال السوري وقالت وكالة سانا أنه من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء إخراج الدفعة الأخيرة من المسلحين وعوائلهم إلى الشمال السوري.

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مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

دمشق (وكالات)
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بينها عشرات الدبابات والمدافع وذلك تطبيقا للاتفاق القاضي بخروج الإرهابيين وعوائلهم من المنطقة إلى الشمال السوري وقالت وكالة سانا أنه من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء إخراج الدفعة الأخيرة من المسلحين وعوائلهم إلى الشمال السوري.

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08 ماي 2018 السّاعة 21:00
وجه وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، امس الاثنين، إنذارا ناريا جديدا إلى الرئيس السوري بشار الأسد،...
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التقاريــــر الأمريكيــــة لا تــدل على استخدام الكيميائي في سوريــا
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
فندت الأكاديمية الطبية في إيران المزاعم الغربية باستخدام غازي السارين والكلور في سوريا، وذلك وفقاً لاختبار...
المزيد >>
مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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