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مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018
دمشق (وكالات)
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بينها عشرات الدبابات والمدافع وذلك تطبيقا للاتفاق القاضي بخروج الإرهابيين وعوائلهم من المنطقة إلى الشمال السوري وقالت وكالة سانا أنه من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء إخراج الدفعة الأخيرة من المسلحين وعوائلهم إلى الشمال السوري.
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مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري...المزيد >>
مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018
دمشق (وكالات)
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بينها عشرات الدبابات والمدافع وذلك تطبيقا للاتفاق القاضي بخروج الإرهابيين وعوائلهم من المنطقة إلى الشمال السوري وقالت وكالة سانا أنه من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء إخراج الدفعة الأخيرة من المسلحين وعوائلهم إلى الشمال السوري.
الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018 السّاعة 21:05
قال مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في...المزيد >>
فيما تركيا ترتكب مجزرة في الباب السورية:الاحتلال الإسرائيلي يهدّد باغتيال بشار الأسد
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
وجه وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، امس الاثنين، إنذارا ناريا جديدا إلى الرئيس السوري بشار الأسد،...المزيد >>
التقاريــــر الأمريكيــــة لا تــدل على استخدام الكيميائي في سوريــا
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
فندت الأكاديمية الطبية في إيران المزاعم الغربية باستخدام غازي السارين والكلور في سوريا، وذلك وفقاً لاختبار...المزيد >>
مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري...المزيد >>
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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