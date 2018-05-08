مسلّحــــون يسلّمـــــون عشرات الدبابات والمدافـــــع للجيــــش السوري في ريـــف حمــــص

دمشق (وكالات)

واصلت المجموعات الارهابية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بينها عشرات الدبابات والمدافع وذلك تطبيقا للاتفاق القاضي بخروج الإرهابيين وعوائلهم من المنطقة إلى الشمال السوري وقالت وكالة سانا أنه من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء إخراج الدفعة الأخيرة من المسلحين وعوائلهم إلى الشمال السوري.