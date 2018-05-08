التقاريــــر الأمريكيــــة لا تــدل على استخدام الكيميائي في سوريــا

دمشق (وكالات)

فندت الأكاديمية الطبية في إيران المزاعم الغربية باستخدام غازي السارين والكلور في سوريا، وذلك وفقاً لاختبار العينات التي ادعت أمريكا والدول الغربية أخذها من بعض المناطق السورية، مؤكدة أن التقارير التي نشرتها أمريكا بهذا الشأن لم تعد بشكل علمي وأنها لا تدل أبداً على استخدام الغازات السامة في سوريا.

وقال رئيس الأكاديمية الطبية في إيران “د.علي رضا مرندي” :»على ضوء الوثائق التي عرضها الأمريكان قدمنا تقاريرنا العلمية إلى الأمم المتحدة، وعلى هؤلاء الإجابة عنها، إذ أن الوثائق الأمريكية لا تدل أبداً على استخدام الغازات السامة في سوريا.»