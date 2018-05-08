التقاريــــر الأمريكيــــة لا تــدل على استخدام الكيميائي في سوريــا

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دمشق (وكالات)
فندت الأكاديمية الطبية في إيران المزاعم الغربية باستخدام غازي السارين والكلور في سوريا، وذلك وفقاً لاختبار العينات التي ادعت أمريكا والدول الغربية أخذها من بعض المناطق السورية، مؤكدة أن التقارير التي نشرتها أمريكا بهذا الشأن لم تعد بشكل علمي وأنها لا تدل أبداً على استخدام الغازات السامة في سوريا.
وقال رئيس الأكاديمية الطبية في إيران “د.علي رضا مرندي” :»على ضوء الوثائق التي عرضها الأمريكان قدمنا تقاريرنا العلمية إلى الأمم المتحدة، وعلى هؤلاء الإجابة عنها، إذ أن الوثائق الأمريكية لا تدل أبداً على استخدام الغازات السامة في سوريا.»
دمشق (وكالات)
فندت الأكاديمية الطبية في إيران المزاعم الغربية باستخدام غازي السارين والكلور في سوريا، وذلك وفقاً لاختبار العينات التي ادعت أمريكا والدول الغربية أخذها من بعض المناطق السورية، مؤكدة أن التقارير التي نشرتها أمريكا بهذا الشأن لم تعد بشكل علمي وأنها لا تدل أبداً على استخدام الغازات السامة في سوريا.
وقال رئيس الأكاديمية الطبية في إيران “د.علي رضا مرندي” :»على ضوء الوثائق التي عرضها الأمريكان قدمنا تقاريرنا العلمية إلى الأمم المتحدة، وعلى هؤلاء الإجابة عنها، إذ أن الوثائق الأمريكية لا تدل أبداً على استخدام الغازات السامة في سوريا.»
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018