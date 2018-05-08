الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اختتام مهرجان «ربيع سوسة»:تألق نوال غشام رغم فوضى التنظيم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
الثقافي
اختتام مهرجان «ربيع سوسة»:تألق نوال غشام رغم فوضى التنظيم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

أسدل الستار مساء الجمعة على الدورة 25 لمهرجان «ربيع سوسة» بحفل للمطربة التونسية نوال غشام غنّت فيه من إنتاجاتها الجديدة والقديمة والتي تفاعلت معها الجماهير الغفيرة الحاضرة عاكسة تعطشا للفن الأصيل ولعمالقة الفن في تونس.

«الشروق» مكتب الساحل
«توحشت سوسة عندي برشة ما غنيتش فيها» بهذه الكلمات العاطفية والتي تخفي أكثر من معنى في وجدانها بدأت نوال حفلها والذي عبرت فيه عن حنينها لفترة التعامل مع العمالقة مثل السيد مكاوي وعبد الله منصور وبليغ حمدي فغنت لأول مرة أمام الجمهور «بيني وبينك يا حبيبي خطوة» وحنينها للفترة الذهبية للأغنية التونسية فغنت «ابعد قد ما تبعد»، «راجيت»، «طولت بالي عليك»، «جنة وطرافك نار»، «العزام» بمصاحبة قائد الفرقة وعازف الكمنجة القدير سفيان لخشين و«عيني يا للا» كما أدت أغاني «لين نموت»، «طوّلت بالي عليك»، وكرّمت المرحوم ملحم بركات بأغنية «تعى ننسى» وقالت نوال إنها كانت ستتعامل معه ولكن الأقدار أخذته.
وراوحت نوال غشام بين الشرقي والتونسي، بين الطربيات والأغاني الخفيفة تواصلت من خلالها نوال مع تفاعلات الجمهور الحاضر بتأثر والذي طرب حد النشوة وتفاعل حد الغناء والتصفيق والرقص مما جعل نوال تقول «رجعتو فيا برشة روح» وأكّدت أن الكبار لا يساومون في قيمتهم ومكانتهم الفنية.
دورة متواضعة
وعرفت الدورة الحالية لـ«ربيع سوسة» برمجة ستة عروض كلها موسيقية افتتحها الفنان أيمن لصيق تلته فرقة تخت الطرب العربي من صفاقس ثم عرض لأول مرة للمطرب محمد بن صالح الذي أقنع وأبدع من خلال أدائه لمجموعة من الأغاني الشرقية والتونسية وكان من النقاط المضيئة في هذه الدورة إلى جانب العرض الأول لكوميديا موسيقية بعنوان «جورنال» للشاعر المولدي حسين والملحن خالد سلامة، وكانت السهرة الخامسة شبابية أمنها الشاب مرتضى الذي رسخ مكانة لدى جمهوره.
يمكن أن نصف هذه الدورة بالمتواضعة فرغم الاجتهاد الحاصل فإن مهرجان «ربيع سوسة» لا يزال يبحث عن نفسه في ظل الخلط في البرمجة وسوء التنظيم والذي بلغ أوجه في سهرة الاختتام حيث عمت الفوضى أمام الركح وكثرت تنقلات المصورين فوق الركح وأمام الفنانين والعازفين، ولم يبلغ هذا المهرجان بعد نجاح الدورات الأولى من حيث قيمة العروض الفنية وتنوعها من موسيقية إلى مسرحية إلى راقصة وبقي محصورا في رؤية ضيقة لا تخلو من محاباة في برمجة بعض العروض على حساب القيمة الفنية وعلى حساب صورة ومكانة هذا المهرجان العريق مما يستدعي مراجعة من المجلس البلدي الجديد الذي سينتخب والذي يجب أن يضع ضمن أولوياته الجانب الثقافي الفني كرافد أساسي للتنمية بتعيين رجال الثقافة النزهاء وأصحاب الكفاءات الصادقة والمخلصة في هذا المجال وسط مدينة لم توظّف بعد ما لها من مقومات ومميزات لكي تكون مزدهرة ثقافيا.

رضوان شبيل منذر بن يزة
تقرؤون أيضا
عروض اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
المزيد >>
ليالي رمضان في باب سويقة:زهيرة سالـم والجليدي العويني في الموعد وعروض صوفيّة بالجملة
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
ككل سنة تحتضن بطحاء باب سويقة في شهر رمضان تظاهرة «ليالي باب سويقة» التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون...
المزيد >>
اختتام مهرجـــان علي بن عياد للمسرح
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسدل الستار أول أمس الجمعة 4 ماي 2018 على فعاليات الدورة 31 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بمدينة حمام الانف.
المزيد >>
اختتام مهرجان «ربيع سوسة»:تألق نوال غشام رغم فوضى التنظيم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسدل الستار مساء الجمعة على الدورة 25 لمهرجان «ربيع سوسة» بحفل للمطربة التونسية نوال غشام غنّت فيه من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
اختتام مهرجان «ربيع سوسة»:تألق نوال غشام رغم فوضى التنظيم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 ماي 2018

أسدل الستار مساء الجمعة على الدورة 25 لمهرجان «ربيع سوسة» بحفل للمطربة التونسية نوال غشام غنّت فيه من إنتاجاتها الجديدة والقديمة والتي تفاعلت معها الجماهير الغفيرة الحاضرة عاكسة تعطشا للفن الأصيل ولعمالقة الفن في تونس.

«الشروق» مكتب الساحل
«توحشت سوسة عندي برشة ما غنيتش فيها» بهذه الكلمات العاطفية والتي تخفي أكثر من معنى في وجدانها بدأت نوال حفلها والذي عبرت فيه عن حنينها لفترة التعامل مع العمالقة مثل السيد مكاوي وعبد الله منصور وبليغ حمدي فغنت لأول مرة أمام الجمهور «بيني وبينك يا حبيبي خطوة» وحنينها للفترة الذهبية للأغنية التونسية فغنت «ابعد قد ما تبعد»، «راجيت»، «طولت بالي عليك»، «جنة وطرافك نار»، «العزام» بمصاحبة قائد الفرقة وعازف الكمنجة القدير سفيان لخشين و«عيني يا للا» كما أدت أغاني «لين نموت»، «طوّلت بالي عليك»، وكرّمت المرحوم ملحم بركات بأغنية «تعى ننسى» وقالت نوال إنها كانت ستتعامل معه ولكن الأقدار أخذته.
وراوحت نوال غشام بين الشرقي والتونسي، بين الطربيات والأغاني الخفيفة تواصلت من خلالها نوال مع تفاعلات الجمهور الحاضر بتأثر والذي طرب حد النشوة وتفاعل حد الغناء والتصفيق والرقص مما جعل نوال تقول «رجعتو فيا برشة روح» وأكّدت أن الكبار لا يساومون في قيمتهم ومكانتهم الفنية.
دورة متواضعة
وعرفت الدورة الحالية لـ«ربيع سوسة» برمجة ستة عروض كلها موسيقية افتتحها الفنان أيمن لصيق تلته فرقة تخت الطرب العربي من صفاقس ثم عرض لأول مرة للمطرب محمد بن صالح الذي أقنع وأبدع من خلال أدائه لمجموعة من الأغاني الشرقية والتونسية وكان من النقاط المضيئة في هذه الدورة إلى جانب العرض الأول لكوميديا موسيقية بعنوان «جورنال» للشاعر المولدي حسين والملحن خالد سلامة، وكانت السهرة الخامسة شبابية أمنها الشاب مرتضى الذي رسخ مكانة لدى جمهوره.
يمكن أن نصف هذه الدورة بالمتواضعة فرغم الاجتهاد الحاصل فإن مهرجان «ربيع سوسة» لا يزال يبحث عن نفسه في ظل الخلط في البرمجة وسوء التنظيم والذي بلغ أوجه في سهرة الاختتام حيث عمت الفوضى أمام الركح وكثرت تنقلات المصورين فوق الركح وأمام الفنانين والعازفين، ولم يبلغ هذا المهرجان بعد نجاح الدورات الأولى من حيث قيمة العروض الفنية وتنوعها من موسيقية إلى مسرحية إلى راقصة وبقي محصورا في رؤية ضيقة لا تخلو من محاباة في برمجة بعض العروض على حساب القيمة الفنية وعلى حساب صورة ومكانة هذا المهرجان العريق مما يستدعي مراجعة من المجلس البلدي الجديد الذي سينتخب والذي يجب أن يضع ضمن أولوياته الجانب الثقافي الفني كرافد أساسي للتنمية بتعيين رجال الثقافة النزهاء وأصحاب الكفاءات الصادقة والمخلصة في هذا المجال وسط مدينة لم توظّف بعد ما لها من مقومات ومميزات لكي تكون مزدهرة ثقافيا.

رضوان شبيل منذر بن يزة
تقرؤون أيضا
عروض اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
المزيد >>
ليالي رمضان في باب سويقة:زهيرة سالـم والجليدي العويني في الموعد وعروض صوفيّة بالجملة
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
ككل سنة تحتضن بطحاء باب سويقة في شهر رمضان تظاهرة «ليالي باب سويقة» التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون...
المزيد >>
اختتام مهرجـــان علي بن عياد للمسرح
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسدل الستار أول أمس الجمعة 4 ماي 2018 على فعاليات الدورة 31 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بمدينة حمام الانف.
المزيد >>
اختتام مهرجان «ربيع سوسة»:تألق نوال غشام رغم فوضى التنظيم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسدل الستار مساء الجمعة على الدورة 25 لمهرجان «ربيع سوسة» بحفل للمطربة التونسية نوال غشام غنّت فيه من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
﻿